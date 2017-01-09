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The Independent: Британские власти готовят юных математиков по советским лекалам

Мир | 09.01.2017


The Independent: Британские власти готовят юных математиков по советским лекалам
Министерство образования Великобритании, позаимствовав педагогические идеи советского математика Андрея Колмогорова, стало создавать в стране бесплатные спецшколы для математически одарённых старшеклассников, сообщает The Independent. Пока таких школ только две, однако их результаты настолько хороши, что сомневаться в будущем проекта не приходится, убеждён журналист издания.

Как отмечается в статье, первая школа такого рода появилась в СССР около 50 лет назад. Её создателем был выдающийся советский математик Андрей Колмогоров, стремившийся взрастить новое поколение талантливых учёных. Его идея оказалась успешной, и вскоре спецшколы открылись по всей стране, а затем — и в других государствах Восточной Европы, пишет автор.


Ключевой фигурой в продвижении инициативы по созданию аналогичных учебных заведений в Великобритании стала баронесса Элисон Вулф, преподаватель математики Кингс колледжа в Лондоне. Как подчеркивает обозреватель The Independent, Вулф хорошо знала о российских достижениях на математическом поприще, поскольку много работала в британских университетах, математические факультеты которых часто привлекают учёных из России.

Изначально планировалось, что британские университеты создадут сеть математических спецшкол по всей стране, однако пока в инициативе приняли участие только два учебных заведения — Кингс колледж в Лондоне и колледж Эксетер. Вместе с тем, судя по уже достигнутым новыми спецшколами результатам, проект окажется успешным: в частности, по словам директора математической школы при Кингс колледже в Лондоне Дэна Абрамсона, прошлым летом 97% учеников его заведения сдали экзамены AS Level (первый этап итоговых экзаменов, необходимых для получения аттестата о полном среднем образовании и поступления в ВУЗ. — RT) на высший балл, а 11 из 65 учеников одной из параллелей получили приглашения в Оксфорд и Кембридж, что является лучшим результатом среди всех средних образовательных учреждений Великобритании.

Как отмечается в материале, школа при Кингс колледже принимает всех учеников вне зависимости от района их проживания. В программу обучения входят курсы по математике, естествознанию, инженерному делу и экономике; кроме того, ученики могут по своему выбору написать эссе на любую тему. С момента своего основания в сентябре 2014 года школа остается бесплатной.

По данным The Independent, желающих углубить свои математические знания хватает — на данный момент конкурс при поступлении составляет три человека на место. По словам самих учеников, в новой школе им больше всего нравится возможность общаться с людьми, которые имеют такую же тягу к математике, как и они сами — раньше многим из них этого не хватало.

Источник: источник

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