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Россия – наследница римо-византийской цивилизации

Страна | 08.01.2017


Россия – наследница римо-византийской цивилизации
1. Россия – наследница римо-византийской цивилизации, тогда как Европа – наследует варварским королевствами дикарей.

2. Арбалет (под именем «самострел») появился на Руси на три века раньше, чем в Европе.


3. Средневековая Европа утратила римские традиции мыловарения, «секрет» изготовления мыла, как и вообще мытья (а не купания в реке) пришел в неё… из России!

4. Анестезию при хирургических операциях изобрели в России (доктор Пирогов), европейских солдат Крымской войны оперировали без анестезии.

5. Основные позитивные изобретения (радио, электролампочка, электросварка, телевизор, трактор, космические аппараты, мирные атомные установки, токомаки и др.) изобретены в России и выкрадены европейцами.

6. Основные негативные изобретения (отравляющие газы, военный атом, танк на базе трактора, концлагеря и др.) изобретены в Европе (противогаз изобрели в России).

7. Царская, советская и пост-советская Россия последовательно выступают за запрещение негуманных видов вооружений и систему коллективной безопасности (от запрета разрывных пуль и Гаагского арбитража до хельсинских договорённостей). Традиционно этим инициатива противодействуют державы Запада.

8. Рабство в США и телесные наказания в Англии отменили позже, чем эти же явления были запрещены в царской России. В Англии порка, как вид наказания, сохранялась до 70-х годов ХХ века (!).

9. Русская национальная кухня богаче и разнообразнее европейской, что показывает сравнительный уровень питания народов. В русской кухне немыслимы улитки, слизни, лягушки, заплесневелые сыры, похлебка из объедков (первоначальное значение английского soop), объедки на лепёшке (первоначальное значение итальянской «пиццы»). В то же время в русской кухне есть ряд очень полезных и качественных продуктов, незнакомых европейским кухням.

10. Из рядовых военнопленных «Великой армии» Наполеона в 1812 году ни один (!) не пожелал возвращаться в Европу после длительного проживания в России. Сравнивали эти люди не мифы и пропаганду, а две реальности…

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