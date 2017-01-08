Собаки-герои Великой Отечественной войны

В Великой Отечественной войне приняли участие не только люди, но и братья их меньшие.

Великую Отечественную войну, этот страшный и трудный для нашей родины период, советский народ преодолел с присущими ему мужеством, храбростью и отвагой. Но кроме людей, чрезвычайную смелость и преданность проявили и наши четвероногие друзья.





На протяжении войны собаки выполняли самую разную работу. Например, были ездовые собаки, которые подвозили боеприпасы на тележках, а затем на них же увозили раненных бойцов, собаки-связисты, что доставляли важные сообщения зачастую в самый центр боевых действий, собаки-санитары, которые отыскивали солдат, нуждающихся в медицинской помощи, и собаки-миноискатели.

Все собаки, участвующие в Великой Отечественной войне, так или иначе помогали людям. Но о службе некоторых животных нельзя не сказать отдельно.

Так, благодаря чутью немецкой овчарки по кличке Джульбарс, служившей в 14-ой штурмовой инженерно-саперной бригаде, было обнаружено 7468 мин и более 150 снарядов. С её помощью были разминированы замки Праги, соборы Вены и дворцы над Дунаем.

После окончания войны Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги» и принял участие в параде 1945 года на Красной площади. Однако овчарка не смогла самостоятельно шествовать на параде, поскольку была ранена в конце войны. Тогда Иосиф Сталин распорядился соорудить из его кителя нечто вроде лотка, в котором собаку-героя пронес по Красной площади командир 37-го отдельного батальона разминирования майор Александр Мазовер.

В годы Великой Отечественной войны отличилась и первая в Красной Армии собака-диверсант Дина. Осенью 1943 года ей удалось взорвать немецкий воинский эшелон. Выскочив на рельсы перед приближающимся эшелоном, она сбросила вьюк с зарядом, выдернула чеку капсюля-воспламенителя зубами, а затем, до того, как произошел взрыв, скатилась с насыпи и убежала в лес. После этого случая Дина дважды приняла участие в разминировании города Полоцка. А во время одной из операций она нашла в матрасе в немецком госпитале мину-сюрприз.

Также прославился своим участием в Великой Отечественной войне и шотландский колли Дик. За годы войны он смог найти более 12 тысяч мин. И кроме того, Дику удалось обнаружить 2,5-тонный фугас с часовым механизмом за час до взрыва в фундаменте Павловского дворца. После войны Дик вернулся к своему хозяину и, несмотря на боевые раны, дожил до старости.

Нельзя не упомянуть и о подвигах пса-разведчика Джека, благодаря которому было взято в плен около 20 «языков», и пса-санитара Мухтара, который помог спасти жизнь 400 раненым солдатам.

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