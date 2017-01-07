Евгений Родионов: сохранить верность в плену

23 мая 1977 года родился Евгений Родионов. Почти 20 лет для миллионов людей он является символом мужества, чести и верности. В свой 19-й день рождения Евгений был жестоко казнен боевиками в чеченском плену. Под пытками, под угрозой смерти он так и не согласился принять ислам и воевать против своих. Рядовой пограничник был посмертно награжден орденом Мужества и орденом «Слава России».

Евгений Родионов родился в селе Чибирлей Пензенской области. Из родного села его семья переехала в подмосковное Курилово, где Евгений окончил девять классов школы. Как и большинство семей в 90-е годы, Родионовы жили скромно, поэтому после окончания школы Евгений пошел работать. Он устроился на мебельную фабрику и параллельно учился на шофера.





В 1995 году, когда Родионову исполнилось 18 лет, его призвали в армию. «Идти туда Женя не хотел, — вспоминает мать Евгения — Любовь Васильевна. — Но долг — это все.

И он, и другие ребята из его компании, все прекрасно понимали, что есть вещи, которые хочешь не хочешь, а делать надо. Ни о каком увиливании от армии вопрос никогда не стоял».

Служил #Евгений в пограничных войсках в Калининградской области, а 13 января 1996 года его направили в командировку под командование Назрановского пограничного отряда, на границу Ингушетии и Чечни. Ровно через месяц, 13 февраля 1996 года Евгений Родионов вместе с сослуживцами Андреем Трусовым, Игорем Яковлевым и Александром Железновым заступил на пост. С дежурства он и трое его товарищей больше не вернулись.

В три часа ночи к контрольно-регистрационному пункту подъехала машина «Скорой помощи», в которой находились чеченские сепаратисты и один из главных полевых командиров — Руслан Хайхороев. В машине бандиты перевозили оружие. Молодые пограничники согласно уставу попытались досмотреть груз. Завязалась борьба. Парни сопротивлялись как могли, но шансов против вооруженных до зубов и закаленных в боях террористов у них не было. Пограничников взяли в плен.

Ребят привезли в село Бамут и держали в подвале жилого дома. Три месяца пленники терпели пытки и издевательства, три месяца они надеялись, что их спасут.

Больше других доставалось Евгению Родионову, у него одного на шее висел нательный крест. Боевики предъявили ему ультиматум: принять ислам и вступить в их ряды или умереть. Евгений выбрал смерть. Он не отрекся от Родины и веры. Цинично дождавшись дня рождения Евгения, Руслан Хайхороев устроил кровавую казнь. Позже в присутствии иностранного представителя ОБСЕ он рассказал: «…У него был выбор, чтобы остаться в живых. Он мог бы веру сменить, но он не захотел с себя креста снимать. Бежать пытался…». Все пленники были жестоко убиты. #cityrf Сразу после пропажи Евгения в Чечню приехала его мать — Любовь Васильевна Родионова. Она отправилась на поиски сына. За время поисков убитая горем женщина прошла девять кругов ада. Она лично встретилась практически со всеми командирами боевиков от Амира Хаттаба до Шамиля Басаева, ее неоднократно избивали и угрожали смертью, но женщина продолжала поиски. Через девять месяцев Любовь Васильевна нашла тело сына.

Евгений Родионов похоронен возле церкви Вознесения Христова в подмосковном Курилове. Из самых удаленных уголков России поклониться могиле героя приезжают военные и обычные люди. Любовь Васильевна рассказала, что однажды на могилу Евгения пришел ветеран Великой Отечественной войны. Фронтовик снял с себя медаль «За Отвагу» и положил на могильный камень.

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