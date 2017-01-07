13 цитат из книги "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова

1. Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!

2. Оскорбление является обычной наградой за хорошую работу.





3. — Знаю, — ответил мастер, — моим соседом в сумасшедшем доме был этот мальчик, Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас. — Как же, как же, — отозвался Воланд, — я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету!

4. Самый страшный гнев, гнев бессилия

5. Она входила в калитку один раз, а биений сердца до этого я испытывал не менее десяти…

6. Слушай беззвучие, слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной.

7. Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж! Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно.

8. Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки!

9. Зачем же гнаться по следам того, что уже давно окончено?

10. Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится.

11. Человек без сюрприза внутри, в своём ящике, неинтересен.

12. Нет документа, нет и человека.

13. Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.

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