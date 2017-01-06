Запад не может закапывать деньги в коррумпированное болото Украины

Запад и Международный валютный фонд больше не могут себе позволить вкладывать деньги в Украину из-за расцвета в ней коррупции и отсутствия реформ, пишут в редакторской колонке американского издания The New York Times.

«Украинский парламент во вторник наконец проголосовал за отставку одиозного генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Соединенные Штаты и европейские страны, которые предоставили помощь Украине, уже давно настаивали на его увольнении; за год пребывания в должности г-н Шокин стал символом глубоко укоренившейся культуры коррупции в Украине, не сумев привлечь к ответственности ни одного члена свергнутого режима Януковича или нынешнего правительства, блокируя усилия настроенных на реформы депутатов.





Увы, ничто не может измениться, если президент Петр Порошенко и парламент не согласятся назначить реальных борцов с коррупцией и не утвердят серьезную судебную реформу», — говорится в статье под названием «Непоколебимая коррупция Украины». The New York Times отмечает, что «коррупция была распространена в Украине с момента обретения ею независимости, питаемая тесными связями между политиками, олигархами и слабой системой правосудия. Протесты в 2014 году, которые привели к бегству президента Виктора Януковича, были в значительной степени спровоцированы народным гневом за монументальную коррупцию и злоупотребление властью. Тем не менее, его низвержение еще не показало результата».

«Во время визита в декабре прошлого года вице-президент Джозеф Байден-младший заявил, что коррупция сьедает Украину, „как рак“. Среди примеров, цитируемых г-ном Пьяттом, был арест в Британии $23 млн незаконных активов бывшего украинского министра экологии Николая Злочевского; однако офис мистера Шокина заявил, что против министра не возбуждено никаких дел, и счета разморозили», — сообщает издание.

Также в статье говорится, что «Шокин систематически очищал свое ведомство от прокуроров-реформаторов. Теперь генеральным прокурором стал Юрий Севрук, близкий друг Шокина, которому он сможет доверить свои дела».

«Г-н Порошенко, который сам является продуктом старой системы, имеет уйму забот с поддерживаемыми Москвой сепаратистами на востоке и непрекращающейся политической нестабильностью в Киеве, где правительство премьер-министра Арсения Яценюка висит на волоске.

Похоже, в этих условиях г-н Порошенко принял продолжающуюся коррупцию как небольшую цену, которую нужно заплатить за пространство для маневра. Но президенту, премьер-министру и парламенту необходимо понять, что Международный валютный фонд и страны-доноры, в том числе Соединенные Штаты, не могут продолжать закапывать деньги в коррумпированное болото, пока правительство не начнет строить демократию, чего требовали украинцы, протестуя», — подчеркивает СМИ. «Г-н Порошенко просто не может позволить одному из близких друзей Шокина занять освободившееся место уволенного чиновника. Он должен немедленно восстановить г-на Сакварелидзе и начать широкую общественную дискуссию о выборе следующего генерального прокурора, ясно давая понять, что ему предоставят мандат для глубокой реформы, и что правительство его полностью поддержит», — настаивает The New York Times.

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