Хирургическая точность: российский истребитель пятого поколения получит корректируемые боеприпасы

Российский истребитель Т-50, также известный как перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), будет оснащён высокоточными боеприпасами. Это позволит использовать самолёт для решения широкого спектра тактических задач.

Российский самолёт ПАК ФА, также известный под названием Т-50, относится к истребителям пятого поколения. Подобные машины отличает высокая манёвренность и низкая степень заметности для радаров. Помимо внутренних отсеков, в которых размещается бомбовый и ракетный боезапас, российский истребитель может нести дополнительное подвесное вооружение, включая различные типы управляемых ракет и корректируемые авиабомбы КАБ-500, также снабжённые системой управления и наведения. Отметим, что именно такие боеприпасы используются в ходе операций ВКС РФ в Сирии. Об испытаниях сообщает агентство Jane's Information group, специализирующееся на военной тематике.





Своим мнением по поводу боевого применения ПАК ФА, который разрабатывает КБ «Сухой», поделился генеральный конструктор и президент Раменского приборостроительного конструкторского бюро, разрабатывающего бортовое оборудование для боевой и гражданской авиации Гиви Джанджгава.

«Т-50 — многофункциональная машина, способная помимо завоевания превосходства в воздухе решать тактические задачи. Из-за своей малозаметности он сможет проникать в глубь территории противника и наносить точечные удары», — приводит слова специалиста газета «Известия».

Отметим, что основной конкурент Т-50, американский истребитель F-35, экспертами оценивается скептически. Программа по его развёртыванию существенно отстаёт от графика, а сам проект далёк от совершенства —в частности, машины испытывают проблемы с радарами, а её стоимость у производителя значительно превышает реальные затраты. Обсуждения бюджетных вопросов программы даже плохо сказываются на здоровье американских военных.

Планируется, что серийное производство самолётов ПАК ФА на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре должно начаться в 2017 году. Всего ВКС РФ к 2020 получит на вооружение 55 таких машин. Также Россия и Индия обсуждают возможность совместной разработки истребителя пятого поколения на основе концепции Т-50, партнёры РФ могут вложить в проект $3,7 млрд и уже потратили на проектирование около $250 млн.

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