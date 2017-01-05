Хирургическая точность: российский истребитель пятого поколения получит корректируемые боеприпасы
Российский самолёт ПАК ФА, также известный под названием Т-50, относится к истребителям пятого поколения. Подобные машины отличает высокая манёвренность и низкая степень заметности для радаров. Помимо внутренних отсеков, в которых размещается бомбовый и ракетный боезапас, российский истребитель может нести дополнительное подвесное вооружение, включая различные типы управляемых ракет и корректируемые авиабомбы КАБ-500, также снабжённые системой управления и наведения. Отметим, что именно такие боеприпасы используются в ходе операций ВКС РФ в Сирии. Об испытаниях сообщает агентство Jane's Information group, специализирующееся на военной тематике.
Своим мнением по поводу боевого применения ПАК ФА, который разрабатывает КБ «Сухой», поделился генеральный конструктор и президент Раменского приборостроительного конструкторского бюро, разрабатывающего бортовое оборудование для боевой и гражданской авиации Гиви Джанджгава.
«Т-50 — многофункциональная машина, способная помимо завоевания превосходства в воздухе решать тактические задачи. Из-за своей малозаметности он сможет проникать в глубь территории противника и наносить точечные удары», — приводит слова специалиста газета «Известия».
Отметим, что основной конкурент Т-50, американский истребитель F-35, экспертами оценивается скептически. Программа по его развёртыванию существенно отстаёт от графика, а сам проект далёк от совершенства —в частности, машины испытывают проблемы с радарами, а её стоимость у производителя значительно превышает реальные затраты. Обсуждения бюджетных вопросов программы даже плохо сказываются на здоровье американских военных.
Планируется, что серийное производство самолётов ПАК ФА на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре должно начаться в 2017 году. Всего ВКС РФ к 2020 получит на вооружение 55 таких машин. Также Россия и Индия обсуждают возможность совместной разработки истребителя пятого поколения на основе концепции Т-50, партнёры РФ могут вложить в проект $3,7 млрд и уже потратили на проектирование около $250 млн.