У российского гиперзвукового глайдера нет аналогов в США

Сообщения СМИ об испытаниях прототипа гиперзвукового летательного аппарата, проведенных в России, заставляют экспертов волноваться, пишет американское интернет-издание Washington Free Beacon.

Пока это второе известное США испытание прототипа глайдера, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет в России, сообщает издание.





Гиперзвуковое оружие разрабатывается для того, чтобы преодолевать защиту систем ПВО, которые становятся все более сложными. Гиперзвуковые ракеты смогут наносить быстрые удары на значительные расстояния.

Разработке этого оружия в России придают большое значение, отмечает издание. Еще в 2013 году зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что тот, кто будет владеть гиперзвуковым оружием, "перевернет принципы” ведения войны. США и Китай также работают над гиперзвуковыми аппаратами, напоминает издание. Китай к настоящему моменту провел уже шесть испытаний своего ударного гиперзвукового летательного аппарата DF-ZF.

А проходящая испытания гиперзвуковая ракета США взорвалась в воздухе вскоре после запуска в августе 2014 года.

Майк Роджерс, председатель подкомитета по стратегическим действиям при Комитете Вооруженных сил США, сообщил СМИ, что его весьма беспокоит тот факт, что Россия и Китай опередили США в разработке гиперзвукового оружия.

"Я обеспокоен тем, что Россия и Китай по-прежнему опережают США в развитии возможностей для быстрого глобального удара", — заявил он газете Washington Times.

По его словам, американская программа ведется в вялотекущем режиме.

Марк Шнайдер, бывший аналитик Пентагона, заявил, что американская гиперзвуковая программа уступает российской и масштабами, и технологическими характеристиками.

"Программу США, занимающуюся гиперзвуковыми глайдерами, можно назвать скромной, — считает эксперт. – Я удивлюсь, если мы развернем хотя бы один. И даже если мы это сделаем, он, вероятно, будет неядерным. Российские гиперзвуковые аппараты, скорее всего, смогут нести ядерный заряд, так как это норма для России".

Кроме того, Россия работает над гиперзвуковыми ракетами для оснащения морских судов, в том числе и атомных подводных лодок пятого поколения "Хаски".

Гиперзвуковые крылатые ракеты морского базирования "Циркон" поступят на вооружение уже в 2018 году. Также по сообщениям российской прессы можно заключить, что стратегический бомбардировщик ПАК ДА тоже будет оснащен гиперзвуковыми ракетами, напоминает эксперт.

Источник: источник