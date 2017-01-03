С кем Россия воевала больше всего

Швеция

Войны: С середины XVI века по начало XIX - 10 войн.





История русско-шведского противостояния началась ещё в XII веке. Новгородская республика и Швеция боролись за контроль над Восточной Прибалтикой. В 1323 году был заключен Ореховецкий мирный договор, по которому Карелия стала зоной новгородского влияния, а Финляндия - шведского.

Однако это было только начало многовекового противостояния. В 1377 году Швеция подчинила зависимую от Новгорода западную Карелию (Эстерботтен). После того как в 1478 году Новгородская республика вошла в состав Русского государства, борьба со шведами за Восточную Прибалтику вышла на новый уровень.

В 1495 году Иван III вступил в войну со Швецией за все ту же западную Карелию. Борьба шла с переменным успехом. Наконец, в марте 1497 года на шесть лет было заключено Первое Новгородское перемирие. Оно подтвердило границу 1323 года, а также принцип свободной торговли между Швецией и Россией. В марте 1510 года перемирие продлили еще на 60 лет. В дальнейшем традицию воевать со Швецией за Балтику продолжили и другие русские цари. Иван IV, Фёдор I и Алексей Михайлович.

Кардинальные изменения в распределение сил русско-шведских отношений внес Петр Первый. После победы России в Северной войне (1700-1721) Швеция утратила своё былое могущество. Она потеряла не только территории, уступленные России, но и много земель на южном берегу Балтийского моря. За Швецией остались только Висмар и небольшая часть Померании. Также в результате поражения в Северной войне в Швеции началась так называемая "Эра свободы" - период ослабления власти королей и усиления значимости парламента.

Стремясь вернуть утраченные в ходе Северной войны земли, Швеция неоднократно вступала в конфликты с Российской империей (Русско-шведская война 1741–1743, Русско-шведская война 1788–1790, Русско-шведская война 1808–1809), но по условиям Фредриксхамского мира, заключенного в сентябре 1809 года Швеция уступила России Аландские острова, Финляндию, а также Лапландию до рек Торниойоки и Муониоэлье. Таким образом, Швеция в результате войн с Россией потеряла больше трети своей территории и утратила статус великой державы.

Турция

Войны: 12 войн за 241 год. В среднем, одну Русско-турецкую войну от другой отделяло 19 лет.

С конца XVI века вплоть до начала XX кровопролитные войны между Османской и Российской империей шли постоянно. "Яблоком раздора" был контроль за Северным Причерноморьем и Северным Кавказом, позже - за контроль на Южном Кавказе, за право судоходства на Черном море и его проливах, а также за права христиан на территории Османской империи.

В Первой мировой войне, по итогам которой Османская империя, разделенная между странами Антанты перестала существовать, Российской империей также рассматривался вопрос об овладении Константинополем. По иронии истории, в создании Турецкой республики Советский Союз принял самое непосредственное участие. Многовековая вражда обернулась экономической и военной поддержкой президенту Турции Кемалю Ататюрку.

Польша

Войны: 10 войн, с 1018 по 1939 годы. Взаимоотношения России и Польши всегда были напряженными. В первую очередь, это было связано с многовековым соседством двух государств, которое постоянно порождало территориальные споры. Во время всех крупных европейских конфликтов России всегда приходилось заниматься пересмотром русско-польских границ. Самая серьезная конфронтация России и Польши шла с начала XVII века - со Смутного времени и польско-литовской интервенции. До конца XVIII века между Россией и Речью Посполитой было четыре войны, которые закончились вторым разделом Польши.

В 1815 году Польша стала частью Российской империи, но конфронтация поляков и русских не прекратилась - два польских восстания XIX века (1830, 1863) вынудили Россию принять контрмеры. В 1832 году был ликвидирован польский сейм и была расформирована польская армия. В 1864 году - введены ограничения на использование польского языка и передвижение мужского населения. Вместе с тем в Польше росла "русофобия".

После революции поляки обрели заветную независимость, в ходе Советско-польской войны 1919-1921 годов им даже удалось её отстоять, однако меньше, чем через 20 лет, в 1939 году, в ходе "освободительного похода Красной армии" все завоевания поляков 20-х годов были ликвидированы.

История в войнах

Из других стран, чья история войн с Россией имеет долгую историю, можно назвать Германию, с которой у нашей страны было три крупных войны, две из которых были мировыми.

Четырежды Российская империя воевала с Францией (война 1805 -1807 годов, Отечественная война 1812 года, Крымская война), четыре раза Россия и СССР вступали в войну с Японией, трижды - в военные конфликты с Китаем.

В целом, история России - это история постоянных войн. Русский философ Иван Ильин писал: "Соловьев насчитывает с 1240 года по 1462 год (за 222 года) — 200 войн и нашествий. С XIV века по XX-ый (за 525 лет) Сухотин насчитывает 329 лет войны. Россия провоевала две трети своей жизни."

Схожую мысль высказывал и генерал Алексей Куропаткин. В 1900 году он написал в своем меморандуме Николаю Второму: "За предыдущие 200 лет Россия была в состоянии войны 128 лет и имела 72 года мира. Из 128 лет войны - 5 лет пришлось на оборонительные войны и 123 на завоевательные". . • ° #Россия #история

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