Фрекинг "взорвет" Америку: семь миллионов человек под угрозой

Американские геофизики из Геологической службы США обнародовали прогноз по искусственным землетрясениям в стране. Прогноз малоутешительный: семь миллионов человек в опасности из-за фрекинга. Кто виноват? Что важнее: люди или прибыль?

С одной стороны, благодаря технологии фрекинга, США вывели добычу сланцевого газа и нефти на новый уровень. Но у «сланцевой революции» есть и последствия: социальные и экологические. Стоит ли овчинка выделки?





Геофизики утверждают: американцам, проживающим в центре и на востоке, следует ждать повтора подземных толчков. Нет гарантий, что их не будет. Речь идет лишь о вероятностях, так как экология нарушена: процентные соотношения. Ситуация хуже, чем с прогнозом погоды.

Потенциально опасны штаты США Канзас, Оклахома, Техас, Арканзас, Огайо, Алабама, Колорадо и Нью-Мексико (магнитуда землетрясений от 4,5 и более). Для наглядности добавлю: инфраструктура американских городов выдержит толчки магнитудой не выше 5.

В наше время геофизики умеют определять происхождение землетрясений: природные причины или искусственные. Большая их часть является искусственно наведенными, то есть, вызванными фрекингом. С ответственностью мы определились: виноваты нефтегазовые компании.

Фрекинг – это гидравлический разрыв пласта, когда в подземные скважины вводится смесь под высоким давлением, в результате чего газ или нефть поступают к поверхности. Причина подземных толчков кроется в закачке отработанных вод в подземные горизонты, где расположены широкие и опасные разломы.

Жизнь простых американцев подвергается опасности в результате варварской человеческой деятельности. Если ввести ограничения по фрекингу, то ситуацию можно нормализовать. Но кто этим займется, если добыча ресурсов приносит компаниям прибыль?

Чем опасен фрекинг для человека:

отравление питьевой воды метаном; опустынивание районов бурения; загрязнение воздуха; токсичные жидкости попадают в почву; природный ландшафт разрушается; от шума страдают люди и животные; повышен уровень выбросов парниковых газов; резкий подъем экономики сменяется разрушением аграрного сектора и туризма. Отсутствуют законы о компенсации ущерба за причиненный здоровью людей вред.

Добыча сланцев в США стала причиной экологической катастрофы в Калифорнии: заражение подземных вод из-за попадания сточных вод. Мышьяк и таллий попали в питьевую воду. Эти канцерогенные вещества вызывают у человека рак, заболевания сердца, почек и печени. Очистить воду? За какой срок и сколько это будет стоить?

Что важнее для руководства страны и корпораций: люди или возможность получить огромные прибыли? Глупый вопрос наивного чукотского мальчика. Конечно же, прибыль… и политика.

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