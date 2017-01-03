Смерш: почему самая таинственная спецслужба была еще и самой эффективной
Свое название, которое стало известно всему миру, военная контрразведка получила 73 года назад. Смерш расшифровывается как «Смерть шпионам». Объясняется это тем, что сотрудники службы сражались не только с явным врагом, они еще и ловили лазутчиков, диверсантов, террористов, дезертиров и предателей. Радиоигры, которые устраивали советские контрразведчики, стоили немцам не одного проигранного сражения.
«Отдельные военачальники оценивали вот эти операции, которые после 1943 года уже докладывались и непосредственно руководству военному, что они были настолько успешными, что силами даже боевых частей можно было достичь меньшего успеха, чем, ну, на конкретном участке, чем вот этими играми», – поделился воспоминаниями председатель совета ветеранов военной контрразведки Леонид Шидловский.
Военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, участвовали в боях и даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров. Кроме того, они выводили части Красной армии из окружения и создавали партизанские отряды особого назначения. За время войны четыре сотрудника Смерша были удостоены звания Героя Советского Союза, все – посмертно.
Подразделения военной контрразведки в свое время были практически в каждом партизанском отряде. Действуя в тылу врага, они добывали бесценную информацию, перехватывали немецких шпионов и могли в корне изменить ситуацию на отдельном участке фронта. Работа в Смерше действительно была смертельно опасной: редкий оперативник служил больше трех месяцев. Но именно Смерш был признан самой эффективной спецслужбой времен Великой Отечественной.
Годовщину службы ветераны Смерша встречают в кругу молодежи. Они ушли с оперативной работы, но не отошли от дел, а рассказывают кадетам, школьникам и слушателям военных институтов, чем была война для всего советского народа и почему было так важно обезвреживать агентуру противника.