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Смерш: почему самая таинственная спецслужба была еще и самой эффективной

Страна | 03.01.2017


Смерш: почему самая таинственная спецслужба была еще и самой эффективной
Смерш считается самой знаменитой и таинственной советской спецслужбой военного времени, но о ней и сегодня известно не так много. Она занималась работой на передовой и в тылу врага, поиском агентуры и нацистских пособников, на ее счету множество секретных операций.

Свое название, которое стало известно всему миру, военная контрразведка получила 73 года назад. Смерш расшифровывается как «Смерть шпионам». Объясняется это тем, что сотрудники службы сражались не только с явным врагом, они еще и ловили лазутчиков, диверсантов, террористов, дезертиров и предателей. Радиоигры, которые устраивали советские контрразведчики, стоили немцам не одного проигранного сражения.


«Отдельные военачальники оценивали вот эти операции, которые после 1943 года уже докладывались и непосредственно руководству военному, что они были настолько успешными, что силами даже боевых частей можно было достичь меньшего успеха, чем, ну, на конкретном участке, чем вот этими играми», – поделился воспоминаниями председатель совета ветеранов военной контрразведки Леонид Шидловский.

Военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, участвовали в боях и даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров. Кроме того, они выводили части Красной армии из окружения и создавали партизанские отряды особого назначения. За время войны четыре сотрудника Смерша были удостоены звания Героя Советского Союза, все – посмертно.

Подразделения военной контрразведки в свое время были практически в каждом партизанском отряде. Действуя в тылу врага, они добывали бесценную информацию, перехватывали немецких шпионов и могли в корне изменить ситуацию на отдельном участке фронта. Работа в Смерше действительно была смертельно опасной: редкий оперативник служил больше трех месяцев. Но именно Смерш был признан самой эффективной спецслужбой времен Великой Отечественной.

Годовщину службы ветераны Смерша встречают в кругу молодежи. Они ушли с оперативной работы, но не отошли от дел, а рассказывают кадетам, школьникам и слушателям военных институтов, чем была война для всего советского народа и почему было так важно обезвреживать агентуру противника.

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