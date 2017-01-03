Латвийские утраченные иллюзии: как ей "плохо" жилось в СССР

Латвийский политический представитель Рута Паздере выступила с весьма интересным заявлением. В своей речи она рассказала об "ущербе", который нанес её стране СССР. По данным прибалтийской страны, с 1940 по 1990 годы происходила московская оккупация, которая нанесла "ущерб". Сама комиссия по "оккупации" была запущена в 2005 году и с тех пор выдала немало интересных перлов, самый

занимательный из которых — долг России в 300 млрд. евро опять же, за "оккупацию".





Однако, как и большинство антироссийских представителей, латвийские политики не предоставляют доказательств, делая свои заявления голословными. Мы же таким фарсом заниматься не будем, и предоставим статистические данные, на которые можно опираться в дебатах с любым латвийским политиком. Итак, после прихода советской власти, в Латвии был введён 8-ми часовой рабочий день и повышена заработная плата.

52 тысячи сельских жителей, не обладающих земельными наделами, получили в общей сложности 525 тысяч гектаров земли. За все время своей независимости, латвийцы так и не смогли достичь производственных показателей 1913 года. В итоге, до 1940 старые мощности так и не были задействованы.

Все изменилось с приходом СССР. Сразу же началось развитие и инвестиции: за1940-1941 годы были запущены 3 завода, которые к началу Второй мировой войны вышли на 80% мощности. Общий объем инвестиций к 22 июня 1941 составил 312 млн. рублей.

Эти и последующие вливания обеспечили 45%-ый среднегодовой прирост промышленного производства. В течение 20 послевоенных лет в Латвии возвели несколько крупных заводов, которые в последующем стали локомотивами промышленности. Многие их названия до сих пор на слуху. Правда, уже в качестве ностальгии: "Гидрометприбор", Рижский дизелестроительный завод, Рижский электроламповый завод, "Автоэлектроприбор", завод микроавтобусов РАФ, рижский завод "Компрессор", Валмиерский завод стекловолокна, Резекненский и Даугавпилсский заводы электроинструментов, заводы сельскохозяйственного машиностроения "Ригасельмаш", "Елгавсельмаш", "Лиепайсельмаш", Резекненский завод доильных установок, Болдерайский завод силикатного кирпича, Объединение электронной техники "Альфа", даугавпилсские заводы химволокна, автомобильных приводных цепей, кабельный, Олайнский химкомбинат.

В итоге, в результате 20 лет капиталовложений 1945-1965 и нахождения в составе СССР — экономический потенциал Латвии вырос в 17,5 раз (1750%) по сравнению с 1940 годом. Таким образом, до самых 90-ых годов Латвия имела огромный производственный потенциал, которые, вкупе с выгодным географическим положением приносил стране баснословные дивиденды. Но в конце XX века страна сделала ставку на независимость, поведясь на привлекательные речи от американцев и европейцев.

Теперь, некогда процветающая страна уничтожила все заводы и производства, для того чтобы "соответствовать", и живет на позиции просителя. Молодежь и экономически активная часть населения спешно покидают родную страну, обрекая ту на вымирание и стагнацию. Латвийским политикам, в этом случае, не остается ничего иного как предъявлять выдуманные претензии России, для популистского рейтинга.

Источник: источник