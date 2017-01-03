"Золотая война": британские бумажки против российских слитков

Глобальное противостояние Востока и Запада продолжается. Россия и Китай, как пишет Contra Magazin, противопоставят настоящее золото «бумажному» золоту Великобритании. Чем это грозит Западу?

Что ценней – золотые слитки или липовые бумажки? Полагаю, ответ очевиден.





Россия и Китай только за 2015 год добыли 295 и 490 тонн золота соответственно. Кроме того, Москва и Пекин желают интенсифицировать совместную торговлю золотом на российско-китайских рынках. К чему это приведет?

Во-первых, наши страны входят в БРИКС. Для экономик стран БРИКС характерны большие золотовалютные резервы и масштабные объемы производства/потребления этого драгметалла.

Contra Magazin: вместе Россия и Китай производят почти четверть мировой золотодобычи. Объединившись, они смогут оказывать значительное влияние, по крайней мере, в том, что касается настоящего золота — в противовес «бумажному золоту» Лондона.

Во-вторых, важнее иметь на руках золотые слитки, а не бумажки с пустыми обещаниями, не подкрепленные настоящим золотом.

В-третьих, интересен тот факт, что только Россия не скрывает данных о размере своего золотого запаса, в то время как Китай преуменьшает его реальные объемы. Стратегия на опережение? Туз в рукаве? Возможно.

В-четвертых, Пекин начал реализацию программы по привязке юаня к золоту. Дважды в день предприятия и банки станут устанавливать цены на золото. Снизить зависимость России от доллара – желание и российского руководства.

Вроде бы, что тут такого: ну, скупают Москва с Пекином золото, увеличивают золотодобычу? На деле все сложнее: обладатель большего золотого запаса получает возможность повысить независимость своей страны от доллара, мешает доминированию западных валют. Потеря лидерства в мировой финансовой сфере уже грозит британскому Сити утратой контроля.

Финансовое сердце британской империи не сможет устанавливать цены на золото, как прежде. Господство доллара ослабнет. Вашингтон и Брюссель утратят возможность использовать доллар в качестве оружия против России.

Да-да, оружия. Санкции, введенные странами Запада против России, имели своей целью перекрытие доступа российских компаний к международному рынку капитала, где оборот средств осуществляется большей частью в долларах. Стремление того же Барака Обамы разорвать в клочья экономику России уже общеизвестно.

Наличие золотовалютных резервов обеспечит стабильность национальной валюте, превратившись в «подушку безопасности» во время кризисов. Золото можно использовать и как средство оплаты, что обеспечит экономическую независимость государству. Перепады курсов на мировом валютном рынке также безболезненно перенесутся российской экономикой.

В послевоенный период Штаты многократно увеличили свои золотые запасы, чему способствовало и создание Бреттон-Вудской системы. США, Германия и МВФ имели самые большие золотые резервы в мире. Результат? Долларизация мировой экономики и выход денежной массы из-под контроля национальных правительств. Не пора ли изменить ситуацию?

Наращивание золотых запасов сейчас позволяет России увеличить свои резервы, не тратя при этом валюту. «Черный день», в случае его наступления, российская экономика встретит в «золотом спасательном жилете». Запад же утратит контроль над миром, оставшись у разбитого корыта. Придется придумать новую аферу, чтобы убедить остальной мир в своей полезности.

Николай Киреев http://politpuzzle.ru/31748-zolotaya-vojna-britanskie-bumazhki-protiv-rossijskih-slitkov/

Источник: источник