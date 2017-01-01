NY Times: в США многие годы принимали допинг, но на это закрывали глаза

На фоне обвинений об употреблении допинга в адрес России газета The New York Times решила напомнить о том, как в "допинговой пустыне" оказались США. По словам корреспондента издания Майкла Пауэлла, большую часть 80-х и 90-ых готов у США были серьезные проблемы с допингом в олимпийских видах спорта, причем Национальный олимпийский комитет США (НОК) их поощрял.

Результаты анализов исчезали, атлеты, принимавшие допинг, получали медали, а тренеры, замешанные в этом, преуспевали, описывает Пауэлл.





"Наши олимпийские лидеры и корпоративные спонсоры, а также многие из сотрудников СМИ закрывали глаза и затыкали уши, когда речь заходила о допинге среди американских спортсменов ", — констатирует журналист.

В качестве примера он приводит инцидент, произошедший в 1987 году, когда американский лыжник Керри Линч, на которого США возлагали большие надежды, прибыл в Германию, где врач-американец сделал ему переливание крови, обогатив ее эритроцитами, что повысило выносливость спортсмена. Через пару дней он получил второе место в лыжном двоеборье в рамках Чемпионата мира по лыжным видам спорта — это был лучший результат для американских спортсменов в том первенстве. Однако обман раскрылся, Линч во всем признался, и оказалось, что тогдашний директор Программы по лыжному двоеборью в США Джим Пейдж одобрил план с применением им допинга.

Международная федерация лыжного спорта отстранила Линча пожизненно. При этом Национальный олимпийский комитет США был куда мягче по отношению к Пейджу, который не только не потерял работу, но и получил новую должность.

Пауэлл также вспомнил об истории легкоатлета Карла Льюиса, который в 2003 году признался в том, что в 1988-м он провалил три проверки на стимуляторы, однако руководство Олимпийского комитета закрыло на это глаза. При этом журналист обратил внимание на то, что это был далеко не единственный случай. "Сотни людей избежали наказания. Со всем обращались одинаково", — подчеркнул он.

В частности известный тренер по легкой атлетике Пэт Коннели признавался в том, что до 20 американских спортсменок, "возможно", употребляли допинг во время Олимпийских игр в Сеуле 1988 года.

"И так далее. Удивительно, как много лучших результатов по легкой атлетике тех времен до сих пор остаются мировыми рекордами", — отмечает Пауэл.

При этом, по его словам, спустя многие годы "допинговой пустыни " в США ситуация наладилась — сейчас Антидопинговое агентство "активно преследует" спортсменов, принимающих допинг, и их тренеров.

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