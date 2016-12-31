Женщины-снайперы Второй мировой

История человечества – это история мужчин, только между прочим иногда говорят о роли женщин. В то время как в самые сложные периоды истории женщины не были ее пассивными участниками, а сами творили ее. Так в годы Второй мировой женщины не только мужественно трудились в тылу, растили детей, и ждали своих мужей с фронта, они сами садились за штурвал самолета, вытаскивали раненых с поля боя, проползая под градом пуль, сами брались за оружие. Не последнюю роль в великой победе Советского Союза сыграли женщины-снайперы.

В годы Великой отечественной войны этому нелегкому ремеслу женщин обучали в большинстве частей Красной армии. Однако самый крупный отряд был подготовлен Всевобучем (расшифровывается как всеобщее военное обучение, советская система военной подготовки при наркомате образования). При этом органе были созданы курсы и школы снайперов, куда, как правило, попадали после освоения азов снайперского дела при комсомольских молодёжных подразделениях.





Весной 1942 г. была создана Центральная школа инструкторов-снайперов, а позднее женщин стали готовить в Центральной женской школе снайперов. Процесс обучения был крайне сложным. Учить женщин поначалу приходилось только мужчинам, как правило, бывшим фронтовикам. Сами ученицы были очень юными: 18-20 лет. Они не то что военного, они и жизненного опыта не имели. Но несмотря на все трудности, подготовка женщин была на очень высоком уровне. Многие впоследствии получили высокие звания и правительственные награды.

Среди женщин-снайперов особое место занимает Герой Советского Союза Людмила Павличенко. Она участвовала в военных действиях с июня 1941 года. Через год получила ранение, после чего не участвовала в боях, а стала работать старшим инструктором в снайперской школе «Выстрел».

В 1942 г ГПУ направило Павличенко в составе советской делегации в Соединенные Штаты и Канаду, она выступала на различных съездах и митингах. Людмила побывала на приеме у Ф. Рузвельта. Американский музыкант Вуди Гатри даже посвятил позднее ей песню «Мисс Павличенко». Но наибольший резонанс вызвало ее выступление в Чикаго: «Господа! Мне 25 лет. На фронте я успела уничтожить 309 фашистов. Не кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!». К сожалению, сегодня даже о таких славных героях мало кто помнит, хотя они сыграли большую роль в истории нашей страны.

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