Юнус-Бек Евкуров произвел кадровые назначения в Правительстве

Ряд указов о назначениях в новом правительстве республики подписала глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В ходе совещания в Администрации главы республики, он выразил надежду, что новые вице-премьеры и руководители Министерств с самого начала будут показывать эффективную работу и хорошие результаты.





Об этом сообщает сегодня Pravda.Ru со ссылкой на пресс-службу главы Ингушетии.

"Население республики должно видеть плодотворную деятельность и конкретные результаты. Если вы с самого начала будете работать по старой схеме своих предшественников, то мы не увидим ожидаемых более высоких результатов. Это не говорит о том, что прежний состав работал плохо, просто необходимы новые подходы, методы совершенствования деятельности с учетом новых вызовов, проявлять максимальное усердие", - сказал Ю. Евкуров.

Он отметил, что, прежде всего, новым заместителям Председателя Правительства и министрам нужно внимательно изучить статистические данные, определить причины разночтений в ряде показателей, вовлекать молодёжь в рабочие профессии, принимать меры по снижению безработицы.

"Порой причина разночтений в данных бывает банальной - просто чиновники не умеют показывать реально проводимую работу и её результаты. К примеру, при наличии многочисленных швейных цехов, крупной швейной фабрики может появиться информация об отсутствии в регионе швейного производства. Эту ситуацию нужно менять", - отметил ингушский лидер.

Согласно Указам новыми вице-премьерами республиканского Правительства назначены Урусхан Евлоев, работавший ранее начальником жилищной инспекции, и Заудин Доурбеков, с 2012 по 2015 занимавший пост замначальника полиции МВД РФ по региону и в последнее время исполнявший обязанности заместителя секретаря Совета безопасности Ингушетии.

Мустафа Буружев и Абдул-Азит Белхароев утверждены в должностях министра строительства, архитектуры и ЖКХ и председателя Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики, до роспуска Правительства они работали в качестве исполняющих обязанности. Багаудин Муцольгов, несколько лет возглавлявший администрацию Назрановского района, занял должность исполняющего обязанности начальника Управления по организации деятельности мировых судей Ингушетии, на этом посту он сменил Аюпа Экажева, работавшего в данной должности с 2015 года.

Напомним, 17 ноября Глава Ингушетии отправил Правительство в отставку, а на второй день после одобрения республиканского Парламента подписал Указ о назначении Руслана Гагиева премьер-министром. На этом посту он сменил Абубакара Мальсагова, который руководил Правительством с 2013 года. В начале и в середине декабря Ю.Евкуров подписывал ряд Указов о назначениях в новом Правительстве республики.

В соответствии с Указами, количество вице-премьеров сокращено на одну единицу - с 8 до 7.

Единственным первым заместителем Председателя Правительства назначен Муслим Дзейтов, работавший заммэра Назрани.