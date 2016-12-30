Это не сказ о могучих богатырях — это хроника Великой Отечественной войны

Три советских танка разгромили колонну боевых машин, превосходящую их по численности почти в десять раз. Это не сказ о могучих богатырях — это хроника Великой Отечественной войны. Руководил операцией молодой офицер Владимир Петрович Хазов.

15 июня 1942 года Владимир Хазов получил приказ остановить надвигающуюся танковую колонну противника в районе села Ольховатка. Времени планировать операцию не было, и взвод старшего лейтенанта Хазова в составе трех боевых машин двинулся в указанный район.





Молодой офицер считал, что самое эффективное оружие — внезапность, поэтому действовать решено было из укрытия. Местность прекрасно подходила для организации засады — рядом с дорогой, ведущей в Ольховатку, располагалась рощица, где и было решено укрыть боевые машины. Когда танки были спрятаны и замаскированы, а место засады не выдавало присутствия взвода, командир Хазов распределил задачи для каждого танкиста: назначил секторы обстрела и наблюдения, указал порядок стрельбы и действий.

Находясь в укрытии, танкисты ждали приказа своего командира. Вдали раздавался рев моторов немецких танков: враг приближался с каждой секундой.

И вот на горизонте показались немецкие T-IV, Хазов начал считать — 27 танков, как гром, надвигались на рощу. Командир принял дерзкое решение: пропустить колонну и начать стрельбу с тыла.Танк Хазова первым рванул в атаку, как только мимо рощи прогрохотала последняя немецкая машина. За ним двинулись и другие танкисты. Три Т-34 открыли прицельный огонь по противнику, пристроившись в хвост вражеской колонны.

От частых и точных выстрелов один за другим загорались немецкие танки. Из них выскакивали охваченные огнем нацисты, которые становились мишенью для советских пулеметов.

В этом бою, длившемся чуть больше часа, не уцелела ни одна вражеская машина, а взвод в полном составе вернулся в расположение батальона.

Владимир Петрович Хазов провел на фронте меньше года, война для него закончилась в сентябре 1942-го. Он погиб в бою под Сталинградом и похоронен в братской могиле на Мамаевом кургане.

На личном счету молодого офицера 27 уничтоженных вражеских танков. За заслуги перед Родиной Хазов был удостоен высшей награды — в ноябре 1942 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

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