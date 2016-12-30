Чёрный день авиации США

12 апреля – чёрный день для американской авиации сразу по двум причинам. Одна известна всей планете – это полёт в космос первого человека, которым стал русский лётчик-космонавт Юрий Гагарин. Другая причина известна очень мало, хотя именно в этот день, ровно за десять лет до полёта Гагарина, русские асы трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, командовавшего тогда 324-й истребительной авиационной дивизией, развеяли миф о неуязвимости американских летающих суперкрепостей В-29.

В-29 - тех самых, что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и готовились сделать то же самое с десятками городов СССР (в соответствии с планами войны против Советского Союза «Totality», «Pincher», «Dropshot», «Broiler/Frolic», «Charioteer», «Halfmoon/Fleetwood», «Trojan», «Off-tackle» и другими, принимавшимися, начиная с 1945 года, и совершенствовавшимися по мере накопления Соединёнными Штатами ядерного оружия).





В результате краха авиа-составляющей этих планов и родилось знаменитое выражение «чёрный четверг». Произошло это 12 апреля 1951 года во время войны в Корее. В этот день армада из 21 бомбардировщика В-29, вылетевших в сопровождении охраны из 200 американских истребителей, столкнулась с советскими самолетами МиГ. Американцы были уверены в своей неуязвимости и победе, но советские лётчики нашли управу на крылатое супероружие, уничтожившее Хиросиму. Было решено использовать единственный остававшийся в их распоряжении тактический прием – сверху вниз пронизать советскими МиГами строй армады американских В-29 и прикрывающих их истребителей ВВС США.

Сделали это советские асы всего один раз, но и этого оказалось достаточно. Эффект превзошел все ожидания. Было сбито 12 из 21 «летающих суперкрепостей». Из оставшихся девяти «неуязвимых» до этого дня американских машин не было ни одной, вернувшейся на базу без убитых и раненых членов экипажа. Заодно сбили и четыре истребителя ВВС США. Если бы американцы в панике не свернули к береговой черте, за которую советским истребителям было запрещено залетать, потери авиации США были бы еще больше.

У советских МиГов потерь не было. Три дня ошарашенные американцы вообще не вылетали. Потом под мощным прикрытием послали на пробу тройку В-29. Эти были сбиты все. После чего стали посылать «летающие суперкрепости» только ночью, а потеряв сбитыми 170 хвалёных «суперкрепостей», вообще прекратили их использовать.

Вот как описывает тот бой участник – лётчик-ас генерал-майор авиации Сергей Макарович Крамаренко (на фото) – ветеран Великой Отечественной (на фронтах с августа 1942 года, лично и в группе сбил 13 немецких самолетов и аэростат-корректировщик) и Корейской войн (с апреля 1951 по февраль 1952 года совершил 149 боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил 13 самолетов противника): «…смотрю вниз. Находимся как раз над бомбардировщиками. Наши МиГи расстреливают «летающие сверхкрепости».

У одной отвалилось крыло, и она разваливается в воздухе, три или четыре машины горят. Из горящих бомбардировщиков выпрыгивают экипажи, десятки парашютов висят в воздухе. Такое впечатление, что выброшен воздушный десант.

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