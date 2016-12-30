В Игушетии возрождают тягу к борцовским корням

В Магасе, в торжественной обстановке, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поздравил всех представителей спорта республики с наступающим новым годом. и пожелал здоровья, новых успехов и достижений в спорте и личной жизни.





"Самым важным для спортивного мира событием уходящего года, хотел бы отметить золотую медаль, завоёванную нашим выдающимся дзюдоистом Хасаном Халмурзаевым на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Став четвёртым Олимпийским чемпионом за всю историю ингушского спорта, Хасан оправдал наши надежды и наполнил наши сердца гордостью за родную Ингушетию, за всю страну, за российский спорт",- отметил Евкуров.

Как отметил глава республики, именно такие люди, как олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев, несмотря на его молодость, и составляют золотой фонд любой нации. Его успех - пример для подрастающего поколения молодых юных спортсменов не только в Ингушетии, но и во всей России. Вспомнил Юнус-Бек Евкуров и серебренного медалиста Олимпиады-2016 Колоя Кортоева, и победителя Чемпионата мира по боевому самбо Рустама Толдиева, и многих других спортсменов, которые своими достижениями прославили Ингушетию на многих соревнованиях самого высокого уровня",- подчеркнул он.

Глава Ингушетии отметил, что республика в последние годы стала местом проведения крупных международных и российских спортивных мероприятий. В яркий спортивный праздник вылился состоявшийся в нашей республике Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа.

"Мы на деле показали, что умеем организовывать и проводить масштабные мероприятия, а наши спортсмены одержали на Фестивале заслуженную победу", - сказал Юнус-Бек Евкуров.

Оценить достижения ингушских спортсменов на международных соревнованиях и назвать наиболее яркие победы уходящего года Pravda. Ru попросила бывшего советник президента Ингушетии, Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике 1988 года, автора идеи фестиваля "Кавказские игры" Исраила Арсамакова, борца греко-римского стиля, Олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта СССР (1988), Заслуженного тренера СССР и России (1992), президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили и борца классического стиля, депутата Государственной думы, заслуженного мастер спорта, Героя Российской Федерации. трёхкратного победителя Олимпийских игр, девятикратного чемпиона мира, 12-кратного чемпиона Европы Александра Карелина.

Говоря о достижениях ингушских спортсменов на международных соревнованиях, Исраил Арсамаков отметил, что что олимпийская медаль Хасана Халмурзаева сама за себя говорит:

— Это великая вещь не только для Ингушетии - и для России, это великолепно, учитывая, так скажем, внешнеполитические моменты некоторые, а цена вот такой медали, конечно, особая важность...

В то, что ингушские спортсмены достигают серьезных результатов, вложено много совместного труда и организаторов, и государства. Хотя заранее никто не может дать гарантии, что вы станете чемпионом. Многие в этом принимают участие, где-то помогают советом, где-то финансово. Конечно, удача тоже играет свою роль. Но спортсмен, прежде всего, должен быть сильным. Слабым не даются ведь медали.

— Существует мнение, что на Кавказе культивируются, в основном, единоборства: борьба, дзюдо, самбо.... Надо ли осваивать зимние виды спорта? есть ли шанс и в зимних видах воспитать ярких спортсменов?

—Тут я могу вам сказать уже более конкретно. Допустим, если говорить вообще о спорте, меня всегда удивляли разговоры о национальности: у кавказцев то лучше получается, у других - вот это... Что вы развиваете - оно будет развиваться. Развивается там, где этим занимаются.

Поэтому говорить, что там будут 100% олимпийские чемпионы - нельзя, а то, что будет очень хорошая школа - можно. Но дело в том, что спорт - это, как любое ремесло, оно требует определенных этапов развития, и там есть какие-то нормы, и зарождаются нормы, вот эта школа зародилась, она имеет некие оттенки национальные, вот в тех регионах, в которых они развиваются, но что будете развивать - то и будет развиваться. И шахматы, и тяжелая атлетика, и все, что угодно, можно развивать.

— Евкуров неравнодушен к спорту?

— Да, Юнусбек Баматгиреевич растит олимпийских чемпионов, потому что сам любит спорт. А спорт - это всегда хорошо.

Комментируя достижения ингушских спортсменов, Михаил Мамиашвили сказал:

— Действительно, на территории Ингушетии уделяется очень много развитию физической культуры, в частности, спортивной борьбе. Традиции есть, есть и чемпионы мира, участники Олимпийских игр. Чемпион молодежной Урзоев, тоже был одним из претендентов на участие. К сожалению, получил тяжелую травму, не смог участвовать в отборе.

Есть перспектива проведения Чемпионата страны в Ингушетии, во вновь открывшемся прекрасном спортивном комплексе - Дворце спорта на 5 тысяч зрителей. Кроме того, Ингушетия претендует на проведение Чемпионата России уже в этом году, это впервые за всю историю проведения Чемпионатов страны От Чеченской республики они не хотят отставать: Чеченская республика в прошлом году провела блестящий Чемпионат страны.

— Чья заслуга в том, что в Ингушетии строятся спортивные объекты, есть достойные спортсмены?

— В республике реализуется федеральная целевая программа. Понятно, что больше внимания стало уделяться здоровому образу жизни, в соответствии с этим строятся спортивные сооружения.

Тем более, что сам очень спортивный глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. Сам очень много уделяет внимание развитию спорта, крайне сам заинтересован в этом. Соответственно, его позиция тиражируется и на все структуры, которые непосредственно этим занимаются. От позиции руководителя, конечно, очень много зависит. А позиция Евкурова общеизвестна - должно быть здоровое поколение и духовно, и, естественно, физически развиваться должно.

На Кавказе всегда серьезно развивали спортивные единоборства - борьбу, дзюдо, самбо. Это традиционно, так было всегда. И сегодня эта традиция, к счастью, продолжается.

Александр Карелин:

— Как оцениваете спортивные достижения ингушских спортсменов на международных соревнованиях? наиболее яркие победы уходящего года?

— Хасан Халмурзаев - ключевое слово этого года. Когда сейчас в предновогодние секунды говорят, что год был сложный, периоды напряженные, я всем напоминаю одно просто обстоятельство - это год олимпийский, и Хасан Халмурзаев подарил нам замечательную возможность гордиться за наших дзюдоистов вообще, а за дзюдо в Ингушетии, в частности.

Но я понимаю, что если бы Юнус-Бек Баматгиреевич не уделял такое внимание спорту, если бы он не поддерживал всех детских тренеров, то этих поводов для гордости, для россиян, и для ингушей, не было бы.

Поэтому, здесь произошло замечательное совмещение. Борцовские традиции Ингушетии были одеты в кимоно и появился олимпийский триумфатор. Поэтому то, что происходит в Ингушетии, это восстановление справедливости. Возрождают тягу к борцовским корням. Поэтому, и руководство республики, его представительство в федеральном центре, делают все для того, чтобы у Ингушетии поводов было, как можно больше гордиться, и не только в олимпийские годы, но и в годы Чемпионатов мира.

— А есть ли шанс у Ингушетии воспитать ярких спортсменов в зимних видах спорта? Ведь считается, что для Кавказа более традиционны единоборства?

— Шансы есть всегда. Я не соглашусь с вами в определении, что борьба, единоборства, в том числе, и борьба в одежде-дзюдо, является силовым видом спорта. Это высокоинтеллектуальный, математически обоснованный вид человеческой жизнедеятельности.

Учитывая рельефы природные, горно-климатические, и другие условия, конечно же, есть все предпосылки к тому, что могут появиться свои лидеры и в зимних видах спорта.

Тут надо иметь ввиду еще одно обстоятельство: способность населения республики к самообразованию. Поэтому, чуть добавить методик, немножко добавить школы, подготовки, и я убежден, что они себя проявят и в зимних видах спорта. Особенно в тех видах, где есть скорость, риск, я говорю сейчас о прыжках с трамплина, в слаломе, во всех его проявлениях, скоростном спуске. Они смогут все это достичь, и показать себя.

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