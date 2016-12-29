15 причин вернуть 70-е, 80-е

Конечно, жизнь в Советском Союзе была далека от идеала, было много хорошего, было и плохое. Но есть в том времени что-то бессознательно-привлекательное, что-то, что постоянно просится назад. Вот 15 причин, чтобы вернуть те золотые годы.

1. Образование





Советское образование было совершенно бесплатным и доступным абсолютно всем. Любой школьный выпускник из маленького колхоза где-нибудь под Душанбе, свободно мог поступить в МГУ, бесплатно учиться, бесплатно жить в общежитии, да ещё и получать стипендию за хорошую учёбу. Ну и, конечно, качество образования: оно совершенно справедливо считалось лучшим в мире на тот момент.

2. Медицина

Медицина в Союзе тоже была бесплатной. Да она и сейчас бесплатная — можете возразить вы, но качество предоставляемых услуг не идёт ни в какое сравнение. Мощнейшая в мире на тот момент система диспансеризации и вакцинации, доступность санаторно-курортного лечения. Попробуйте сейчас получить в районной поликлинике путевку в санаторий с первого же захода – сочувствую…

3. Бесплатное жильё

Да, квартиры давали не сразу, приходилось ждать своей очереди, но их по крайней мере давали. Однушку давали молодому специалисту, а после рождения двух детей можно было получить уже трёшку. И опять же, всё это совершенно бесплатно.

4. Безработица

А точнее — её отсутствие. В СССР с 1929 года не было безработицы. Особенно выгодно это смотрелось на фоне тогдашней Великой депрессии на Западе.

5. Равенство

Уровень жизни «верхов» и «низов», конечно же отличался, но уж точно не в десятки раз. Подавляющее большинство населения как раз составлял советский средний класс. Нередкими были ситуации, когда квалифицированный рабочий на заводе зарабатывал даже больше директора этого самого завода.

6. Отдых

К 1988 году в Союзе работало 16200 санаториев, профилакториев и домов отдыха, проживание и лечение в которых граждане оплачивали лишь частично. Право на отдых было не пустым звуком и соблюдалось очень строго.

7. Наука

Что не говори, а наука в СССР была мощнейшая. Примерно половина всех учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Не удивительно, что именно СССР первыми запустили человека в космос, первыми вышли в открытый космос, да и много каких других открытий сделали.

8. Армия

К середине 1980-х годов Вооружённые Силы Союза были крупнейшими в мире по численности с общей численностью более 5 миллионов солдат, и обладали самыми большими в мире запасами ядерного и химического оружия. Помимо этого, ВС СССР обладали самыми крупными танковыми группировками на земле — около 60 тысяч танков, что в 2,5 раза превосходило численность танков ОСАД и США вместе взятых.

9. Уверенность в завтрашнем дне

Граждане СССР были совершенно уверены, что ничего не случится ни со страной в которой они живут, ни с предприятием, на котором они работают, ни с вузом, в котором они учатся. Можно было спокойно ложиться спать каждый вечер, не опасаясь что завтра уволят. Или повысят квартплату. Или поднимут цены. Или ещё какую-то подлость сделают на гос. уровне.

10. Общественное воспитание

С самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, уважение к старшим, нормы поведения в обществе. Как следствие — не было такого разгула преступности как сейчас, да даже банального мусора на улицах было в разы меньше.

11. Очереди в детский сад

Да, в СССР тоже были очереди в детский сад, потому что рождаемость была на очень высоком уровне. Но своей очереди советские дети ждали в худшем случае 1-2 месяца. По сравнению с тем, что есть сейчас — это просто сказка.

12. Дружба народов

Это был не пустой звук. Сознание «советского человека» во многих случаях превалировало над сознанием принадлежности к той или иной национальности. Никто, собственно, об этих национальностях даже не задумывался, все были друг другу товарищи.

13. Культура

Как-то даже неловко сравнивать уровень советского и нынешнего российского кино. Литература, театры, выставки и музеи. Да, цензура вмешивалась и очень сильно во все сферы культуры. Но это не мешало тогдашним режиссёрам снимать такие фильмы, которые мы пересматриваем уже десятилетиями.

14. Товары в магазинах

Да, был «дефицит», условно говоря, вместо 100 сортов колбасы на прилавке лежало 2 сорта, но зато оба они были из мяса. Подавляющее большинство продуктов были собственного производства и при этом отличного качества.

15. Заводы и фабрики

Промышленных предприятий было огромное множество, и на всех из них всегда были рабочие места. Советский Союз не был только лишь нефте- и газодобывающим государством. Всё, что нужно было для жизни, там производилось.

Конечно, СССР не был утопией, где всем жилось легко и просто, и уж тем более СССР не был каким-то райским садом, где человек мог жить беззаботно, не беспокоясь ни о чём. Жилось трудно, многие обычные и привычные для нас сегодня вещи приходилось «доставать», выменивать на что-то, во многих ситуациях было практически невозможно обойтись без «блата» и нужных знакомых. Но не смотря ни на что над головой советского человека всегда было безоблачное небо, а впереди — уверенная жизнь и светлое будущее.

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