Для тех, кому пора валить

Есть у меня старый товарищ. В школе дружили, в университете тоже. Хороший парень, умный. Но было у него что-то вроде бзика. Еще класса с 9-го он мне постоянно рассказывал, что совок дерьмо, а вот за бугром все вообще не так. Там человека уважают. А человека умного — уважают втройне. И денег дают щедро. И вообще дают. Вот, мол, надо заканчивать университет — и валить, валить.





Я слушал, даже завидовал немножко. Всегда немного завидно, когда человек точно знает, чего он хочет. Сам вот тогда толком не знал. Да и сейчас, в общем-то, только в общих чертах. Круто же, когда цели ясны, задачи поставлены. Работай себе и двигайся, куда надо.

Но так получилось, что после университета свалил именно я. Сначала совсем далеко, потом поближе. И наше с товарищем общение надолго прервалось. Лет на десять, наверное. А недавно шел по Саратову, в памяти всплыл телефон — ну я его и набрал. И уже минут через 15 мы разговаривали живьем.

После обмена новостями, которых за годы накопилось порядочно, разговор пошел на общие темы. И вдруг, уж не вспомню по какому поводу, из уст школьного друга полились милые размышления про совок, рашку и пора валить. И заодно про то, как за бугром все круто устроено для умных и талантливых. Следует признать, что за годы размышления отшлифовались, и звучали гораздо убедительнее, чем раньше. Я прямо проникся. Но все же на всякий случай спросил — а когда ты, старик, последний раз ТАМ был?

Оказалось, что никогда. Потому что гадский совок денег не дал. Мало платят умному человеку, очень мало.

Ладно, говорю, аргумент. А какие эмиграционные программы пробовал? Их же куча разных. Кто по студенческой линии на стажировку уехал и остался, кто уже в качестве специалиста свалил по рабочей визе. А еще Канада принимает, Австралия, Новая Зеландия. ЮАР, наконец, хотя я не уверен, что туда сейчас стоит ехать.

Оказывается, ни одной не пробовал. И даже не знал, что программы существуют. Видимо, должны были сами прийти, попросить вежливо, денег много дать, и вот тогда!

Но насчет попросить тоже, как выяснилось, все непросто. Потому что английский мой дружок знает в рамках институтского курса. Как говорится, читает со словарем. Но не говорит. Только это не страшно, потому что выучить-то язык, по его мнению, не проблема. Вот приедет на хорошее место и выучит. Делов-то.

И опять начал мне рассказывать, как ТАМ все круто.

От такого информационного накала мне даже как-то поплохело. Слушай, говорю, а давай-ка лучше я тебе расскажу, как оно ТАМ. Я ж оттуда вот только две недели назад прилетел. И до этого месяц назад был. И вообще бываю довольно регулярно. Причем не на экскурсиях по достопримечательностям, а по работе. С людьми общаюсь, наблюдаю разное. Некоторый опыт выживания имеется.

Без свободного владения языком ты там хуже таджика в Москве. Как услышат местные твой дивный акцент, даже метлу не дадут. Специальность свою гуманитарную и степень кандидатскую по ней в трубочку сверни и попробуй использовать вместо метлы. Проку от них никакого. Тебе, чтобы чего-то ТАМ добиться, надо быть в пять раз умнее, терпеливее и трудолюбивее местных. Тогда есть шансы со временем выкарабкаться. А то ведь до старости придется злобной маниловщиной заниматься.

Насупился мой дружок. Такие классные иллюзии были — и вон чего, помутнели. Но, судя по всему, не очень надолго. Потому что обещал он мне написать, насчет программ эмиграции посоветоваться. Да так и не написал. Наверное, продолжает красноречиво излагать про совок и рашку. Лет через десять еще разок послушаю, сравню впечатления.

И ведь не один он такой. Проклятые соцсети постоянно подсовывают экспертов по заграничной жизни, судящих о ней по турпоездке в Чехию и летнему отдыху в Турции. Иные ленты только и состоят из перепостов всякой дичи об ужасах в «рашке» и Справедливости в забугорье.

Вот только сегодня такие знатоки с удовольствием выкладывали очередной плач ярославны о том, как не ценят в России анестезиологов. Чей-то уважаемый папа получил по итогам месяца работы всего 25 тысяч рублей. О ужас, восклицает сын, в США анестезиологи столько зарабатывают за три часа, а папа отработал сто пятьдесят часов! Вот жил бы он в Америке!..

Привычка сравнивать теплое с мягким очень характерна для экспертов такого уровня. Во-первых, вовсе не факт, что папа, родившись в Америке, смог бы выучиться на анестезиолога. Медицинское образование там довольно платное. И крайне продолжительное. Не всем хватает драйва и терпелки. Во-вторых, пока учишься, делаешь хорошие долги, которые потом надо отдавать. Довольно долго. И относительно большая зарплата по итогам 10-12 лет учебы в значительной степени расходуется на погашение кредитов. Зарабатывать, к сожалению, везде непросто. В-третьих, вовсе не факт, что уважаемому папе удалось бы устроиться на жирную зарплату. Потому что клиники в Штатах тоже считают деньги. И с удовольствием нанимают выходцев из других стран — Европы, Индии и даже Китая. Потому что им можно платить меньше. Анестезиолог — специальность не самостоятельная, свой кабинет не откроешь. Он всегда состоит при чем-то. Много там всяких нюансов. Да, разумеется, в Штатах есть отличные клиники с шикарными зарплатами. Но сравнивать себя с их сотрудниками так же смешно, как приме саратовского ТЮЗа сравнивать свою зарплату с гонорарами Тома Круза. При всем уважении к приме саратовского ТЮЗа.

Странно, глупо, бесполезно искать забвение в обгаживании своей страны и влажных мечтах о другой. Плохо тебе, некомфортно, развернуться не дают — уезжай. Собирайся и уезжай. Обидно, конечно, что Россия потеряет сильного профессионала, но она справится. Я это без малейшей иронии пишу, честное слово.

Если все действительно так плохо, как ты пытаешься всем рассказать — надо уезжать. Если даже наполовину так плохо — не трать время на сомнения, уезжай. Вариантов масса. Главное не лениться их искать. Нельзя жить в среде, которая тебе отвратительна. Это просто ненормально. Особенно если ты твердо уверен, что где-то в другом месте все будет иначе. И не надо каждый день напоминать окружающим, какие они идиоты. Людям это не нравится. Причем везде.

Но частенько бывает и так, что за рассказами про «рашку» люди прячут собственную лень, глупость и непорядочность. Например, один из популярных сетевых обличителей Режима на моей памяти был дважды уволен из одной организации за воровство. Воровал, что характерно, не у начальства, а у подчиненных. Первый раз его поймали за руку и уволили. Через несколько лет пришел с повинной: мол, был неправ, жрать хочется, возьмите обратно. Взяли. И через полгода снова выгнали, потому что гражданин начал заниматься тем же самым. На вопрос «Как же так, Андрюша?», он бормотал что-то невразумительное. Дескать, мало платите, твари, вот и приходится вертеться. Сейчас он со знанием дела рассказывает о том, что кругом ворье. Ему, конечно, виднее.

Этот пример — не всеобъемлющий. Но, в общем, показательный. Когда кто-то живет ненавистью и ничего не делает, чтобы избавиться от причины, это очень нехороший признак. Избавиться от «рашки» можно только одним способом — избавить себя от нее.

Сделай это, милчеловек. Или не кривляйся.

Сергей Вильянов

Источник: источник