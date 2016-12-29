Иван Панфилов - генерал по прозвищу Батя

Имя генерала Панфилова навсегда связано с самыми тяжелыми первыми месяцами Великой Отечественной войны. Память о нем увековечила дивизия бойцов-панфиловцев, совершивших подвиг в боях на подступах к Москве осенью 1941 года.

Его называли "генерал из народа". Иван Панфилов родился в Саратовской области. Военную службу начал в 1915 году на русско-германском фронте Первой мировой. В 1918 году добровольно вступил в Красную Армию. Участвовал в гражданской войне в составе 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. Затем был направлен в Среднюю Азию, там он и встретил Великую Отечественную войну.





В июне 1941 года Панфилову было поручено сформировать 316-ю стрелковую дивизию. В нее призывались казахи, киргизы, русские. Всего же в дивизии были представители 26 народов СССР. В октябре, когда враг уже вплотную приблизился к Москве, дивизия была переброшена к столице. Сохранилось письмо Панфилова жене. Он писал: "На нас выпала почетная задача — не допустить врага к сердцу нашей Родины — Москве. Враг будет разгромлен, а Гитлер и его банда будут уничтожены".

Несмотря на отсутствие боевого опыта, бойцам Панфилова успешно удавалось сдерживать натиск танковых частей вермахта. Дивизия держала полосу обороны протяженностью в 41 километр. По воспоминаниям сослуживцев, Иван Панфилов при этом блестяще умел мотивировать своих солдат, повышая тем самым их стойкость в бою, говорит военный историк Борис Юлин:

"Он был командиром дивизии, которая была набрана во время Великой Отечественной войны. Большая часть солдат этой дивизии, до того, как их призвали, в армии не служили. Он с этой дивизией, по сути, новобранцев, собранных в северном Казахстане, — это и русские и казахи — сумел под Волоколамском и под Дубосеково на длительное время задержать многократно превосходящие и по вооружению, и по численности, и по уровню подготовки немецкие силы. Большую часть времени дивизия сражалась против трех немецких дивизий".

Сам Панфилов главным призванием военачальника считал сохранение жизни солдат на войне. Он говорил: "Мне не нужно, чтобы ты погиб, нужно, чтобы ты остался живым!".

Он относился к своим бойцам без панибратства, как к равным. И в то же время проявлял отеческую заботу. Еще перед войной он обращался с предложениями к вышестоящему начальству позаботиться об обмундировании для солдат, в том числе о теплых вещах и валенках. Бойцы чувствовали это отношение со стороны Панфилова и с любовью называли его "генерал-батя".

Самые тяжелые дни в обороне Москвы пришлись на середину ноября. Враг, не считаясь с потерями, лез напролом, стремясь любой ценой прорваться к столице.

16 ноября бойцы 316-й дивизии во главе с политруком Василием Клочковым, занимавшие оборону в районе разъезда Дубосеково, ценою собственных жизней в течение нескольких часов сдерживали продвижение десятков вражеских танков. В статье об участниках боя говорилось, что "погибли все до одного, но врага не пропустили". Именно это событие вошло в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

После окончания войны было подтверждено, что эта история является вымыслом военных корреспондентов. На этом участке воевали и погибли не 28 человек, а порядка 100. Говорит профессор Академии военных наук Михаил Мягков:

"Стояли насмерть. Это надо себе представить, что идет танк, бронированная железная машина, которая сметает все на своем пути, а у тебя только одна граната, и тебе надо взорвать этот немецкий танк. Они смогли, они сделали, они остановили армаду этих немецких танков. Поэтому подвиг героев-панфиловцев, совершенный в ноябре 1941 года под Москвой, он, конечно, бессмертный".

Генерал Иван Панфилов погиб под Москвой 18 ноября 1941 года.

Он принимал группу московских корреспондентов, когда ему сообщили о танковой атаке противника, и поспешил из землянки на улицу. Не успел Панфилов подняться на последнюю ступеньку землянки, как рядом грохнула мина. Крошечный осколок пробил висок. Не приходя в сознание, генерал Панфилов умер на руках своих боевых товарищей.

Через несколько дней дивизии присвоили имя своего погибшего командира. Бойцы-панфиловцы дошли до Берлина. В мае 1945 года на стенах полуразрушенного рейхстага появилась надпись: "Мы панфиловцы. Спасибо, Батя, за валенки".

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