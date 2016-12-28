Россия способна себя прокормить

Ко времени снятия санкций российские продукты должны стать конкурентоспособными на внешних рынках, а бренд "Сделано в России" - гарантией качества, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме "Единой России" "Современное российское село".

Российские сельхозпроизводители учатся бороться за потребителя и за пределами страны, отметил Медведев. "Понятно, что санкции и контрсанкции однажды закончатся, хотя сейчас они работают на село. К этому моменту наши продукты должны выигрывать у своих конкурентов и по стоимости, и по качеству. Чтобы бренд "Сделано в России" стал гарантией удачной покупки", - подчеркнул премьер-министр.





"Мы должны вывозить больше продовольствия, чем ввозить", - заявил Медведев. Между тем производство в российском АПК растет, поэтому страна смогла спокойно ввести ограничения на поставки продовольствия из целого ряда стран.

Россия может себя прокормить и при незначительных объемах импорта, уверен Медведев. Без фермеров и сельхозкооперативов невозможно обеспечить создание конкурентной среды в АПК. В 2015 г. доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме произведенной сельхозпродукции превысила 10%.

"Поэтому продолжим и в этом году выдавать гранты фермерам-новичкам и семьям, которые заводят животноводческие фермы", в бюджете на эти цели предусмотрено более 7 млрд руб., пояснил премьер-министр. Кроме того, второй год подряд власти выдают гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам для обновления оборудования, в том числе для переработки и хранения сельхозпродукции. В этом году на программу выделят 900 млн руб.

Фермерам, да и крупным агрохолдингам, важен доступ к недорогим кредитам. В связи с этим необходимо упростить этот доступ и обеспечить получение займов по ставке не более 5%, подчеркнул Медведев.

Государство продолжит оказывать помощь сельскому хозяйству, в бюджете на 2016 г. на эти цели предусмотрено 215 млрд руб. В прошлом году на АПК выделена рекордная сумма - 222 млрд руб. В 2015 г. рентабельность сельхозпроизводителей составила более 22% (с учетом субсидий).

Правительство стремится увеличить финансирование. "Будем стараться, чтобы профинансировать в полном объеме, как в прошлом году", - подчеркнул Медведев и добавил, что власти намерены выделять средства сверх бюджетных лимитов, чтобы закрыть наиболее острые потребности сельского хозяйства.

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