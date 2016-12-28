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Инциденты на Балтике: "доминируй, унижай"

Мир | 28.12.2016


Инциденты на Балтике:
Американские военные наращивают военную активность в акватории Балтийского моря. Российский анклав в зоне европейских интересов США не даёт натовским стратегам покоя. Успешные действия ВКС России в Сирии только провоцирует любопытство военных североатлантического альянса.

Не секрет, что НАТО всегда держит про запас план военного вторжения в Россию. Долгие годы американцы планировали интервенцию в Россию именно с западного направления, однако, последние достижения российского ВПК ставят данную стратегию под вопрос.


Это признают непосредственно западные военные аналитики. В случае военного конфликта российская армия способна в считанные минуты отрезать прибалтийскую группировку НАТО, взять под контроль акваторию Балтийского моря и развивать успешное наступление вглубь Европы.

Ключевую роль в срыве плана натовского блицкрига играет калининградская группировка армии России и Балтийский флот, оснащённые современным ракетным вооружением. Речь идёт об оперативно тактических комплексах «Искандер», а также береговых ракетных комплексах «Бал» и «Бастион».

Именно они способны превратить натовские войска и флот в груду бесполезного металлолома, именно эти ракетные комплексы в первую очередь интересуют американских разведчиков.

Российский истребитель СУ-27 перехватил самолёт-разведчик ВВС США RC-135. Американцы заявили, что это был плановый полёт. Однако самолёты с 30 операторами на борту в плановом режиме не летают. Задачей американского самолёта было обнаружение российских ракетных комплексов и сбор информации о них.

Командование ВВС США, разумеется, завизжало о непрофессионализме и опасности манёвров российского лётчика, впрочем, не им судить о его действиях.

Лётчик СУ-27 пролетел в 15 метрах от крыла самолёта-разведчика, чем до смерти напугал американских военных и прервал их миссию. Настоящий профессионал своего дела.

За несколько дней до этого свой профессионализм продемонстрировали лётчики СУ-24, напомнив экипажу Дональда Кука черноморский кошмар двухлетней давности. Пилоты несколько раз облетели американский корабль, пытавшийся прощупать российскую оборону, давая понять, кто в доме хозяин. Американцам оставалось только в очередной раз истерить.

В общем, США пора привыкать, что Балтийском море им барствовать никто не позволит. Американские разведчики под прицелом российских военных.

«У американцев очередной раз сдали нервы: привыкли появляться, где пожелают, нести свою «демократию» не считаясь с соседями. Пилоты Воздушно-космических сил России, не нарушая норм международного права, показали Пентагону, что интересы США заканчиваются там, где начинаются морские границы России» — Игорь Коротченко военный эксперт.

Источник: источник

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