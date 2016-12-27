США продолжают неприемлемую "охоту" за россиянами во всем мире

МИД РФ напомнил российским гражданам о сохраняющейся реальной угрозе быть арестованными в третьих странах по запросам правоохранительных органов и специальных служб США.

Предупреждение для российских граждан, выезжающих за границу





В развитие опубликованных МИД России 2 сентября 2013 г., 10 апреля 2014 г. и 22 мая 2015 г. предупреждений гражданам Российской Федерации в очередной раз подтверждаем, что угроза подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах остается реальной.

Несмотря на наши постоянные призывы к Вашингтону наладить нормальное сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 г.), американские власти продолжают неприемлемую «охоту» за россиянами по всему миру, игнорируя нормы международного права и оказывая давление на другие государства. Количество инцидентов такого рода превысило два десятка. Из последних примеров можно привести недавнюю экстрадицию в США из Финляндии трех граждан России - М.В.Сенаха, А.Е.Сергеева и М.В.Серова.

Не считаясь ни с кем, Вашингтон перешел к похищению российских граждан. Так произошло с К.В.Ярошенко, схваченным в 2010 г. в Либерии и тайком - в нарушение национального законодательства этой страны и международного права - вывезенным в США, а также Р.В.Селезневым, которого американские агенты в июле 2014 г. буквально выкрали с Мальдивских островов и насильно перевезли сначала на Гуам, а потом в Сиэтл, где его продолжают удерживать в заключении.

Арестованные таким образом россияне испытывают на себе предвзятое отношение со стороны американского «правосудия». Их всячески, в том числе прямыми угрозами, пытаются склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривают к огромным тюремным срокам, как случилось с упомянутым К.В.Ярошенко и российским предпринимателем В.А.Бутом.

Загранучреждения МИД России всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь безусловного соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на Родину.

Однако с учетом указанных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче (список таких государств размещен на сайте Госдепартамента).

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