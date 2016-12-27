Ливию будут бомбить на деньги Каддафи

НАТО будет бомбить Ливию на деньги Каддафи в самом прямом смысле. Речь идёт о конфискованных пять лет назад $150 млрд., предназначенных для финансового самоуправления Африканского союза – создания суверенной валюты (золотой динар) и собственной банковской системы. Однако сегодня ставки ещё более высоки: если восстановить довоенный уровень энергетического экспорта, то суверенные фонды Каддафи вырастут в 4 раза!

Идеальный повод, чтобы приватизировать добычу ливийских углеводородов через марионеточное правительство, навязанное ООН под видом «национального единства». В противном случае Ливию ждёт распад, отложенный после свержения Джамахирии до «лучших времён», а сегодня изображаемый на Западе как прискорбная необходимость. Особенно преуспели в проектировании ливийского распада итальянские политики, ассоциирующие Ливию с римской колонией.





Так, работавший в Ливии экс-глава Eni Паоло Скарони, ныне вице-президент Банка Ротшильда, призывает создать в Триполитании правительство для призыва натовских сил, чтобы подтолкнуть Феццану и Киренаику к созданию собственных правительств с автономным управлением энергетическими ресурсами. Католический депутат Эрнесто Прециози также ратует за создание «Ливийского союза» из трёх «государств» - Киренаики, Триполитании и Феццаны, чтобы учредить «Сообщество по нефти и газу» под военные гарантии НАТО.

Причём, все эти конструкции сводятся к традиционным постулатам итальянского фашизма, отрицающего существование когда-либо в Ливии государства как такого. Ливия – это «страна, изобретённая итальянским колониализмом», - считает сторонник Бильдерберского клуба Паоло Скарони, рассуждая о далёких перспективах ливийской федерализации. Так же как одиннадцатый экс-президент Итальянской республики, 90-летний Джорджо Наполитано, котрый заявил в Сенате, что Ливия – это «множество племён» и единого государства там «никогда не существовало».

Старая колониальная политика ХIХ века сегодня перепета на новый лад США и НАТО с той же самой целью – контролировать территорию и ресурсы. Ливия для западных корпораций, в первую очередь, это 40% всей африканской нефти превосходного качества и дешёвой себестоимости. Крупнейшие в мире запасы 35 тыс. куб. км артезианской воды в окультуренном водоносном нубийском слое, в 40 раз превосходящие стоимость нефтяных запасов страны. Захват их навсегда перечеркнут возможность спасения Африки от жажды и голода. Наконец, новый военный форпост в Северной Африке после того, как Каддафи закрыл все иностранные военные базы 45 лет назад.

«Международная миссия содействия Ливии» сегодня подбирает остатки разрушенного пять лет назад Ливийского государства под лживым лозунгом итальянского премьера Маттео Ренци: «Ливия должна вновь стать стабильной и прочной страной». Однако, в действительности, национальное государство в Ливии противоречит неоколониальным планам приватизации общественных энергоресурсов и прямого управления ими без ливийских племён. Циничное уничтожение Ливии на деньги Каддафи станет первой в истории бесплатной войной такого масштаба.

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