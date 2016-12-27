Мафия в Берлине: беженцы вступают в кланы

Европейский союз в самое ближайшее время может вернуться в те времена, когда разборки между различными мафиозными кланами происходили чуть ли не каждый день. Сейчас же ситуация повторяется за одним исключением: вместо итальянских семей появляются арабские.

Криминальные банды в крупных городах Германии стараются специально вербовать в свои ряды беженцев, проживающих в лагерях или во временных приютах. И это в то время, когда Германия обсуждает миграционный кризис. Банды преступников пользуются сложившейся ситуацией, в которой оказались многие беженцы. Прежде всего, криминальные группировки заинтересованы в молодых и физически сильных мужчинах, которых они используют для «грязной» работы, а именно краж, торговли наркотиками и устранения конкурентов. Любопытно, что власти и полиция в курсе сложившейся ситуации, но какие-либо шаги против этого они предпринять не могут.





Прежде всего, проблемы с арабскими криминальными кланами есть в больших городах вроде Берлина. По данным полиции, в Берлине есть около 15-20 крупных мафиозных семей, в которых несколько членов банды были замечены в незаконной деятельности. Многие такие «семьи» начали появляться в Федеративной Республике Германия в конце 70-х годов. Они массово покупали дешевое жилье и перевозили туда своих родственников. Сейчас же они контролируют во многих городах Германии большую часть организованной преступности. Члены арабской мафии контролируют часть рынка наркотиков, участвуют в кражах и показывают свою силу и влияние посредством крупных обновлений.

Завербовать в ряды криминальных «семей» молодых мигрантов не составляет труда. Беженцам, приезжающим сюда без денег, показывают, как их получить быстро, не имея специальных знаний. Денежная нужда толкает молодых и физически сильных арабов на вступление в криминальные группировки. Помимо этого, незнание немецкого языка еще больше толкает мигрантов в руки тех, кто разговаривает с ними на одном языке.

К примеру, один из таких кланов полностью контролирует проституцию в районе Шёнеберг, что в Берлине. Там молодым проституткам приходится платить часть своего заработка арабам, если же они отказываются, то их избивают.

Арабские мафиозные семьи захватили Берлин. Эти структуры настолько прочно закрепились практически во всех сферах организованной преступности, что с этим практически ничего нельзя уже поделать. К тому же все эти люди, входящие в банды, крайне опасны и потеряли всяческое уважение к государственной власти. Новые жители Евросоюза, скорее всего, радуются предоставленной им «работе». Спустя некоторое время такие арабские банды будут появляться по всей Европе.

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