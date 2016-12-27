Британские СМИ негодуют: проект революции в России провалился

Британские журналисты никак не угомонятся, наращивая темп выпуска антироссийских агиток. «Reuters» недоумевает, как в России до сих пор не произошла революция?! Запад так старался: цену на нефть обрушил, санкции ввёл, а рейтинг Путина выше день ото дня.

Главный британский русофоб Джон Ллойд сокрушается, что в современной России не найти необходимого числа активистов для свержения ненавистного путинского режима. С придыханием Ллойд вспоминает 1917 год, когда удалось совершить революцию аж два раза. Дескать, скоро столетний юбилей революции, а рейтинг Путина отвратительно высок.





Что ж, желаю Ллойду захлебнуться собственной желчью вперемешку с ядом. Блестящее тактическое решение Путина об учреждении Росгвардии делает невозможным силовой захват власти в России. Росгвардия подчиняется непосредственно президенту, что исключает излюбленную Западом тактику создания напряжённости в регионах при помощи купленных местных чиновников. Глава Росгвардии Золотов введён в Совет Безопасности России, то есть, новая структура будет оперативно реагировать на любые угрозы суверенитету.

Ллойду только и остаётся спеть старую песню о несвободной России. Якобы русские променяли свободу на Крым и чувство национальной гордости. Как будто Крым и национальная гордость – это что-то плохое. Русофобия британцев порою пересекает все границы разумного. Им бы на собственной шкуре испытать «свободу», которую они желают России. А с нас хватит, наелись этой «свободой» в 90-х.

Британец с ужасом отмечает, что русские вновь стали восхищаться Сталиным и перестали восхищаться США и ЕС. 63 года пропаганды псу под хвост, у Запада просто рвётся шаблон. Русский народ смог разобраться и отделить зёрна от плевел.

Ллойд намекает на стокгольмский синдром. Дескать, русский народ так долго был под властью тирана, что полюбил его. Любят британцы переворачивать всё с ног на голову. Стокгольмский синдром можно констатировать только у либеральной части россиян. Вот они обожают, когда звёздно-полосатый дядюшка Сэм любит их и в хвост и в гриву.

После привычной для британцев речи о тиране-Путине настаёт время признавать горькую правду. Ллойд отмечает, что безработица в России держится на стабильно низком уровне, импортозамещение набирает обороты, а низкая цена на нефть поспособствовала диверсификации экономики. В 2017 году российская экономика пойдёт в рост.

Иными словами Ллойд опроверг всё, что писал об экономическом крахе России до этого. Против цифр русофобия британца бессильна.

В окончании своей грязной агитки журналист надеется на протестное движение в России. Дескать, в 2011 году волна протестов прокатилась спустя три года после экономического спада. Что стало причиной тех протестов Ллойд, разумеется, умалчивает.

Британец обвиняет Путина в уничтожении «европейской мечты» россиян и желает России лидеров наподобие Горбачёва и Ельцина. Самое забавное, что о «европейской мечте» пишут в стране, где число евроскептиков стремительно растёт, а летом пройдёт референдум на тему членства в ЕС. Кэмерона вам господа-русофобы.

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