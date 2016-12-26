Четвертый рейх: Германия вновь хочет стать великой военной державой?

В Берлине настроены добиться того, чтобы милитаристский потенциал страны поднялся до уровня потенциала экономического и политического.

Для этого, как подсчитали аналитики, потребуется всего лишь увеличить бюджет Министерства обороны ФРГ в следующем году на 15% и влить в сферу вооружений 130 миллиардов евро в течение ближайших пяти лет.





Германия давно уже заправляет всеми делами Евросоюза практически единолично, отмечают эксперты испанского электронного издания El Confidencial. Для полного счастья немцам не хватает только военного могущества. И руководство страны начало делать пусть неширокие, но решительные шаги в этом направлении. Конфликт на Украине, гражданская война в Сирии, кризис мигрантов и, наконец, появление джихадистов на немецкой земле, пробуждают тягу к политическому реализму, открывать глаза на который в течение нескольких последних десятилетий просто не хотелось.

«Уравняться с США»

Фрау Меркель на днях рассказала о новой цели — на недавнем заседании руководства Христианско-демократического союза, который она имеет честь возглавлять, Меркель обратила внимание коллег на то, что «США тратят на оборону 3,4% своего внутреннего валового продукта, а Германия — всего 1,2%».

Госпожа канцлер заявила, что такое положение вещей — непорядок, а «эти два показателя должны иметь тенденцию к уравниванию». Показав при этом движением ладоней (застопорив одну и подняв до ее высоты другую), как должно это уравнивание происходить. Чтобы до тех, кто не понял, быстрее дошло, что ни в коем случае не за счет снижения американского уровня, а благодаря повышению германского. Причем добраться по меньшей мере до рекомендуемых американскими друзьями 2% от ВВП надо бы в режиме «чем скорей, тем лучше».

«Меркель хочет, чтобы ее страна перестала быть «управляемым дополнением» и прекратила действовать в сфере безопасности исключительно по команде сверху. Ей нравится, что Германия будет принимать самостоятельные решения и командовать кем-то, — отмечают эксперты El Confidencial. — Несмотря на достигнутые высокие рубежи в экономике (страна занимает в мире четвертое место по объему ВВП и третье — по объему экспорта) и рост политического влияния в Европе, Берлин сильно отстает в военном отношении — здесь он недостаточно авторитетен», — пишет немецкий корреспондент издания Антонио Мартинес.

Бюджет бундесвера, согласно последним данным стокгольмского Международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), занимает девятое место в мире, уступая не только признанным лидерам военного строительства, но и Японии и Южной Корее. По численности войск германская армия находится лишь на 28-й позиции — между Марокко и Афганистаном. Согласно «индексу военной силы», подсчитываемому швейцарским банком Credit Suisse для 20 ведущих держав мира, Германия расположилась на 18-м месте: главная экономика Евросоюза превосходит по своему военному потенциалу только Индонезию и Канаду.

Решение о расширении бундесвера уже спрофилировано. Реформа, разработанная предыдущим составом правительства страны (во главе с той же Меркель) и предусматривавшая сокращение войск, как пишет упоминавшийся выше портал El Confidencial, «благополучно забыта и похоронена». Действующая министр обороны христианский демократ Урсула фон дер Ляйен в последние несколько месяцев неоднократно касалась темы увеличения «численности рабочих мест» в вооруженных силах страны. В апреле этого года началась модернизация подразделений киберзащиты, численность персонала которых через два года составит 13 500 человек, включая не только военных, но и гражданских лиц. В мае фон дер Ляйен сказала, что «надеется увеличить личный состав армии на 7000 солдат, что составляет 4% от нынешнего ее штата.

«Германия должна быть первой скрипкой европейского военного оркестра?»

Министр обороны, человек, близкий к канцлеру настолько, что многими экспертами воспринимается в качестве преемника Меркель на этом посту и на посту лидера ХДС, указала также, что на следующий год военный бюджет государства увеличится на 15% по сравнению с годом нынешним и составит 39,2 миллиарда евро. А названная ею сумма предстоящих в течение следующих 15 лет вложений в дополнительное техническое вооружение бундесвера (130 миллиардов евро) в два раза превосходит цифры ранее принятого перспективного плана военного строительства.

«Армия должна быть модернизирована во всех аспектах, — сказала министр. — И в этом заключается поворотный момент в истории вооруженных сил. Пора отменить политику постоянных сокращений, начавшуюся после окончания холодной войны, когда Германия имела под ружьем 600 тысяч личного состава». Президент Ассоциации немецкой армии (DBwV) Андре Вюстнер считает, что «предполагаемая модернизация и расширение является фактическим поворотом на 180 градусов немецкой военной политики».

Улучшения, которые в настоящий момент разрабатываются, свидетельствует Берлин, «позволят Германии взять на себя ту часть ответственности, которая соответствует роли страны при участии ее в разрешении международных конфликтов». Иначе говоря, Германия решила оторваться от маминой юбки США и заняться своей собственной политикой в области обороны. Не только своей, но и ЕС, где она теперь хочет быть «маленькой Америкой для остальных 26 членов организации».

Бундесвер снова стремится играть первую скрипку в Европе: о том, что Германии это было запрещено от слова совсем, мало кто вспоминает. А ведь в 1945-м после капитуляции страна, которая дважды в прошлом веке затевала мировые войны, вообще была лишена права иметь вооруженные силы. Запрет продержался десять лет — 7 июня 1955 года у ФРГ вновь появилось Министерство обороны. Страна вступала в НАТО, как же там без армии-то? В общем, не мытьем, так катаньем Германия вновь начала вооружаться. Постепенно. Так, чтобы не раздражать ни компаньонов по альянсу, ни вероятных противников из организации Варшавского договора.

Появлению сегодняшних планов значительного военного усиления способствовали и отношения с коллегами по НАТО: США заняты проблемами Азии в целом и Китая в частности — до Европы ли им сейчас? А слабеющая в военном отношении с каждым днем и часом Франция просто подталкивает немцев к тому, чтобы кто-то занял в ЕС ее «свято место», которое, как известно, не терпит пустоты. В общем, Берлин ощутил, что постулат «хочешь, чтобы было сделано хорошо, — сделай сам» — штука, основанная на долгом человеческом опыте, а не придумка оторванных от жизни философов.

Полагаться можно только на самих себя, или В каждой бочке затычка

Фрау Меркель, по-видимому, окончательно уверилась, что полагаться на какие-то третьи стороны в надежде, что они защитят германские интересы, по меньшей мере наивно. Именно поэтому в ноябре прошлого года она заявила, что ее правительство будет изучать положение дел в вооруженных силах и корректировать все, что этого требует». Коснулось это в первую очередь практического использования немецких армейских специалистов.

Не то чтобы Германия уж совсем оставалась в стороне от конфликтов, случавшихся за ее пределами до этого момента. Начиная с 1955 года бундесвер поучаствовал людскими и материальными ресурсами в 39 международных военных миссиях. Косово, Ливан, Камбоджа, Сомали, Восточный Тимор, Западная Сахара, Судан, Мали. Поучаствовали немцы в ряде европейских операций в Средиземном море и в международной инициативе против пиратов в районе Африканского Рога. Но практически во всех эпизодах германские военные были статистами или играли как максимум вторые роли. За исключением разве войны в бывшей Югославии.

Теперь же Германию быть персонажем второго плана не устраивает. Немецкая армия ориентирована на то, чтобы совершить качественный скачок. Далеко за примерами ходить не требуется: немцы уже выступают учителями, обучая курдских солдат «пешмерга», воюющих против «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ — прим. ИА REGNUM ) на северо-востоке Ирака. Бундесвер направил туда 150 военных инструкторов. Кроме того, в последние полтора года немецкое оборонительное ведомство активно поставляет «пешмерга» штурмовые винтовки, пистолеты, противотанковые ракеты, пулеметы… Этого добра отпущено уже на сумму около 100 миллионов евро. Причем, несмотря на то, что законодательством Германии запрещается экспорт оружия в районы военного противостояния. Очередная проба, сработает ли идея «если нельзя, но очень хочется, то можно». Сработала.

Сразу после парижских терактов в ноябре прошлого года канцлер Германии решила поддержать соседей в борьбе против джихадизма. Акт, который иначе как жест доброй воли воспринять нельзя. Однако и он вписывается в манеру действий «в каждой бочке затычка» — везде нужно отметиться, чтобы, в конце концов, мир привык к тому, что без Германии ничего не решается. В первые же дни после парижской трагедии немецкое правительство объявило об отправке в Мали 650 военнослужащих (где до того уже было размещено 200 германских солдат и офицеров). Отправляемые военные должны были сменить на посту французских, у которых дома нашлись дела поважнее.

Кроме того, канцлер добилась от бундестага одобрения ее идеи оказания военной поддержки международной коалиции, борющейся против ИГ (запрещено в РФ) в Сирии. Туда были отправлены шесть истребителей германских ВВС, самолет-дозаправщик и фрегат ВМФ для поддержки французского авианосца «Шарль де Голль», бороздящего сирийскую акваторию Средиземного моря. В целом в сирийском конфликте сегодня задействовано 1200 немецких военнослужащих, а участие в этой операции германским налогоплательщикам обойдется только в 2016 году в 134 миллиона евро.

Берлин активно присоединяется к крикам НАТО об угрозе со стороны Москвы и максимально активно стремится поучаствовать в развертывании дополнительных подразделений альянса в балтийских государствах и Польше. На недавнем саммите в Варшаве Германия объявила о своем желании возглавить один из четырех многонациональных батальонов, разворачиваемых в восточной части Европы. Правительство Меркель предложило в общий котел 1000 солдат, которые разместятся в Литве. И это — тот самый Берлин, который едва ли не больше всех в Западной Европе говорит о том, что рвать связи с Москвой ни в коем случае не надо.

Говорят, что русские долго запрягают, да быстро ездят. Немцы тоже любят ездить с ветерком, но тормозить, как показывает история, сами не умеют. Дважды в прошлом веке они за этот чрезмерный военный разгон уже поплатились.

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