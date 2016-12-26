Че Гевара... Не было человека, которого ЦРУ боялось бы больше

Эрне́сто Че Гева́ра — латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель.

«Не было человека, которого ЦРУ боялось бы больше, чем Че Гевару, потому что он имел возможности и харизму, необходимые, чтобы направить борьбу против политических репрессий, которые чинили властные иерархи в странах Латинской Америки», — считает Филип Эйджи, сотрудник ЦРУ, бежавший на Кубу. Памятные мероприятия проходят сегодня в разных странах мира.





Прежде всего, в государствах Латинской Америки и, конечно, на Кубе. Как сообщает Prensa Latina, в Сирии сегодня можно увидеть амулеты с образом Че Гевары на шее тех, кто борется с империалистической агрессией. В Каракасе руководство стран и представители дипломатического корпуса стран Латинской Америки возложили венок на площади имени Симона Боливара в честь Эрнесто Гевары.

Как заявил депутат венесуэльского парламента Виктор Чиринос, идеи Че Гевары и сейчас являются стимулом для борьбы с произволом империалистических держав, комментирует La radio del Sur. Сегодня пять кубинских героев (легендарная «пятерка») посетили боливийскую общину Ла Игера, где 9 октября 1967 года был убит кубинский революционер аргентинского происхождения Эрнесто Че Гевара.

Накануне посланцы Кубы вместе с президентом Боливии Эво Моралесом участвовали в церемонии открытии школы имени Че Гевары, рядом с взлетно-посадочной полосой, почти 30 лет покоились останки Че Гевары. В настоящее время он похоронен в мавзолее кубинского города Санта-Клара.

Кроме этого, они посетили больницу Сеньор Мальта, куда 9 октября 1967 года боливийские военные привезли тело Че. Че был схвачен в Кебрада дель Юро (Боливия) 8 октября 1967 года и перевезен в помещение школы в Ла Игера, где на следующее утро, по приказу Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, был убит, сообщает Prensa Latina.

Популярность Че Гевары с годами не стала меньше. Он был и остается символом борьбы против насилия и образцом человеческого достоинства.

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