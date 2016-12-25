Этот одноразовый мир: как компании стали намеренно выпускать неремонтопригодную технику

Склонность производителей мобильной техники создавать всё более компактные и тонкие устройства постепенно вызвала непреодолимые препятствия для стороннего ремонта такой техники. В ряде случаев популярные гаджеты оказывается невозможно разобрать, не повредив детали, а разнообразие моделей даже в пределах одного бренда создаёт большой разброс в необходимых для починки запчастях. Это выгодно для производителей — так их технику покупают ещё больше. О сложившейся тенденции рассказывает NBC News.

56-летний Майкл Тайрен (Michael Tyran) из Техаса работает медбратом. В прошлом Тайрен — механик тяжёлой дизельной техники, и сейчас он подрабатывает ремонтом электроники, ориентируясь по руководствам на краудсорсинговом сайте iFixit.





В 2010 году Тайрен столкнулся с необычным случаем: после того, как батарея в его iPod перестала заряжаться, он решил самостоятельно починить плеер. Но даже опытный механик, справлявшийся с починкой кинескопов старых телевизоров, не смог его вскрыть, так как в устройстве не было никаких винтов.

По словам мужчины, ситуация с iPod натолкнула его на мысли о том, что в мире электроники началась новая эпоха быстрого устаревания продукции: зачастую вообще нет возможности починить устройство, и единственный выход — купить новое. Впрочем, Тайрен справился с ремонтом сам благодаря iFixit: в Apple ему заявили о невозможности восстановления батареи и лишь предложили скидку в 50 долларов на покупке нового плеера.

Эта ситуация показала, что тот факт, что мы покупаем устройство вроде iPod, не означает, что мы им владеем. Это должно прекратиться. Я купил — это моё. Если я хочу сломать, дайте мне это сломать. Если хочу починить — дайте починить.

Майкл Тайрен, ремонтник и медбрат

Как отмечает NBC News, есть целый ряд причин, по которым производители стремятся делать "невскрываемые" устройства. Одни стараются таким образом усложнить изучение начинки их гаджетов конкурентами (защита от копирования), другие не хотят нести ответственность за ремонт сторонними неавторизованными организациями, третьи действуют в рамках ограничений, накладываемых дизайном продуктов.

Отказ от возможности разбора определённых частей в электронике вызван и трендом в дизайне к постоянному уменьшению толщины устройств.

Однако критики такой тенденции отмечают, что компании напрямую выигрывают от неё финансово — выгодно заставлять потребителей покупать новые гаджеты, объясняя, что старые отремонтировать в силу тех или иных причин невозможно. По словам сооснователя iFixit Кайла Ваенса (Kyle Wiens), тенденция началась именно с Apple и её iPod с незаменяемой батареей.

Эти компании ставят в приоритет свою чистую прибыль за наш счёт. Создавать ремонтируемую и долговечную электронику возможно, но если они будут это делать, это повредит будущим продажам. Они поместили нас на беговую дорожку, на которой нам приходится покупать барахло каждые пару лет, хотим мы того или нет.

Кайл Ваенс, гендиректор и сооснователь iFixit

Чисто технически батарею в том самом iPod можно заменить, однако для этого нужно рассоединить некоторые внутренние детали. Это требует особых инструментов, а в отдельных случаях — удаления клея, на которых держатся запчасти, и последующей заклейки по новой.

Ваенс отметил, что защита от ремонта на некоторых устройствах — например, в планшетах Microsoft Surface — настолько продвинута, что даже эксперты могут во время первого разбора необратимо их повредить. В Microsoft заявили, что их устройства "создаются профессионалами для профессионалов" и поэтому требуют соответствующего уровня подготовки.

В некотором смысле в сложившейся тенденции виноваты и сами покупатели, сделавшие свой выбор в пользу неремонтируемой, но более дешёвой техники.

Издание иллюстрирует это примером Apple: в 2012 году в линейке продуктов компании были ноутбуки MacBook Pro, у которых можно было открутить крышку днища корпуса и обновить оперативную память или жёсткий диск, а экран можно было отделить от корпуса и заменить. В том же году вышли MacBook Retina с более тонким, но неразборным корпусом, и массовый потребитель предпочёл эту версию.

Схожие практики существуют и у других компаний. Электронные читалки Kindle допускают ремонт треснувшего экрана или сломанного аккумулятора, но Amazon продаёт запчасти только авторизованным мастерским (iFixit закупает их у компании-переработчика деталей). По словам Ваенса, Nikon в 2012 году сократил число таких авторизованных мастеров по ремонту в США с 3 тысяч до 13 человек. В компании не подтвердили эту статистику, но объяснили сокращение тем, что камеры Nikon требуют рук "умелых техников".

По данным исследователей из United Nations University, в 2014 году объём утилизованной электроники во всём мире составил 41,8 мегатонны — около 5,9 килограмма на человека. К 2018 году учёные прогнозируют рост этого показателя до 49,8 мегатонны, или 6,7 килограмма на человека. Есть и положительный тренд: по статистике Electronics TakeBack Coalition, с 2011 года количество выбрасываемой электроники в общем объёме утиля стало уменьшаться, а перерабатываемой — резко выросло.

NBC News отметило, что похожая ситуация с переходом к "планируемому устареванию" продукции уже происходила в начале 20 века в автомобильной индустрии. Изначально Генри Форд делал ставку на долговечность машин: по его мнению, их надёжность позволяла заслужить лояльность у покупателей. Однако маркетинговая стратегия General Motors, начавшей выпускать каждый год новые модели автомобилей, доказала обратное, и Ford пришлось подчиниться новому тренду.

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