10 цитат Бориса Акунина, которые дают пищу для размышлений

1. Из всех наслаждений, отпущенных человеку, самое изысканное — шевелить мозгами.

2. Еще не родилась та женщина, у которой гордость была бы выше любопытства.





3. Даже если летишь в пропасть, не зажмуривайся от страха, а гляди в оба — вдруг удастся за что-нибудь ухватиться.

4. На свете должен быть кто-то, кому от тебя нужно лишь одно: чтобы ты был жив и чтобы у тебя все было хорошо.

5. Все зависит от сорта твоего вина. Если оно дешевое — от возраста скиснет. Если благородное — станет только лучше. Отсюда вывод: чем человек делается старше, тем качественнее он обязан становиться.

6. С тем, кто унес частицу твоего сердца, не расстанешься до конца жизни, а, возможно, и дольше того.

7. Крепче всего спят не те, у кого чистая совесть, а те, у кого ее отродясь не бывало.

8. Одно из самых больших удовольствий — чувство тайного превосходства над тем, кто считает тебя выше себя.

9. Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ.

10. Преодоление трудностей — одно из наслаждений жизни.

Источник: источник