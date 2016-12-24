Интересные факты про Джеки Чана

Он родился в бедной китайской семье. Его родители были на столько бедными, что хотели продать своего ребенка, чтобы сводить концы с концами.. за 26 долларов британскому акушеру. который принимал роды.

Он родился весом около 5,5 кг,так как мать вынашивала его 12 месяцев, пока не сделала кесарево сечение. За это мать дала ему прозвище Пао Пао («пушечное ядро»).





Вообще, у него было много прозвищ, например, «baseball bat» (за то, что, он сам выполнял опасные трюки) ,

Когда ему было семь лет, его родители направились Австралию в поисках работы, оставив в школе-интернате в Гонконге. Здесь он получил новое прозвище — Большой нос, после того, как разгневанный школьный учитель сломал тростью ему нос. В школе он научился акробатике, актёрскому мастерству, восточным единоборствам.

В возрасте восьми лет он получил небольшую роль в своём первом фильме «Большой и маленький Вонг Тин Бар» и к тому времени, как он окончил школу в 1971 году, он уже успел сняться в семи фильмах.

Ему принадлежит рекорд Гиннесса по самому большому количеству дублей для одной сцены, а в 2012 году Гиннесс присудил ему рекорд по количеству упоминаний в титрах в одном фильме. В своем фильме он работал на 15 должностях: как сценарист, режиссёр, главный актёр, продюсер, исполнительный продюсер, оператор, художник-постановщик, линейный продюсер, координатор трюков, заведующий реквизитом, осветитель, каскадёр, композитор, исполнитель тематической песни и даже координатор общественного питания.

После выполнения трюка в одном из своих фильмов у него появилась пластиковая пластина, которая закрывает дыру в его черепе, и он практически потерял слух в своём правом ухе.

Кстати, он хорошо поет. С 1984 года он выпустил более 20 альбомов со своими песнями. Некоторые его фильмы заканчиваются его песнями.

Он перфекционист. Ради трехсекундной сцены в одном из своих фильмов ему понадобилось 1600 дублей и 2 дня съемок.

Его девиз: «Страха — нет, дублеров — нет, равных — тоже нет»

Он внесён в чёрные списки страховых компаний по всему миру. Ни одна страховая компания не берет на себя такой риск, как застраховать нашего героя.

Пожелаем долгих лет нашему герою!)

Источник: источник