Каким был Мохаммед Али? Малоизвестные факты о культовом боксере

В июне 2016 года в возрасте 74 лет перестало биться сердце лучшего профессионального боксера планеты Кассиуса Клея, более известного, как Мохаммед Али.

Вся жизнь маленького мальчика, которому от рождения дали имя Кассиус, была похожа на боксерский поединок. Ему раз за разом наносили один сокрушительный удар за другим, но он каждый раз поднимался и продолжал сражаться, отправляя своих соперников в нокаут.





Даже смерть он избил до потери сил. Но он знал, что эту чертовку просто так не перехитришь. Ты можешь сколько угодно порхать, как бабочка и жалить, как оса, но последний удар все равно останется за этим костлявым соперником в лохмотьях и с косой на плече.

Так и произошло. Кассиус Клей, более известный миру под именем Мохаммед Али, величайший боксер всех времен и народов, умер на 75-м году жизни. Мы вспоминаем пять «нокдаунов», в который его отправляла жизнь перед нокаутом, и после которых он каждый раз поднимался и продолжал отвешивать удары.

Рождение

Само появление на свет маленького мальчика – уже удар ниже пояса, от которого большинство его современников так и не оправились.

Мало того, что Кассиус Клей родился во время Второй мировой войны, в 1942 году, когда мир раздирали войны. Гораздо хуже, что он появился на свет в семье темнокожих в затрапезном городке Луисвилль, что в штате Кентукки.

Для темнокожего паренька, родившегося в нищем квартале в семье домохозяйки и художника вывесок и плакатов, каждый день напоминал боксёрский поединок. Он выходил из дома на враждебную к чёрным улицу, чтобы вновь и вновь испытывать унижения от окружавших его соотечественников с белым цветом кожи.

Но он не опустил голову. Он не захотел проигрывать, пусть даже и в борьбе с соперником, которого ему одному победить было бы не по силам. Каждый день он проводил в борьбе. В итоге он победил всех соперников, которых только можно было победить, навсегда изменив мир вокруг себя.

Кража велосипеда

Вряд ли второй нокаут в этом его 12-раундовом поединке засчитал бы какой-нибудь рефери в ринге. Но мы не можем о нем не упомянуть. Это был удар, после которого Кассиус на секунду припал на колено, однако в тот момент, когда пришло время к обратному отсчету, он был уже сильнее, чем до этого.

Речь идет о краже велосипеда у маленького Касси. Обнаружив пропажу, мальчик, как цивилизованный человек, обратился к полицейскому. Однако страж порядка, каким бы хорошим он ни был, вынужден был преподать пацану жестокий урок жизни, сказав, что велосипед, как и его похитители вряд ли будет найден. Клей не смутился. Он, маленький мальчик, сказал, что сам найдёт обидчиков и изобьёт. Тогда полицейский, который был по совместительству ещё и тренером по боксу, спросил, умеет ли Кассиус драться. Оказалось, что мальчик этого не умел. Тогда-то полицейский и пригласил Клея в свою школу.

Согласно приданию, Кассиус тогда ушёл домой и вернулся к полицейскому только спустя несколько дней, когда увидел, как его ученики боксируют на национальном турнире «Золотая перчатка», который показывали по телевизору. История красивая, но в ней можно двояко понять мотивы будущего чемпиона. На самом деле он вернулся не для того, чтобы иметь возможность побить обидчиков. Он, движимый жаждой славы, тоже хотел попасть в телевизор.

Но, что бы не двигало в тот момент будущей легендой, упорство, с которым он взялся за дело, достойно преклонения.

Отказ служить в армии США

С тех пор Кассиуса преследовали одни победы. Он стал Олимпийским чемпионом, перешел в профессионалы и начал крушить всех на своем пути. Он успел стать чемпионом мира среди профессиональных бойцов, жениться и даже сменить имя. Отныне бывшего Кассиуса Клея, принявшего ислам, звали Мохаммед Али. Именно так он просил себя называть.

Удар, отправивший боксера в очередной нокдаун, вновь пришел не от конкретного человека, а от системы. После девяти подряд защит своего звания абсолютного чемпиона мира, в 1967 году он получил повестку, призывающую в армию Соединенных Штатов Америки. Как раз в тот момент США вели войну во Вьетнаме, жёстко критикуемую в обществе.

Али прибыл в военкомат лишь для одного — чтобы отказаться проходить службу в армии. По его словам, он не хотел отправляться на другой конец света за 10 тысяч километров от родины, чтобы убивать ни в чём не повинных людей ради целей тех, чьих имён он даже не знал.

Дальше последовал тот самый удар. Арестовывать боксёра не стали, но запретили ему участвовать в боксёрских поединках, поставив крест на его карьере в самом расцвете сил Али. Его лишили всех титулов и дисквалифицировали на неизвестный срок.

Первое поражение

Но и после этого удара Али смог встать и продолжить сражение. Через три с небольшим года, когда во главе государства стоял уже другой президент, а война во Вьетнаме была завершена и признана ошибочной, Али разрешили вернуться на ринг. Но возвращать свои нечестно отнятые пояса ему пришлось заново.

26 октября 1970 года он проводит свой первый за три года бой против соо?6?

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