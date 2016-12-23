Алкоголь: отношение к нему в античности

В Спарте свободные спартанцы вообще не употребляли вина, усердно спаивая своих рабов, которым вменялось в обязанность обязательно выпивать четыре чашки вина в день.

Именно поэтому любое многочисленное восстание рабов подавлялось небольшими силами спартанских войск. Интересным и весьма поучительным в этом смысле представляется спартанский ритуал посвящения молодых людей в воины.





Выглядело это примерно так. Молодые люди выстраивались вместе с опытными воинами в каре. Посредине нескольким рабам последователь но давали одну, две, три чашки вина и заставляли их выполнять различные воинские упражнения.

Рабы промахивались, злились, ругались, дрались, а юноши с презрением наблюдали, как те постепенно теряют человеческий облик. Затем в рабов плевали, кидали грязь и как скот пинали ногами. Юноши на всю жизнь запоминали смысл ритуала... Затем уже они состязались между собой в силе, ловкости, смелости, воинском мастерстве.

Позднее эллины разрешили взрослым мужчинам, имеющим внуков, употреблять разбавленное вино, но женщинам и муж чинам, у которых еще могут быть дети, это строго воспрещалось. Рабам же - рекомендовалось. Греки и Македонцы презирали персов, свободно употреблявших алкоголь, и много раз доказывали свое превосходство над ними, наголову разбивая их своими малочисленными отрядами.

Мы много читали и смотрели фильмов о них, но, к со жалению, нигде не показывается, как преподавали им с детства уроки трезвости и умеренности в еде. Мы рассказа ли о посвящении в воины, но по свидетельству целого ряда античных авторов, был и еще один ритуал.

Юношей, достигших зрелого возраста, усаживали за стол, уставленный вином и всевозможными яствами. По другую сторону стола уса живали рабов и заставляли их (правда, шибко заставлять-то не приходилось) пить вино и неумеренно есть. Таким образом, будущие воины; свободные граждане Спарты получали наглядный урок не только самого процесса пьянства и oбжорства, но и последствий этого скотского застолья.

Почаще бы наши писатели, а особенно телевизионщики и кинематографисты, показывали нам моменты, в которых не смаковалась бы привлекательность вроде бы оправданных застолий с отравлением алкоголем и табаком, а показывалась вся их неприглядность и унизительность для человека разумного.

То есть всего-то навсего показывались все эти дела в истинном, а не в искаженном запрограммированном свете. После таких наглядных примеров, получаемых с раннего детства, уверен надолго бы закрепились установки на здоровый образ жизни у многих людей. А нужно-то немного совсем - сказать правду.

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