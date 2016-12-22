Кто предает свое прошлое - тот предает свое будущее

Говоря о Сталинских реформах, невольно, в ум закрадываются жутчайшие картины мучительного прошлого наших родителей и стариков.

Однако, ни история, ни математика, ни бухгалтерия не приемлят к себе столь эмоционального анализа прошлого, да и на какую статью баланса записать эти эмоции?





Поэтому, вооружившись статистическими данными и калькулятором, проведём расчёты и ответим на вопрос: «Каково жилось человеку во времена правления И.В.Сталина»? Вопрос резонансный и неоднозначный, поэтому сразу ограничу круг дискуссионных вопросов: в анализ, а значит и в дискуссию не включаются вопросы «репрессий, жертв во время ВОВ, борьбы с церковью» и прочие неэкономические аспекты истории правления Сталина (это отдельная тема).

Анализируем только экономику, только цифры! Первичные данные для расчётов были взяты, в основном, из Википедии и из стат. архива.

ОБЩЕЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН СССР СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

Не секретом будет то, что отношение к Сталину и периоду его правления есть некая «лакмусовая бумага» для проверки общества на степень свободы мышления, а политического деятеля – на объективность и искренность в борьбе за правду. Современному человеку можно вменить в «грех» игнорирование массы новых фактов того времени и обвинить его в настрое против государственности и желании видеть свою Отчизну слабым и беспомощным сырьевым придатком Запада (перед изучением моей точки зрения, полезно ознакомиться с анализом части того периода А.Охрименко).

Все мы уверены в том, что в период правления Сталина Союзом люди жили плохо, но вот моя бабушка заверяет: «Работали очень много и тяжело, но цены снижал!», — говорит она. «… Цены снижал!» — как много это значит для той страны, которая только что «раздавила» фашистского агрессора и пережила засуху 47-го года. С чего же начинал СССР свой экономический старт?

В 1924 году была окончена гражданская война и страна начинает новую жизнь. Народ сигнал принял с воодушевлением: вскоре принимается программа индустриализации всей страны, а за ней и первая пятилетка и первая жестокая и коварная подножка Запада в лице «золотой блокады», а за ней последовал голод, а затем и фашизм «вломился» без объявления войны. Но на Войне одержана убедительная победа, поля засеяны и великая страна вновь принимается за улучшение благосостояния народа.

1947 год — денежная реформа: знаменательный момент — «ватерлиния эпохи». Проведём анализ стоимости жизни советского народа того времени — до и после послевоенной денежной реформы.

Наименование продуктов и товаров и цены в рублях 1947г. /1953г.:

Хлеб чёрный …………………………………...........……........…. 3 руб. / 1 руб. Говядина……………………………………........…….........…..… 30 руб. / 12,5 руб. Молоко (1л) …………............………………………….…….…… 3 руб. / 2,24 руб. Масло сливочное ……………...........………………………....… 64 руб./ 27,8 руб. Яйца (десяток) ………………………...........………………....… 12 руб. / 8,35 руб. Сахар-рафинад ………………………………............….……… 15 руб. / 9,4 руб. Масло растительное ………………………............…….……… 30 руб. / 17 руб. Водка …………………………………………….…….............…… 60 руб. / 22,8 руб.

Заработные платы в 1953г. в рублях в месяц: Рабочий — от 800 до 3 000 Шахтёр, металлург — до 8 000 Молодой специалист-инженер — 900 – 1 000 Старший инженер – 1 200-1 300 Секретарь райкома КПСС — 1 500 Министр — 5 000 Профессор, академик — часто выше 10 000. Среднегодовая заработная плата рабочих и служащих (в руб.) 1924/23 1936 По всему народному хозяйству 430 2 776 По крупной промышленности 566 2 862 По железнодорожному транспорту 514 2 882

К 1953г. (прим. это год смерти Сталина) реальные доходы трудящихся выросли по сравнению с 1913г. в 4 раза, а с учётом ликвидации безработицы и сокращения рабочего дня – в 5 раз. В то же время, в странах «капитала», уровень цен на базовые продукты питания в 1952г. в процентах к ценам 1947г. значительно увеличился.

Товар / процент подорожания в: США / Англия / Франция Хлеб — ................................................128 / 190 / 208 Мясо — ...............................................126 / 135 / 188 Масло слив — .....................................104 / 225 / 192 Сахар — ..............................................106 / 233 / 370

Так же необходимо заметить, что всегда замалчивается то, что Советское государство первое в мире ввело: отмену продуктовых карточек, 8-ми часовой рабочий день, гарантированное бесплатное образование и здравоохранение, гос.пенсию и оплачиваемый отдых. И всё это при том, что население неуклонно росло:

Население СССР в млн.чел. (по данным Госкомстата СССР):

Года Всего Городское Сельское 1913 159 29 130 1926 147 26 121 1939 170 56 114 1940 194 63 131 1950 178 69 109 1951 184 76 108 1953 188 80 107

Как мы видим, руководству того периода удалось увеличить численность населения, улучшить качество жизни, снизить цены на товары широкого потребления. Подтверждением нарастающей мощи СССР того времени может так же является тот факт, что СССР по темпам роста экономики опережало любую страну того послевоенного времени и, что темп роста экономики СССР был в 2,5 раза выше, чем США, а очевидец тех событий кандидат в президенты США Стивенсон заметил, что если темпы производства в сталинского СССР сохранятся, то уже к 1970г. объём производства в 3 раза превысит американский!

СТАЛИНСКИЙ «ЗОЛОТОЙ» РУБЛЬ

После 2-й Мирой войны в капстранах произошла девальвация валют и покупательная способность рубля стала выше его официального курса. В связи с этим с 01.03.1950г. СССР отказался от привязки рубля к доллару, которая была с 1937г. и от использования доллара в международных расчётах. В 1947г. было установлено золотое содержание рубля – 0,22268 грамма чистого золота одном рубле и это после Бреттон-вудской конференции (1944г.), на которой страны-участники «отвязали» свои валюты от золотого подтверждения!

В 1961г. была «хрущёвская» денежная реформа: старые деньги обменены на новые в соотношении 10:1. Между тем, золотое содержание рубля было повышено только в 4,4444 раза, а не в 10. Рубль стал содержать в себе 0,987412г чистого золота. Это значит, если 10 «сталинских» рублей были равны 2,222168г золота, то 1 «хрущевский» рубль по номиналу равный этим самым 10-и «сталинским» рублям, стал «весить» вместо 2,222168г всего 0,987412г, — т.е, в золотом выражении Хрущёв обесценил советский рубль в 2,25 раза.

Более того, Хрущеву от Сталина досталось богатое наследие — 2 000 тонн банковского золота в слитках, из которых уже в начале 60-х Хрущ «спустил» целых 1 200 тонн золота. Для сравнения, сегодня (на март 2011г.) золотой запас России едва превышает 811 тонн золота.

Интересно будет пересчитать на золотой эквивалент ценность «сталинского» рубля в современных долларах и рассчитать уровень средней зарплаты при Сталине в современных долларах и современной гривне по золотому эквиваленту:

В 2011г. тройская унция золота стоит, примерно, $1500 или 12 000грн. (по курсу 8грн. за долл.США). Это значит, что один грамм золота стоит, примерно, 1500/31,1= $48,22 или 385,80грн., а поскольку в «сталинском» рубле золота быо 0,22268г, то «сталинский» рубль равен в современных долларах $48,22х0,22268=$10,73 или 85,90грн.

Зарплата молодого специалиста-выпускника ВУЗа в 1953г. (через 8 лет после войны) равнялась 1 000 рублям, что в современных долларах равняется 1000х$10,73=$10730 или 85840грн. в золотом эквиваленте! Конечно, золотой эквивалент не соответствует эквиваленту по покупательной способности рубля: необходимо учитывать цену потребительской корзины продуктов в граммах золота, но всё равно — интересно.

«ИПОТЕКА» ПО-СТАЛИНСКИ Постановление СМ СССР от 25 августа 1946г.

«О повышении заработной платы и строительстве жилищ для рабочих и инженерно-технических работников предприятий и строек, расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке».

«Учитывая, что суровые климатические условия районов Урала, Сибири и Дальнего Востока создают [опускаю длинную преамбулу]... Установить, что строящиеся во втором полугодии 1946г. и в 1947г. 50 650 индивидуальных жилых домов продаются в собственность рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим предприятий по следующей цене: жилой дом двухкомнатный с кухней, деревянный рубленый — 8 тыс. рублей и каменный — 10 тыс. рублей; жилой дом трехкомнатный с кухней, деревянный рубленый — 10 тыс. рублей и каменный — 12 тыс. рублей.

Для предоставления рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8 — 10 тыс. рублей покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10 — 12 тыс. рублей покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссудой одного процента в год.

Обязать Министерство финансов СССР ассигновать на выдачу кредита рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда рублей.

Председатель Совета Министров Союза ССР И.СТАЛИН Управляющий Делами Совета Министров СССР Я.ЧАДАЕВ».

Посчитаем. Повышение зарплаты для указанных работников составило 1 400 000 000руб. в течение года для 824 000 работников. Таким образом, каждый работник получил прибавку к зарплате в 1 699руб. в течение года. Это составило 20% от средней годовой зарплаты работников. Итак, их средняя годовая зарплата до повышения зарплат 25 августа 1946 г. составляла 708руб., а после повышения составила 850руб.

Индивидуальные жилые дома для них предлагались по цене: 8 000руб. за рубленый двухкомнатный с кухней; 10 000руб. за рубленый трехкомнатный с кухней или каменный двухкомнатный с кухней; 12 000руб. за каменный трехкомнатный с кухней.

Итого: 1) в 1947г. за годовую зарплату среднего рабочего, инженера, служащего можно было купить дом. 2) ссуда на полную стоимость жилья на 12 лет под 1% годовых — это ипотека по-сталински.

Вот такая она эта «сталинская» экономика!

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