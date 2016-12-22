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Минобороны РФ намерено получить еще один "самолет Судного дня"

Страна | 22.12.2016


Минобороны РФ намерено получить еще один
Минобороны России намерено заказать второй модернизированный воздушный пункт управления (ВзПУ) специального назначения на базе самолета Ил-80, сообщил ТАСС генеральный директор НПП "Полет" (входит в Объединенную приборостроительную корпорацию) Алексей Комяков.

Борт предназначен для управления Сухопутными войсками, ВКС, ВМФ и ракетно-ядерными силами, если из строя выведены наземные пункты управления, узлы и линии связи.


Это резервный центр управления в случае возникновения по-настоящему чрезвычайной ситуации или начала полномасштабной агрессии против России. Подобные воздушные пункты управления помимо России есть только в армии США (E-4B на базе лайнеров Boeing-747), где их назвали "самолетами Судного дня" - doomsday planes.

Помимо Ил-80 Минобороны РФ намерено также заказать дополнительно модернизированные самолеты-ретрансляторы (СРТ) общего назначения Ил-22.

- Планы модернизации ВзПУ и СРТ есть и у Генерального штаба, и у главного командования Воздушно-космических сил. Стоит задача наращивания существующей группировки таких самолетов и доведение ее функциональных возможностей до уровня требований сегодняшнего дня. Промышленность готова к решению такой задачи, - отметил Алексей Комяков.

Государственные испытания ВзПУ второго поколения успешно завершились в России в конце прошлого года. Конструкция Ил-80 позволяет принимать на борт высший командный состав ВС РФ, боевой расчет, состоящий из оперативной группы офицеров Генштаба и специалистов технической группы, отвечающей за работу спецоборудования самолета.

Новое поколение воздушных командных пунктов отличается повышенной живучестью, функциональностью, надежностью, улучшенными массогабаритными характеристиками и более низким энергопотреблением.

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