Amnesty International: на Украине опасно выражать симпатии к России

Украина становится тоталитарным государством. Это подтверждает отчет международной правозащитной организации Amnesty International. Несмотря на то, что она придерживается того же принципа в оценке происходящего, что и в целом страны Запада, юристы посчитали, что на Украине по-прежнему царят «смутные времена».

Так выразился директор Европейского и Центрально-азиатского департамента международной организации Джон Далхусейн. Прежде всего, он связал это с тем, что в этой стране победившего майдана в тюрьму можно попасть только за выражение симпатий к России.





Далхусенй отметил, что это подтверждают несколько случаев, когда как СМИ, так и отдельные граждане, отметившиеся «пророссийскими взглядами», испытывали на себе давление со стороны властей. И это действительно так: в последние два года нередки случаи, когда людей только за обнаружение у них печатных изданий ДЛНР или же выпущенных в России, сажали в тюрьму на сроки до семи лет. На Украине такие факты рассматриваются как измена родине и покушение на территориальную целостность.

Эту статистику можно дополнить убийством журналиста Олеся Бузины в апреле 2015 года. А также арестом публициста Руслана Коцабы. Последнего обвинили в государственной измене только за то, что он призвал к прекращению войны в Донбассе.

А если вспомнить, то причиной противостояния ДНР и ЛНР Киеву как раз и стали требования граждан вернуть им российские телеканалы и отменить запрет на использование русского языка, который для жителей Донбасса является родным. Однако этот факт Киев отрицает, используя его как повод для обвинения ополчения ДЛНР в сепаратизме и пророссийских настроениях.

Интересно, что на Украине отчет Amnesty International подают совершенно в другом

ключе, публикуя лишь информацию о России. Так, прокиевское интернет-издание «Корреспондент» пишет сегодня о том, что правозащитники подвергли критике ситуацию со свободой слова в России. Это основано на утверждении, что в последний год было закрыто несколько НКО, а СМИ якобы подвергались давлению со стороны правительства.

Украинские пропагандисты написали о том, что российские власти имеют преобладающее влияние на печатные и вещательные СМИ и расширили свой контроль над просторами Интернета. При этом, они почему-то молчат об отчете по своей стране и забывают упомянуть о том, что в России процветают несколько оппозиционных СМИ, таких, как «Дождь», «Эхо Москвы» и другие. Что касается НКО, деятельность которых подвергается запрету или ограничивается, то это касается только тех организаций, которые замечены в откровенной подрывной деятельности.

Ольга Мозес

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