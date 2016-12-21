Топ-10 регионов РФ с самым высоким уровнем жизни

Эксперты рейтингового агентства РИА "Рейтинг", входящего в медиахолдинг МИА "Россия сегодня", на основе официальной статистики составили очередной рейтинг российских регионов по качеству жизни.

Рейтинг регионов по качеству жизни строился на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных сферах жизни.





При составлении рейтинга были отобраны 73 показателя, которые объединены в 11 групп, характеризующих все основные аспекты условий проживания в регионе, от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий в регионе проживания.

1. Москва

Рейтинговый балл: 76,23

Москва, как и в прошлом году, оказалась на 1-м месте по качеству жизни.

Москва – это самый населенный город России и Европы. Москва — крупнейший в общероссийском масштабе финансовый центр, международный деловой центр и центр управления большой частью экономики страны.

Так, например, в Москве сосредоточено около половины банков из числа зарегистрированных в России. Кроме того, большая часть крупнейших компаний зарегистрированы и имеют центральные офисы именно в Москве, хотя их производство может быть расположено за тысячи километров от нее.

Москва является одним из важнейших образовательных центров России. В Москве насчитывается порядка четырехсот библиотек, среди которых старейшая публичная библиотека России — Научная библиотека МГУ и крупнейшее книгохранилище в стране — Российская государственная (Ленинская) библиотека.

В Москве насчитывается 1857 больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений. Из них свыше 250 клинических больниц и больниц скорой помощи функционируют в городе.

Помимо того, в Москве существует разветвленная сеть амбулаторно-поликлинических учреждений, которых насчитывается более 1600, в том числе 256 детских.

Москва — крупный культурный и туристический центр Европы и мира, московский регион имеет один из богатейших в России историко-культурных потенциалов. В Москве много интересных мест — это как различные историко-культурные и архитектурные памятники, так и современная развлекательная инфраструктура.

2. Санкт-Петербург

Рейтинговый балл: 74,63

Санкт-Петербург, как и Москва, сохранил свои высокие позиции в рейтинге с 2014 г. Он по-прежнему занимает 2-е место в рейтинге регионов по качеству жизни.

Санкт-Петербург — самый северный в мире город с населением более 1 млн человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, не являющимся столицей.

Санкт-Петербург — важнейший экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из самых важных в стране центров туризма.

Численность населения — 5 222 347, по данным на начало 2016 г.

Финансовый рынок города является вторым по величине региональным финансовым рынком России. В городе действуют Санкт-Петербургская валютная биржа, Товарная биржа "Санкт-Петербург", Фондовая биржа "Санкт-Петербург", Санкт-Петербургская фьючерсная биржа, Нефтяная биржа "Санкт-Петербург".

В городе зарегистрировано 42 коммерческих банка (наиболее крупные: Сбербанк, ВТБ, банк "Санкт-Петербург", "Россия", "Балтинвестбанк", "Международный банк Санкт-Петербурга") и около 100 филиалов банков других регионов, более 400 финансовых и брокерских компаний.

3. Московская область

Рейтинговый балл: 67,58

Московская область второй год подряд держится на 3-м месте в рейтинге уровня жизни регионов России.

Экологическая ситуация в Московской области тяжелая: загрязнены как районы, прилегающие к Москве, так и промышленные районы востока и юго-востока области.

Наибольшую экологическую опасность представляют сточные воды промышленных и животноводческих предприятий, выбросы предприятий энергетики, базы захоронения бытовых и промышленных отходов.

Численность населения области, по данным Росстата на 2016 г., составляет 7 312 439 человек. В Московской области наблюдается устойчивый рост населения.

Экономика Московской области третья среди субъектов Российской Федерации по объему ВРП.

Важной особенностью экономико-географического положения области является ее соседство с Москвой: с одной стороны, близость столицы способствует развитию промышленности и науки в области, делает область миграционно привлекательным регионом, с другой стороны — Москва перехватывает трудовые ресурсы области, в московский бюджет поступают налоги значительной части населения области, работающей в Москве.

4. Республика Татарстан

Рейтинговый балл: 63,89

Татарстан также уверенно сохраняет свое лидерство среди регионов с самым высоким уровнем жизни, а кроме того, является лучшим регионом по уровню жизни в Поволжье.

Основным ресурсом недр республики является нефть. Республика располагает 800 млн тонн извлекаемой нефти, размер прогнозируемых запасов составляет свыше 1 млрд тонн.

В Татарстане разведано 127 месторождений, включающих более 3 тыс. залежей нефти. Здесь расположено второе по величине месторождение в России и одно из крупнейших мире — Ромашкинское, располагающееся в Лениногорском районе Татарстана.

Численность населения республики, по данным Росстата, составляет 3 868 537 человек в 2016 г.

Исторические и географические факторы обусловили расположение Татарстана на стыке двух крупных цивилизаций: восточной и западной, что во многом объясняет многообразие его культурного богатства. На территории республики располагаются два памятника всемирного наследия, включенных ЮНЕСКО в список всемирного культурного и природного наследия.

Татарстан — регион с мощным образовательным и научным потенциалом. В сфере образования занято 170 тыс. человек.

Всего в республике 2434 общеобразовательные школы, в которых учатся около 600 тыс. школьников. Более 90% детей, получивших установленный законодательством образовательный минимум, продолжают обучение в школе в течение 2 лет или в средних специальных учебных заведениях.

Татарстан известен высоким уровнем развития академической, вузовской и отраслевой науки. Более 200 лет Казань является одним из ведущих научных центров Восточной Европы.

5. Краснодарский край

Рейтинговый балл: 63,06

Краснодарский край также не изменил своих позиций в рейтинге по сравнению с 2014 г.

Численность населения края, по данным Росстата, составляет 5 514 250 человек на 2016 г. Край занимает 3-е место среди регионов Российской Федерации по числу жителей — после Москвы и Московской области.

В связи с проведением в городе Сочи Олимпиады 2014 г. произошел приток инвестиций в инфраструктуру Черноморского побережья Краснодарского края. В отраслевой структуре краевого ВВП выделяются транспорт (16,2% против 8,2% для России в целом) и сельское хозяйство (16,0% против 7,8%).

Морские порты края обеспечивают прямой выход через Азовское и Черное моря на международные внешнеторговые пути и перерабатывают более 35% внешнеторговых российских и транзитных грузов морских портов России, обслуживают около трети российского нефтеэкспорта.

6. Белгородская область

Рейтинговый балл: 62,37

Белгородская область осталась на 6-м месте по сравнению с 2014 г.

Численность населения области, по данным Росстата, составляет 1 549 581 человек в 2016 г.

Белгородчина — высокоразвитый индустриально-аграрный регион, экономика которого опирается на колоссальные богатства недр и уникальные черноземы.

Через Белгородскую область проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали международного значения, соединяющие Москву с южными районами России и Украиной, в том числе федеральная автотрасса М2 "Крым" и железнодорожная магистраль Москва — Харьков — Севастополь.

7. ХМАО

Рейтинговый балл: 58,84

Ханты-Мансийский автономный округ сохранил свои позиции в рейтинге по сравнению с 2014 г.

Согласно уставу Тюменской области Югра входит в состав Тюменской области, но при этом является равноправным субъектом Российской Федерации.

Население округа составляет 1 625 501 человек, по данным на начало 2016 г., что составляет 1,11% от населения РФ. Югра традиционно занимает одно из первых мест по уровню рождаемости среди регионов с преимущественно русским населением.

В Югре добывается 60% российской нефти.

8. Воронежская область

Рейтинговый балл: 57,04

За 2015 г. Воронежская область улучшила свои позиции, поднявшись с 10-го места в 2014 г. на 8-е место в 2015 г.

Численность населения области, по данным Госкомстата России, составляет 2 333 704 человека на начало 2016 г.

Воронежская область — абсолютный лидер в общероссийском рейтинге по трудоустройству незанятых граждан: 77,8%, а по трудоустройству инвалидов Воронежская область занимает 1-е место в ЦФО.

Промышленность области специализируется на производстве станков, металлических мостовых конструкций, кузнечно-прессового и горно-обогатительного оборудования, электронной техники, пассажирских самолетов-аэробусов, синтетического каучука и шин, огнеупорных изделий, сахара-песка, маслобойно-жировой и мясной продукции.

9. Липецкая область

Рейтинговый балл: 56,54

По сравнению с рейтингом 2014 г. Липецкая область оказалась на 1-м месте.

Численность населения области, по данным Росстата, составляет 1 156 055 человек на начало 2016 г.

Липецкая область относится к немногочисленному списку регионов-доноров в России, то есть не получает финансовой помощи из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ.

Промышленное производство является основой экономического потенциала области, на его долю приходится около 66% валового регионального продукта. Регион занимает 1-е место по производству бытовых холодильников и морозильников.

Для связи с другими регионами по воздуху в области имеется аэропорт "Липецк", а также ряд аэродромов местного значения.

10. Свердловская область

Рейтинговый балл: 55,72

Свердловская область также ухудшила свой результат в рейтинге по сравнению с 2014 г., опустившись на 10-е место (9-е место в 2014 г.).

Численность населения области, по данным Росстата, составляет 4 328 942 человека на начало 2016 г.

Полезные ископаемые: золото, платина, асбест, бокситы, минеральное сырье — железо, никель, хром, марганец и медь. Соответственно основа региональной экономики — горнодобывающая и металлургическая отрасли промышленности.

Свердловская область является важным транспортным узлом: через нее проходят железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского значения, в том числе Транссибирская железнодорожная магистраль.

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