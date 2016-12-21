Топ-10 регионов РФ с самым высоким уровнем жизни
Рейтинг регионов по качеству жизни строился на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных сферах жизни.
При составлении рейтинга были отобраны 73 показателя, которые объединены в 11 групп, характеризующих все основные аспекты условий проживания в регионе, от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий в регионе проживания.
1. Москва
Рейтинговый балл: 76,23
Москва, как и в прошлом году, оказалась на 1-м месте по качеству жизни.
Москва – это самый населенный город России и Европы. Москва — крупнейший в общероссийском масштабе финансовый центр, международный деловой центр и центр управления большой частью экономики страны.
Так, например, в Москве сосредоточено около половины банков из числа зарегистрированных в России. Кроме того, большая часть крупнейших компаний зарегистрированы и имеют центральные офисы именно в Москве, хотя их производство может быть расположено за тысячи километров от нее.
Москва является одним из важнейших образовательных центров России. В Москве насчитывается порядка четырехсот библиотек, среди которых старейшая публичная библиотека России — Научная библиотека МГУ и крупнейшее книгохранилище в стране — Российская государственная (Ленинская) библиотека.
В Москве насчитывается 1857 больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений. Из них свыше 250 клинических больниц и больниц скорой помощи функционируют в городе.
Помимо того, в Москве существует разветвленная сеть амбулаторно-поликлинических учреждений, которых насчитывается более 1600, в том числе 256 детских.
Москва — крупный культурный и туристический центр Европы и мира, московский регион имеет один из богатейших в России историко-культурных потенциалов. В Москве много интересных мест — это как различные историко-культурные и архитектурные памятники, так и современная развлекательная инфраструктура.
2. Санкт-Петербург
Рейтинговый балл: 74,63
Санкт-Петербург, как и Москва, сохранил свои высокие позиции в рейтинге с 2014 г. Он по-прежнему занимает 2-е место в рейтинге регионов по качеству жизни.
Санкт-Петербург — самый северный в мире город с населением более 1 млн человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, не являющимся столицей.
Санкт-Петербург — важнейший экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из самых важных в стране центров туризма.
Численность населения — 5 222 347, по данным на начало 2016 г.
Финансовый рынок города является вторым по величине региональным финансовым рынком России. В городе действуют Санкт-Петербургская валютная биржа, Товарная биржа "Санкт-Петербург", Фондовая биржа "Санкт-Петербург", Санкт-Петербургская фьючерсная биржа, Нефтяная биржа "Санкт-Петербург".
В городе зарегистрировано 42 коммерческих банка (наиболее крупные: Сбербанк, ВТБ, банк "Санкт-Петербург", "Россия", "Балтинвестбанк", "Международный банк Санкт-Петербурга") и около 100 филиалов банков других регионов, более 400 финансовых и брокерских компаний.
3. Московская область
Рейтинговый балл: 67,58
Московская область второй год подряд держится на 3-м месте в рейтинге уровня жизни регионов России.
Экологическая ситуация в Московской области тяжелая: загрязнены как районы, прилегающие к Москве, так и промышленные районы востока и юго-востока области.
Наибольшую экологическую опасность представляют сточные воды промышленных и животноводческих предприятий, выбросы предприятий энергетики, базы захоронения бытовых и промышленных отходов.
Численность населения области, по данным Росстата на 2016 г., составляет 7 312 439 человек. В Московской области наблюдается устойчивый рост населения.
Экономика Московской области третья среди субъектов Российской Федерации по объему ВРП.
Важной особенностью экономико-географического положения области является ее соседство с Москвой: с одной стороны, близость столицы способствует развитию промышленности и науки в области, делает область миграционно привлекательным регионом, с другой стороны — Москва перехватывает трудовые ресурсы области, в московский бюджет поступают налоги значительной части населения области, работающей в Москве.
4. Республика Татарстан
Рейтинговый балл: 63,89
Татарстан также уверенно сохраняет свое лидерство среди регионов с самым высоким уровнем жизни, а кроме того, является лучшим регионом по уровню жизни в Поволжье.
Основным ресурсом недр республики является нефть. Республика располагает 800 млн тонн извлекаемой нефти, размер прогнозируемых запасов составляет свыше 1 млрд тонн.
В Татарстане разведано 127 месторождений, включающих более 3 тыс. залежей нефти. Здесь расположено второе по величине месторождение в России и одно из крупнейших мире — Ромашкинское, располагающееся в Лениногорском районе Татарстана.
Численность населения республики, по данным Росстата, составляет 3 868 537 человек в 2016 г.
Исторические и географические факторы обусловили расположение Татарстана на стыке двух крупных цивилизаций: восточной и западной, что во многом объясняет многообразие его культурного богатства. На территории республики располагаются два памятника всемирного наследия, включенных ЮНЕСКО в список всемирного культурного и природного наследия.
Татарстан — регион с мощным образовательным и научным потенциалом. В сфере образования занято 170 тыс. человек.
Всего в республике 2434 общеобразовательные школы, в которых учатся около 600 тыс. школьников. Более 90% детей, получивших установленный законодательством образовательный минимум, продолжают обучение в школе в течение 2 лет или в средних специальных учебных заведениях.
Татарстан известен высоким уровнем развития академической, вузовской и отраслевой науки. Более 200 лет Казань является одним из ведущих научных центров Восточной Европы.
5. Краснодарский край
Рейтинговый балл: 63,06
Краснодарский край также не изменил своих позиций в рейтинге по сравнению с 2014 г.
Численность населения края, по данным Росстата, составляет 5 514 250 человек на 2016 г. Край занимает 3-е место среди регионов Российской Федерации по числу жителей — после Москвы и Московской области.
В связи с проведением в городе Сочи Олимпиады 2014 г. произошел приток инвестиций в инфраструктуру Черноморского побережья Краснодарского края. В отраслевой структуре краевого ВВП выделяются транспорт (16,2% против 8,2% для России в целом) и сельское хозяйство (16,0% против 7,8%).
Морские порты края обеспечивают прямой выход через Азовское и Черное моря на международные внешнеторговые пути и перерабатывают более 35% внешнеторговых российских и транзитных грузов морских портов России, обслуживают около трети российского нефтеэкспорта.
6. Белгородская область
Рейтинговый балл: 62,37
Белгородская область осталась на 6-м месте по сравнению с 2014 г.
Численность населения области, по данным Росстата, составляет 1 549 581 человек в 2016 г.
Белгородчина — высокоразвитый индустриально-аграрный регион, экономика которого опирается на колоссальные богатства недр и уникальные черноземы.
Через Белгородскую область проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали международного значения, соединяющие Москву с южными районами России и Украиной, в том числе федеральная автотрасса М2 "Крым" и железнодорожная магистраль Москва — Харьков — Севастополь.
7. ХМАО
Рейтинговый балл: 58,84
Ханты-Мансийский автономный округ сохранил свои позиции в рейтинге по сравнению с 2014 г.
Согласно уставу Тюменской области Югра входит в состав Тюменской области, но при этом является равноправным субъектом Российской Федерации.
Население округа составляет 1 625 501 человек, по данным на начало 2016 г., что составляет 1,11% от населения РФ. Югра традиционно занимает одно из первых мест по уровню рождаемости среди регионов с преимущественно русским населением.
В Югре добывается 60% российской нефти.
8. Воронежская область
Рейтинговый балл: 57,04
За 2015 г. Воронежская область улучшила свои позиции, поднявшись с 10-го места в 2014 г. на 8-е место в 2015 г.
Численность населения области, по данным Госкомстата России, составляет 2 333 704 человека на начало 2016 г.
Воронежская область — абсолютный лидер в общероссийском рейтинге по трудоустройству незанятых граждан: 77,8%, а по трудоустройству инвалидов Воронежская область занимает 1-е место в ЦФО.
Промышленность области специализируется на производстве станков, металлических мостовых конструкций, кузнечно-прессового и горно-обогатительного оборудования, электронной техники, пассажирских самолетов-аэробусов, синтетического каучука и шин, огнеупорных изделий, сахара-песка, маслобойно-жировой и мясной продукции.
9. Липецкая область
Рейтинговый балл: 56,54
По сравнению с рейтингом 2014 г. Липецкая область оказалась на 1-м месте.
Численность населения области, по данным Росстата, составляет 1 156 055 человек на начало 2016 г.
Липецкая область относится к немногочисленному списку регионов-доноров в России, то есть не получает финансовой помощи из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ.
Промышленное производство является основой экономического потенциала области, на его долю приходится около 66% валового регионального продукта. Регион занимает 1-е место по производству бытовых холодильников и морозильников.
Для связи с другими регионами по воздуху в области имеется аэропорт "Липецк", а также ряд аэродромов местного значения.
10. Свердловская область
Рейтинговый балл: 55,72
Свердловская область также ухудшила свой результат в рейтинге по сравнению с 2014 г., опустившись на 10-е место (9-е место в 2014 г.).
Численность населения области, по данным Росстата, составляет 4 328 942 человека на начало 2016 г.
Полезные ископаемые: золото, платина, асбест, бокситы, минеральное сырье — железо, никель, хром, марганец и медь. Соответственно основа региональной экономики — горнодобывающая и металлургическая отрасли промышленности.
Свердловская область является важным транспортным узлом: через нее проходят железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского значения, в том числе Транссибирская железнодорожная магистраль.