Конец эры авианосцев - это конец американского владычества?

На днях в Washington Post вышел материал под интригующим заголовком: «Преимущество США за счет авианосцев подходит к концу». Автор, со ссылкой на обнародованный незадолго до этого отчет Центра новой американской безопасности, утверждает ни много ни мало, что авианосный флот теряет значение и эра мирового лидерства США близится к закату. Учитывая, что прогноз касается фактически судьбы мира, мы посчитали необходимым разобраться с ним поподробнее.

Для начала отметим, что Центр новой американской безопасности — это отнюдь не организация-однодневка.





Он существует уже девять лет, его основателями являются бывший кандидат на пост министра обороны США (сама отказавшаяся от должности) и высокопоставленная сотрудница Минобороны Мишель Флурной, а также бывший высокопоставленный офицер военно-морской разведки и сотрудник Госдепа Курт Кэмпбелл. Люди такого уровня слов на ветер, как правило, не бросают.

О чем же конкретно идет речь в отчете и основанной на нем статье WP? А о том, что Китай, Россия и Иран провели в последние годы принципиальную модернизацию своих вооруженных сил и теперь, искусно используя географический фактор, могут попытаться свести на нет то военное преимущество, которое пока что дает Соединенным Штатам могущественный авианесущий флот. Авторы доклада ЦНАБ утверждают, что Вашингтон должен теперь акцентировать внимание на развитии других видов вооружений, а также на разработке новых. Например, электромагнитной пушки.

Доклад, нужно сказать, явно имеет «двойное дно». То, как настойчиво его создатели акцентируют внимание на необходимости США инвестировать в разработку новых типов вооружений, может навести на мысль, что мы имеем дело с элементом лоббистской кампании американского ВПК на высочайшем уровне. Но при этом авторы доклада и статьи весьма последовательны и логичны в своих умозаключениях. И поднимают они вполне реальные проблемы американской военной политики, делая «личные» акценты очень аккуратно и лишь в части, касающейся рецептов преодоления «стратегического кризиса».

То, что американцы долгое время делали ставку именно на авианосцы, — очевидно. 10—11 усеянных боевыми самолетами звездно-полосатых махин постоянно бороздят Мировой океан в сопровождении ракетоносно-противолодочных свит. Свои «авианосные доводы» США и их ближайший союзник — Великобритания — активно демонстрировали всему миру в ходе войны в Персидском заливе, войны за Фолкленды, бомбардировок Югославии и других локальных войн и конфликтов.

Как мы уже писали когда-то, в 2014 году, во время проведения референдума в Крыму, украинские патриоты дрожали от нетерпения, ожидая захода в Черное море американской авианосной группы, которая бы смела с полуострова ненавистных россиян. Но группа так и не пришла...

С одной стороны, черноморские проливы официально закрыты для авианосцев, с другой — американские военные корабли чувствуют себя в Черном море очень неуютно именно по причинам, описанным в докладе Центра новой американской безопасности. Корабли в случае недружественных действий могли нарваться на российские «Бастионы», а самолеты — на комплексы ПВО.

Если посмотреть на ситуацию глобально, то символом завершения «эры американских авианосцев» стала китайская ракета «Дунфэн-21» в модификации DF-21D — первая в мире специализированная противокорабельная баллистическая ракета, вызвавшая, кстати, настоящую истерику в американском экспертном сообществе. Абсолютное большинство комментариев можно было разделить на две большие категории: нервозные и практически панические.

Ракеты DF-21D прошли испытания и, по слухам, показали на них прекрасные результаты. Правда, испытаний ракет по надводным целям в океане пока не было, поэтому со стопроцентной вероятностью сказать, как поведет себя потенциальный «убийца авианосцев» против корабля, пока еще нельзя. Но, согласно предварительному моделированию, ракета способна уничтожить морскую цель даже в 3 тыс. км от места пуска. В атмосферу она заходит под большим углом и на огромной скорости, поэтому практически неуязвима. Кроме того, она может нести самые разные боеголовки — с кумулятивной БЧ, с кассетной БЧ, с электромагнитными бомбами, с термобарическими элементами, создающими мощную взрывную волну.

Условные оптимисты из числа американских аналитиков говорят о том, что скорость возвращения ракеты в атмосферу столь велика, что ее невозможно будет точно навести на цель. Поэтому корабли она будет способна уничтожать за счет применения боеприпасов, например, объемного взрыва.

Условные пессимисты считают, что технически проблема уже решена, и, если что, китайские ракеты будут ложиться точно в цель. Время жизни авианосца после этого они оценивают всего в 20 минут. Такие результаты компьютерного моделирования опубликовал американский журнал Orbis.

Стоимость постройки современного американского авианосца — 4-6 млрд долларов. Каждый месяц он съедает еще порядка 10 млн. А тут — 20 минут, и его нет... Вместе с веером самолетов, которые могут стоить по 100 млн долларов каждый... И почти 6 тыс. личного состава экипажа и персонала авиакрыла. И что на это скажут налогоплательщики?

Не слишком ли велики ставки? Пожалуй, слишком.

В таких условиях американцам в западную часть Тихого океана, в район Тайваня, Японии, Кореи, в случае обострения отношений с Пекином лучше не соваться в принципе. Но ведь Вашингтон считает этот регион зоной своих стратегических интересов... Пусть считает, диктовать волю КНР с позиции силы у него, скорее всего, не получится.

Ничего хорошего американцам не приходится ждать и от российского «Бастиона». Радиус его действия, конечно, не 3 тыс. км, но по высотной траектории его ракеты летят на 500 км, по комбинированной — на 300, и по низковысотной — до 120. Выпускаемые им ракеты «Оникс»/«Яхонт» считаются многими лучшими противокорабельными крылатыми ракетами в мире. Одновременно лучшие в мире комплексы ПВО обеспечивают прикрытие от находящихся в воздухе самолетов. Что же касается охоты на авианосцы и крейсеры на дистанции свыше нескольких сотен километров, то тут есть тихие российские подводные лодки, в том числе неатомные.

Так что в известной мере американские аналитики правы: их глобальному преимуществу наступает конец. Попытки говорить языком авианосцев со страной, обладающей современной армией, вроде России или Китая — могут стоить очень дорого...

А, может, авианосцы и вовсе больше никому не нужны? И не стоит даже тратить на них деньги? Вот тут бы я и не спешил бы с выводами.

Давайте признаем, что холодная война уже идет полным ходом. Конечно, шанс прямого военного столкновения между, например, США и Россией очень и очень мал. Во всяком случае, пока Россия не уступает Штатам по своим ядерным возможностям. Москве агрессия в принципе не нужна, а Вашингтон, который, вне всякого сомнения, является главным мировым агрессором, хорошо сознает последствия полномасштабного столкновения, причем для всей Земли. Поэтому, как мы уже недавно говорили, новое глобальное противостояние в военном плане, скорее всего, сведется к ряду региональных конфликтов.

Как и во времена первой холодной войны, наши военные специалисты могут сталкиваться с американскими на территории третьих стран. Вашингтон будет натравливать на нас своих союзников типа Турции или монархий Персидского залива, чем он успешно и занимается, а сам напрямую будет атаковать не нас, а наших друзей, как это в свое время было во Вьетнаме... Вот при таком течении войн и авианосцы, и вертолетоносцы типа тех же «Мистралей» нам могут очень сильно пригодиться.

Да, эти корабли не будет фактором глобального преимущества, которое теперь создается совсем другими вещами. Но они все же будут помогать решать серьезнейшие вопросы, особенно когда речь идет о театрах военных действий, удаленных от российских границ. Поэтому сегодня возлагаются большие надежды на строительство нового российского авианосца проекта «Шторм», который должен сочетать в себе лучшие качества современных американских аналогов с наследием советских ТАВКРов.

Беда только в том, что единственное предприятие на территории Советского Союза, приспособленное для строительства авианосцев, осталось в Николаеве, на территории подконтрольной официальному Киеву, где оно никому не нужно и просто уничтожается. Создавать же мощности для строительства авианосцев с нуля в Северодвинске, как это сейчас предлагают сделать эксперты, будет очень и очень дорого...

В общем, несмотря на отчаянное сопротивление США, мир становится свободнее от рейхоподобных замашек Белого дома, вещающего об «американской исключительности». Но безопаснее он не становится. Вашингтон будет любой ценой стараться удержать позиции, которые он стремительно теряет. И хоронить его влияние полностью могут только очень наивные оптимисты. Свидетельством тому служит и то, что происходит на Украине, и ситуация в Латинской Америке, где мы получили целый ряд болезненных щелчков по носу.

Чем сильнее будет шататься американский трон, тем сильнее Вашингтон будет огрызаться. Ведь для удержания финансовой пирамиды, построенной во всемирном масштабе, Штатам нужно все больше и больше ресурсов.

В общем, держим порох сухим, причем не в пороховнице, а уже прямо в зарядах...

Святослав Князев

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