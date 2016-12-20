Дикие пляски украинцев вокруг России, "Московии" и Руси

На фоне тотальной экономической катастрофы украинские политики, чиновники и ученые решили заняться делами более "важными", чем еда на столе и тепло в домах своих сограждан - "официальным" лишением России ее законного имени и права распоряжаться наследием Древней Руси...

В украинском парламенте и экспертном сообществе открыли новый фронт войны с Россией. Восточных соседей решили бить по роду и по имени. Несмотря на кажущуюся смехотворность ситуации, за странными телодвижениями украинских пропагандистов кроются очень серьезные и опасные процессы. Извращение истории - это одна из ключевых составляющих в информационно-психологическом противоборстве и оболванивании населения. До начала Первой мировой войны модные германо-арийские фантазии некоторых немецких гуманитариев казались безобидной нелепицей, но спустя какие-то 10 - 15 лет они были преобразованы в чудовищную силу, заставившую в последствии содрогнуться весь мир...





Летом 2015 года в Верховной Раде Украины родилась дикая на первый взгляд инициатива http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55883 - запретить под страхом уголовной ответственности употреблять в пределах "незалежной" термин Россия в отношении Российской Федерации и именовать ее исключительно "Московией". Авторы законопроекта мотивировали свое предложение тем, что Россия - производное от слова Русь, а единственной и неповторимой наследницей Руси является... современная Украина. Парламентские юристы-эксперты дали на проект негативный отзыв - но он больше касался не самой сути предложения, а конкретных технических моментов -практически все из них при желании можно исправить. Единственное смелое замечание экспертов касалось того, что Россия является субъектом международного права, и поэтому, мол, вопрос может выходить за границы компетенции украинского парламента. Но этого никто не пожелал услышать. Законопроект прошел все необходимые парламентские комитеты, и в ближайшее время его ожидает http://www.rbc.ru/politics/18/02/2016/56c5ce1c9a7947f36e3508e5 обсуждение в зале и голосование...

Что характерно, авторы законопроекта - лица, хоть и обладающие специфической репутацией, но при этом весьма влиятельные. В частности, первый зам главы парламентского комитета по здравоохранению Оксана Корчинская http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18165 , супруга Дмитрия Корчинского - застрельщика силового противостояния в ходе Евромайдана и автора фразы "Крым будет украинским или безлюдным". Соавтор законопроекта - Андрей Лозовой http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15916 , обладатель одной из самых потрясающих историй успеха в современной украинской истории. Это -"талантливый молодой человек" 1989 года рождения. В 2012 году, в 23 года он уже шел в парламент 2-ым номером по спискам Радикальной партии Ляшко, но в Раду не попал из-за неудачи своей политической силы на выборах. Через год он стал депутатом Киевсовета. А еще немногим позже - снова пошел в Раду вторым номером от РПУ сразу вслед за Ляшко и стал народным депутатом, секретарем комитета правовой политики и заместителем главы фракции "радикалов". И это все - в 25 лет. Злые языки в украинских СМИ и блогосфере утверждают, что потрясающий успех Андрея Лозового связан с более, чем тесной дружбой http://whoswhos.org/112637-lozovoy-andrey-sergeevich-dose-38-330/ с главным "радикалом" страны Олегом Ляшко... Как бы там ни было, но Лозовой сегодня в украинской политике человек очень влиятельный. И есть все шансы, что продвигаемый им законопроект может трансформироваться в закон... Тем более, что украинские СМИ замысел горячо поддерживают, создавая в обществе соответствующие настроения.

Параллельно в общественно-политическом пространстве продвигаются схожие по содержанию идеи. Например, председатель организации "Голос" Ростислав Гудзинский потребовал http://www.politnavigator.net/rade-predlagayut-zakonodatelno-obyavit-ukrainu-pravopreemnicejj-kievskojj-rusi-chtoby-spastis-ot-restitucii.html официально объявить Украину правопреемницей Руси - дабы избежать западных реституций.

Еще дальше пошел украинский "военный эксперт" Алексей Арестович. Он рекомендует Киеву полностью захватить монополию на историю Руси - переписать в соответствующем ключе все учебники истории и изменить психологию народа. Что-то похожее, кстати, как раз сделали в Германии. Лет эдак 80 с небольшим тому назад...

Думаю, перечисленные выше предложения совпали по времени не случайно. Все они являются частью хорошо продуманной специальной информационной операции. Оголтелая ультраправая пропаганда, цунами которой накрыло сегодня Украину, требует "славной истории". А никакой "славной истории" в досоветский период и нет. Так как не было самой Украины. Даже пресловутая УНР, как "независимое государство" существовала только на бумаге - сначала это было некое полуавтономное формирование в составе России, а потом - немецкий сателлит... Вот и приходится присваивать себе то, к чему современная Украине имеет не самое прямое отношение.

Но давайте разберем все по порядку.

Миф первый - о России и "Московии". Его эксплуатируют депутаты Корчинская и Лозовой, утверждая, что Россией была Украина ,а современная Россия всегда являлась Московией.

Разочарую украинских патриотов. Этот миф - наглая ложь, впрочем достаточно ловко состряпанная с помощью исторических манипуляций.

Чередование гласных "у" и "о" в корне является следствием, по сути дела, транслитерации. Термин "Россия", "Руссиа" ("Русия") изначально возник как "внешнее" наименование Руси за границей. Считается, что впервые официально употребил слово "Росия" (именно так) Константин Багрянородный в Х веке - от византийского Ρως ("Рос"). С XII века термин "Руссия" используется в папских грамотах.

Русью (или "Русскией"-"Россией") были, что Киев, что Новгород, что Владимир. И если кто-то думает, что по мере смещения центра государственности на северо-восток, название страны было утрачено и заменено на "Московию" - он очень сильно ошибается.

К 1387 году относится первый известный факт кириллического написания византийского термина "Росия". В конце XIV - начале XVI века слова "Русь" и "Росия" употребляются синхронно. Причем, термин "Русь" - пока еще значительно чаще. Однако, к концу XVI века именно написание "Росия" становится все популярнее, окончательно закрепившись при Иване Грозном.

Рост влияния Москвы очень сильно беспокоил Литву, которая незаконно захватила часть южнорусских земель, и боялась, что их с нее "стребуют". Поэтому термин "Русь" ("Росия") в Литве употреблять не любили, и именно с легкой руки литовцев (а затем - поляков) в Европе начали употреблять термин "Московия". Но, во-первых, его почти не использовали на русскоязычных территориях (в том числе на территории будущей Украины), во-вторых, сами европейцы не считали его единственным и употребляли его синхронно с термином... "Россия"!

ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКОВИЮ НИКОЛААСА ВИТСЕНА (1664 - 1665):

"Замок очень разрушен, как обычно разрушены замки в этих морских районах, раньше их было 150. В гарнизоне 25 шведов из Скопена, русские посты находятся на расстоянии не более выстрела от замка, и оттуда можно бросить в Россию камень "...

"Теперь мы узнали, как обстояло дело с нашим приемом: русские, из боязни чумы, заняли все проходы, чтобы мы не прошли в их страну "...

Ой, голландцы называют "Московию" Россией, а "московитов" русскими!

Как же так?!

Но идем дальше.

"ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ГОЛШТИНСКОГО ПОСОЛЬСТВА В МОСКОВИЮ И ПЕРСИЮ"

"В особенности же наряду с четвертою квартирою и главным городом Ганзы — Любеком, город Ревель, в течение трехсот лет до бывших в Лифляндии войн с русскими, в качестве видного сочлена союза, помогал содержать коллегию в Великом Новгороде и пользовался такого рода авторитетом, что, без его совета и согласия, ничего не делалось и никому не дозволялось из Лифляндии и через море торговать с Россиею"...

"Поощряется увеличение построек ежедневно усиливающимся притоком купцов и ремесленников: в прошлом, т. е. 1654 г., много таковых направились сюда, поселились здесь и стали гражданами. Так как из-за англо-голландской войны торговые поездки в Архангельск сократились, то в Нарву в столь короткое время и из Германии и из России направилось столько товару, что — по достоверным сведениям, которыми я располагаю — в означенном году 60 судов, прибывших из Западного [Немецкого] и Восточного [Балтийского] морей, здесь разгрузились и увезли драгоценных товаров на пятьсот тысяч талеров".

"Ради сильных холодов и обилия снега, имеющегося в России и Лифляндии".

"Во всей России так же, как в Лифляндии, везде, где не устроено пашен путем выжигания леса, поверхность покрыта лесами и кустарником ".

"Подобный обычай существует у московитов или русских "...

Как мы видим, европейские путешественники и дипломаты XVIIвека четко отдавали себе отчет в том, что "Московия" - это Россия, а "московиты" - это и есть русские.

И в 1654 году запорожские казаки кому на верность присягнули в ходе Переяславкой Рады? Ну?

"... есть Православный Великия России Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея России Самодержец Восточный, которого мы уже шесть лет безпрестанными молении нашими себе просим ".

Ну совсем неудобно получается, правда, господа украинские политики и эксперты?

Миф второй - о правопреемстве Украины по отношению к Руси.

Тут мы долго останавливаться не будем. Правопреемство термин - юридический и весьма конкретный. С древними временами никоим образом не связанный. Как вы думаете, кто-то бы воспринял серьезно заявлением, скажем, Австрии относительно того, что она якобы является правопреемником Священной Римской империи? Или заявление Перу о правопреемстве относительно империи инков? Правопреемство от исторической традиции нужно отличать... Но перейдем к самому интересному.

Миф третий - о том, что Украина является основным (или даже единственным) историческим наследником Древнерусского государства (Киевской Руси).

Для начала отметим, что государства под называнием "Киевская Русь" никогда не существовало. Это исторический новодел XIX - ХХ веков, применяемый для удобства периодизации истории Руси - не более того. Ведь в Средние века государство, о котором идет речь, звалось просто РУСЬ.

И государственность, и сам термин "Русь" (скорее всего) к Киеву изначально никакого отношения не имели, а пришли с севера, из новгородских краев. Некоторые историки даже связывают происхождение термина "Русь" с населенным пунктом Руса (ныне - город Старая Русса) под Новгородом. По другой версии, с севера пришла сама династия, а этноним "Рось-Русь" - достался нам от одного из сарматских народов (возможно - роксоланов).

Вообще древняя история Руси - предмет споров. В первую очередь - между норманистами (сторонниками теории о том, что государственность на Русь принесли скандинавы и сам термин "Русь" имеет скандинавское происхождение) и антинорманистами (сторонниками теории о том, что скандинавы никакого отношения к Русской государственности не имели). Доводы последних звучат достаточно убедительно. В последнее время многие историки склоняются к тому, что "варяги-русь" были выходцами из славянских народов, проживавших на южных берегах Балтийского моря и образовавшихся в результате смешения славян с местным балто-германо-кельтским населением. Кстати, последние исследования генетиков, к участию в которых было привлечено несколько десятков мужчин - прямых потомков князей, восходящих происхождение к династии Рюриковичей, указывают на то, что их единый предок (Владимир Мономах), скорее всего, обладал гаплогруппой N1c1, характерной сегодня для фино-угров и балтов, но не для поднепровских славян или шведов с датчанами... И это делает теорию о том, что "варяги-русь" были выходцами из региона, заселенного смешанным балто-славянским народом, еще боле правдоподобной.

Но давайте все же попытается разобраться с тем, как Киев стал захудалой периферией Руси, а Москва - ее центром. Многие украинские историки связывают это с походами монголо-татар. Но к моменту прихода Батыя Киев уже основательно захирел. Около ста лет единого государства на Руси в современном понимании не существовало. В XII веке она разделилась на 13-18 княжеств, часть из которых управлялась собственными династиями. Фактически это было нечто вроде конфедерации, а то и вовсе - межгосударственного союза.

После падения Киева на южнорусских землях осталось единственное мощное княжество - Галицко-Волынское, князья которого одновременно присягали на верность монголам и пытались заигрывать с Европой. Однако просуществовало оно недолго. В первой половине XIV века в результате дрязг между князьями и боярами княжество ослабло, и было силой захвачено поляками и литовцами...

Политический же и культурный центр Руси в целом после падения Киева окончательно смещается во Владимир, а затем - в Москву. Переезжает даже центр митрополии. Вокруг Москвы в XIV веке начинается процесс активной консолидации и централизации земель Руси в единое государство.

Кстати, нельзя не упомянуть и о том, что в XIII веке Северо-восточная Русь стала объектом агрессивной экспансии европейского католического рыцарства, успевшего до этого по большей части уничтожить либо ассимилировать славянское и балтское населения современной Восточной Германии и Прибалтики. Избежать уничтожения или порабощения наши предки смогли благодаря... союзу с монголами! Поэтому в истории все - очень и очень неоднозначно.

В XV-XVI веках единственным независимым государством восточных славян, русичей, русских стало Русское государство с центром в Москве. Причем, его правители были единственными же прямыми законными наследниками древнерусской династии Рюриковичей, потомками Святослава и Владимира...

Таким образом, именно Москва сохранила политическую и культурную традицию Руси, а также - ее династию. Более того, Москва стала защитницей русского языка и православной веры. И именно поэтому в XVII веке запорожские казаки, освободив живущих в южнорусских землях соотечественников от чудовищного польского ига, сразу же попросились "под руку" российского царя.

Украинские националисты любят доказывать, что они, мол, и есть "славяне-арийцы", а русские - это "татаро-фино-угорская смесь". В наше время, когда нам доступны разного рода генетические и антропологические исследования, верить в такое могут только совершенно дремучие и безграмотные люди. Детальному разбирательству с этим мифом мы в свое время посвятили отдельный материал. И в контексте нашей сегодняшней темы мы лишь напомним его основные моменты. С точки зрения генетики никакого сколько-либо значимого тюркского компонента в крови этнических русских нет в принципе. Что же касается условно "фино-угорского" компонента, то он является значительным (35 - 39%) исключительно в северных регионах - в районе современного Архангельска. Гаплогруппа R1a, которую принято считать "индоевропейской", на Юге Россия даже немного более распространена чем даже на Украине (хотя в целом, жителя Украины по крови от жителя Центральной и Южной России - уже почти не отличить). Антропологи говорят о том, что потомки полян, жившие во времена Руси в районе Киева, со временем мигрировали в район бассейна Верхней Оки и Левобережья Днепра. Основная масса украинцев же является потомками не полян, а покоренных ими древлян, которые, судя по своему телосложению, приняли в себя значительный южный компонент, к древним славянам изначально отношения не имевший.

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