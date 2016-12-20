Курсы валют: USD 21/12 61.7967 0.0036 EUR 21/12 64.2006 -0.4721 Фондовые индексы: РТС 18:50 1142.54 1.10% ММВБ 18:50 2226.36 0.48%
rss новости   rss статьи   rss все

Каждый день в США от рук полицейских умирают два человека

Мир | 20.12.2016


Каждый день в США от рук полицейских умирают два человека
Каждый день в США от рук полицейских умирают два человека. Это официальная статистика. По неофициальной, погибают четверо. Всплеска насилия в стране нет, говорят адвокаты. Просто благодаря камерам на мобильных телефонах американцы могут доказать вину полицейских.

После событий в Фергюссоне, когда от рук людей в форме погиб чернокожий Майкл Браун, 24 штата поспешили принять новый закон. Власти считают, что теперь полицейским будет сложнее остаться безнаказанными.


В фильме «Полиция США: вооружена и опасна» родители жертв действий полиции рассказывают схожие истории: их ребёнок подчинялся приказам полиции, но всё равно умер. Причины смерти прописаны в протоколах, многие из них выглядят странно и не всегда, говорят на камеру американцы, правдивы.

Только один полицейский согласился обсудить со съёмочной группой поднятую тему. Офицер полиции, 25 лет отдавший службе, сегодня на пенсии. Он попросил не упоминать его имени и не показывать лица. Он рассказал, каким правилам подчиняются полицейские и почему даже в самых маленьких американских городках у людей в форме при себе есть винтовки.

Череда неоправданных убийств спровоцировала население США на протесты. Одна из самых массовых демонстраций прошла в октябре 2015 года в Нью-Йорке. В ней принял участие культовый режиссёр Квентин Тарантино, а вот крупнейшие американские СМИ «упустили» её из виду.

«Проблемой полицейского произвола не занимаются вообще. Если бы ею кто-то занимался, копы-убийцы уже сидели бы в тюрьме. Думаю, это проблема коррупции внутри самой полицейской системы», — прокомментировал ситуацию Тарантино. Он также ответил на вопрос, зачем он снимает жестокие фильмы, одновременно участвую в протестах против жестокости.

Российскому зрителю Мигель Сантьяго известен по фильмам «Крым глазами американца» и «Мозаика фактов».

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
Майдан сделал из России сверхдержаву
Известный чешский политобозреватель Йиржи Вывадил дает разгромную оценку состоянию дел в Евросоюзе и предрекает России роль ведущей супердержавы мира.
"Амур" – надежда на прорыв в российском подводном кораблестроении
Россией больше нельзя управлять, как в девяностых
Как США захлопнули ловушку для русских элит
Почему русские студенты разочаровали Америку
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru