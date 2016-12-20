Каждый день в США от рук полицейских умирают два человека

Каждый день в США от рук полицейских умирают два человека. Это официальная статистика. По неофициальной, погибают четверо. Всплеска насилия в стране нет, говорят адвокаты. Просто благодаря камерам на мобильных телефонах американцы могут доказать вину полицейских.

После событий в Фергюссоне, когда от рук людей в форме погиб чернокожий Майкл Браун, 24 штата поспешили принять новый закон. Власти считают, что теперь полицейским будет сложнее остаться безнаказанными.





В фильме «Полиция США: вооружена и опасна» родители жертв действий полиции рассказывают схожие истории: их ребёнок подчинялся приказам полиции, но всё равно умер. Причины смерти прописаны в протоколах, многие из них выглядят странно и не всегда, говорят на камеру американцы, правдивы.

Только один полицейский согласился обсудить со съёмочной группой поднятую тему. Офицер полиции, 25 лет отдавший службе, сегодня на пенсии. Он попросил не упоминать его имени и не показывать лица. Он рассказал, каким правилам подчиняются полицейские и почему даже в самых маленьких американских городках у людей в форме при себе есть винтовки.

Череда неоправданных убийств спровоцировала население США на протесты. Одна из самых массовых демонстраций прошла в октябре 2015 года в Нью-Йорке. В ней принял участие культовый режиссёр Квентин Тарантино, а вот крупнейшие американские СМИ «упустили» её из виду.

«Проблемой полицейского произвола не занимаются вообще. Если бы ею кто-то занимался, копы-убийцы уже сидели бы в тюрьме. Думаю, это проблема коррупции внутри самой полицейской системы», — прокомментировал ситуацию Тарантино. Он также ответил на вопрос, зачем он снимает жестокие фильмы, одновременно участвую в протестах против жестокости.

Российскому зрителю Мигель Сантьяго известен по фильмам «Крым глазами американца» и «Мозаика фактов».

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