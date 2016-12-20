Как уничтожат Правый Сектор

СА Штурмовые отряды – известные как «коричневорубашечники» сыграли решающую роль при подъёме национал-социалистов Германии. Получили название «Штурмовых отрядов». После «пивного путча» - неудачной попытки захватить власть 9 ноября 1923г. были запрещены, но продолжали действовать под другим названием. В 1930 году после «мятежа Штеннеса», Гитлер лично возглавил штурмовые отряды, став Верховным фюрером СА. Благодаря силовой поддержке коричневорубашечников Гитлер пришел к власти.

После прихода НСДАП к власти штурмовые отряды короткое время имели статус вспомогательной полиции, но после лета 1934 года (так называемая «ночь длинных ножей», когда руководство СА во главе с Эрнстом Рёмом было уничтожено) они потеряли значение, и главной боевой организацией НСДАП стала СС.





Отряды СА, сильно сократившиеся численно, просуществовали до 1945 года, Но к этому времени штурмовики уже не играли никакой роли в политике[3]. Возможно, именно поэтому Нюрнбергский процесс не признал членов СА (в отличие от членов СС) преступной группой.

Вернемся в наши дни. Украина 2013-2014 год. Государственный переворот был осуществлен с участием бандформирования Правый сектор, причем, это формирование сыграло самую главную роль. Помимо обыкновенных отмороженных людей, в состав Правого сектора вошли хорошо подготовленные бойцы. Их подготовкой занимались опытные инструктора стран Европы и США.

Подготовка проходила как на территории Украины, так и за ее пределами. Тренированные провокаторы в итоге возглавили так называемые сотни самообороны майдана, где обучали патриотов – новобранцев.

Государственный переворот на Украине состоялся благодаря действиям этих обученных радикальных элементов. Финансируемых как извне страны, так и местными украинскими олигархами. Наибольшее финансовое участие в создании и продвижении правого сектора принимал Игорь Коломойский, бывший губернатор днепропетровской области. Он поддерживал идею силовой смены власти.

В результате вооруженного государственного переворота к власти на Украине пришли псевдопатриоты во главе с Порошенко. И с этого момента роль Правого сектора была уже сыграна, поэтому Порошенко необходимо было взять под контроль все вооруженные бандформирования, которых оказалось немало. Однако Правый сектор в отличие от всех остальных нацбатов не перешел под контроль государства и по сей день остается незаконным вооруженным формированием. Чем фактически подписал себе приговор. При этом его изначальная лояльность к власти сменилась агрессией.

В последнее время в СМИ Украины, а как мы знаем - все СМИ Украины жестко контролируются государством, все чаще появляется информация о различных преступлениях с участием представителей ПС, хотя немногим ранее подобная информация тщательно скрывалась от общества, дабы не дискредитировать народных псевдогероев которым обязаны своим карьерным ростом нынешняя правящая элита.

Что же произошло с прародителями Правого сектора гитлеровскими штурмовиками СА? А произошло вот что: 30 июня 1934 года. Состоялась известная под названием «ночь длинных ножей» операция — «операция Колибри». Поводом для расправы над некогда преданными радикалами послужила нелояльность штурмовиков во главе с Эрнстом Рёмом и подозрения в подготовке путча. В результате спецоперации, исходя из документов Нюрнбергского трибунала датированных 1946 годом указано, что на самом деле в ходе «Ночи длинных ножей» гитлеровцами было уничтожено 1076 соотечественников, причём большинство являлись членами НСДАП.

Такая же участь в ближайшем будущем ожидает и нынешний Правый сектор(Запрещен в РФ). А выход из Правого сектора его главарей Яроша и Березы, и большое количество фактов дискредитирующих представителей правого сектора, которое мы видим с начала 2016 года указывает на то, что ночь длинных ножей для ПС уже очень близка.

Автор Антон Климков

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