Армия России: борьба за мировое лидерство

Незадолго до Дня защитника Отечества президент США Барак Обама очень сильно огорчил российских либеральных и украинских экспертов, с пеной у рта доказывавших, что армия РФ, мол, давно не представляет из себя реальной силы, являясь толпой малограмотных солдафонов, оседлавших металлолом. И, наверное, особенно сильно хозяин Белого дома испортил настроение бывшему вице-премьеру РФ Альфреду Коху.

Помните, что заявил в свое время тот о Вооруженных силах России?





Я думаю, для того чтобы отобрать у нас атомное оружие, достаточно парашютно-десантной дивизии. Однажды высадить и забрать все эти ракеты к чертовой матери. Наша армия не в состоянии оказать никакого сопротивления... Низкая же оценка боеспособности российской армии пока никем не опровергнута.

И вот, представьте себе, Коха опровергает лично Обама!

Комментируя ситуацию в Сирии, президент США заявляет буквально следующее:

Конечно, Вооружённые силы России — одни из сильнейших. И очевидно, что горстка повстанцев не может тягаться со снаряжением второй по мощи армии мира.

Как же так? Еще недавно ведь говорил о "региональной державе"!..

Остроумно прокомментировал высказывание американского президента, в свою очередь, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин: "Ну, может, пока и не первая, но уж точно не вторая, господин президент!"

Шутки шутками, но от вала обвинений в адрес российской армии, имевшего место еще несколько лет назад, сегодня не осталось и следа. Весной 2014-го зараженные вирусом украинского национал-патриотизма лица в социальных сетях сравнивали военную мощь НАТО и России. Сегодня это происходит все реже и реже.

Теперь в многочисленных рейтингах СМИ и аналитических центров Россия практически повсеместно находится на втором месте после США. В Европейском совете по международным отношениям модернизацию российской армии назвали "тихой революцией в военном деле". Она прошла в значительной степени незамеченной для Запада, так как военные специалисты вели анализ, сконцентрировавшись на устаревшей боевой технике.

Но и к этим западным рейтингам есть большие вопросы. Мы не будем разбирать в этот раз объективность рейтингов в целом, хотя, к примеру, 4-е место (сразу после США, России и Китая) Японии в рейтинге авторитетной швейцарской компании "Credit Suisse" вызывает по меньшей мере недоумение. Давайте лучше посмотрим: возможно, у российской армии дела идут даже лучше, чем кажется на первый взгляд? Насколько велика сегодня военная мощь России? И далеко ли мы находимся от паритета со Штатами?

Сразу следует оговорить принципиальный момент, который почему-то раздражает многих западных аналитиков. В глобальном смысле между США и Россией существует паритет. Россия несколько опережает США по общему количеству ядерных боеприпасов (8000 к 7300), США Россию - по количеству развернутых (1920 к 1600). Россия в последнее время проводит активную модернизацию средств доставки (значительное количество ракет и тяжелых бомбардировщиков США морально устарело). В любом случае обе страны способны нанести друг другу и планете Земля критический урон. И в этом смысле мы можем говорить о существовании глобального паритета. США усиленно пытаются нарушить его, построив систему ПРО, но пока никаких гарантий это Вашингтону не дало. Звучит цинично, но будем надеяться, что ядерный паритет будет сохранен. Так как ребята-ракетчики из российских РВСН сегодня делают для сохранения "мира во всем мире" больше всех дипломатов и филантропов вместе взятых...

Однако мы не можем не признавать, что наше время усилиями американцев превращается в век гибридных войн. И Третья мировая война может быть не прямым глобальным столкновением супердержав, а сложным комплексом региональных конфликтов разной интенсивности, специальных и информационно-психологических операций. Что же у России с неядерными вооружениями и вообще с основными показателями состояния Вооруженных сил?

Общая численность личного состава ВС РФ составляет сегодня около 1 миллиона человек. В США - порядка 1,37 миллиона. Формально российские ВС - несколько меньше, но число военных "на душу" населения в России ощутимо больше, что немудрено, учитывая откровенно агрессивную политику всего блока НАТО в последнее время.

Как обстоят дела у обеих армий с оснащением техникой и вооружениями?

Долгое время из одного обзора в другой кочевало заблуждение о том, что США ушли в огромный непреодолимый отрыв от других стран по мощи своих Военно-воздушных сил. Полную несостоятельность этого мифа мы не так давно доказали в материалах "Мифы и легенды об американском военном превосходстве в воздухе" и "Россия выходит на военно-воздушный паритет досрочно". Фокус с "американским отрывом" объяснялся просто.

Горе-эксперты (кто предумышленно, а кто - нет) записывали в "боевых" самолеты многочисленных американские транспортники, что и позволяло говорить о 13 с лишним тысячах американских самолетов против 3 тысяч российских. Истина выглядит совсем иначе. В 2014 году в строю могущественных американских ВВС находилось чуть больше 2 тысяч боевых машин. 13 тысяч - это совместные данные по самолетам боевым и транспортным, находящимся в строю и на хранении, в вооруженных силах и разного рода "военизированных" службах и ведомствах. Огромное количество транспортных самолетов объясняется географическим расположением США и необходимостью постоянно вести боевые действиях на удаленных театрах. Состоянием на то же время ВВС России уступали ВВС США по количеству боевых машин в строю всего на 10 - 15%, что никак нельзя назвать серьезным отставанием (кстати, растет российский авиапарк гораздо быстрее американского).

Уже в 2015 году командующий ВВС США в Европе и по совместительству фактический руководящий всей авиацией НАТО в Восточном полушарии Фрэнк Горенц с грустью констатировал: "Не думаю, что будет спорным сказать: они (россияне) преодолели разрыв в способностях".

В последнее время это же подтвердил еще ряд военных экспертов.

Некоторое преимущество дает американцам тот факт, что у них в строю уже находятся самолеты 5-го поколения. Но у нас 5-ое поколение пойдет в серийное производство уже примерно через год, а пока российские летчики испытывают в боевых условиях в Сирии самолеты поколения 4++, американским "пятеркам" принципиально не уступающие (об этом чуть ниже).

Российская система ПВО по общему мнению всех международных экспертов - одна из лучших мире, а согласно заявлениям части из них - самая лучшая на планете.

Где американцы успели серьезно нас обогнать благодаря научному и экономическому кризису, последовавшему сразу после развала СССР, так это в сфере применения беспилотных летательных аппаратов. И сегодня это упущение нужно срочно наверстывать.

Общее количество танков в ВС России составляет более 20 тысяч единиц. Половина из них - в строю, половина - на хранении. Общее количество танков в американской армии - примерно в 2,5 раза меньше, чем в российской. Около четверти танкового парка России - это вполне современные Т-90 и Т-80. В общем, по танкам преимущество российской армии является абсолютным. Главное - чтобы на них хватало танкистов, запчастей, дизтоплива и боеприпасов...

Парк БТР в США примерно в 3 раза больше, чем в России (16 000 против 5600), зато ВС России превосходят американских коллег по количеству БМП и БМД (14 700 против 6500).

Абсолютным является преимущество ВС РФ в артиллерии. Армия США располагает 2 тысячами самоходок и полутора тысячами буксируемых орудий. В российской армии самоходок - около 6,8 тысяч (треть в строю, две трети на хранении), а буксируемых орудий - 7,5 тысяч (правда, около 4 тысяч из них - это гаубицы Д-30, большая часть из которых передана на хранение). Дополняет картину российской артиллерийской мощи 3500 РСЗО (против 830 в США). Итого, российская артиллерия не просто в разы превосходит американскую, но и является самой мощной в мире.

В целом, мы можем констатировать почти полный паритет России и США в воздухе (за исключением сферы применения БПЛА, где у американцев наблюдается явное преимущество), и военно-техническое лидерство России по большинству позиций на суше (особенно с учетом запуска в ближайшее время серийного производства Т-14, который многие эксперты считают сегодня лучшим танком в мире). Есть сфера, в которой американцы являются очевидными лидерами. Это - море. Хотя, и тут есть оговорки.

У флота США существует огромное "надводное" преимущество перед "строевым составом" ВМФ РФ. 10 авианосцев против одного, 22 крейсера против 4, 62 эсминца против 13, 11 десантных вертолетоносцев против их полного отсутствия... Это связано прежде всего с географическим фактором. Тем не менее, преимущество есть преимущество... Однако есть еще флот подводный... По атомным подводным лодкам у РФ и США наблюдается паритет - 14 к 14, притом, что новейшие АПЛ России оцениваются экспертами более высоко! По АПЛ с крылатыми ракетами большой дальности вырывается вперед Россия (7 к 4). По обычным АПЛ американцы ведут более, чем в 3 раза (53 к 16). Зато против 19 наших дизельных подводных лодок у США нет ни одной. Поэтому преимущество США под водой является минимальным... В целом, мощь американского флота в целом примерно в 2 раза выше мощи флота российского и здесь нам есть над чем работать.

Фактор, которым эксперты любят подтверждать американского военное преимущество больше всего, является военный бюджет США, который примерно в 7 раз больше российского... Но тут не учитывается фактор цен!

Американский F-35 по ряду параметров уступает не только Т-50, но и Су-35. Некоторые говорят даже о его слабых сторонах по сравнению с Су-27!

При этом, стоимость программы разработки F-35 оценивают в более, чем 56 миллиардов долларов, а Т-50 - всего в 1 миллиард.

Кроме того, Пентагон регулярно сотрясают коррупционные скандалы, связанные с миллиардными завышениями расходов на закупку техники или отдельные операции...

Внутренние цены в России ниже, себестоимость техники и вооружения - тоже. Поэтому, если пересчитать военные бюджеты РФ и США "по ППС", столь разительных отличий явно не будет.

В общем во всех сферах, кроме военно-морской, Вооруженные силы РФ или догоняют, или перегоняют американских коллег. Это, безусловно, повод для гордости, но не для расслабления. Не следует забывать о том, что Вашингтон является лидером для мощного военного блока - НАТО, - который по большинству показателей опережает наш ОДКБ, а также - для целой армады сателлитов в Азии, Африке и Латинской Америке. Кроме того, Штаты имеют объективно куда большие возможности для ведения информационно-психологической войны - начиная от популярных во всем мире СМИ, заканчивая Голливудом и мощной музыкальной индустрией. Да и могущественную экономику, контролирующую посредством экспорта долларов и деятельности ТНК значительную часть мировой экономки, списывать со счетов нельзя. Все это здорово влияет на обороноспособность, но является зоной ответственности уже не армейских генералов, а политиков и чиновников.

Нужно констатировать, что наши Вооруженные силы идут в верном направлении. И лучшее тому свидетельство - "сирийский экзамен", на котором наши военные умудрились относительно небольшими силами изменить ход войны. А ведь на этой войне легитимному Дамаску противостоят террористы, пользующиеся поддержкой десятков могущественных и богатых иностранных государств. Способности ВС РФ не могут не радовать. Военно-политическая ситуация в мире такова, что нужно "держать порох сухим".

Святослав Князев

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