Тайна, через которую создается великое государство

Советский Союз не отпускает нас и не отпустит никогда. Не нужно обманываться, великое не исчезает. Тот, у кого оно было в истории его народа, никогда еще не отказывался от него. Вот в каждой семье есть кто-то – отец, дед или прадед, которым гордятся.

Создание СССР – это великая и трагическая попытка неподготовленного народа создать на нашей планете братство людей труда, людей, создающих мир своими руками, попытка хотя бы раз в истории превозмочь первенство злодеев, о которых рабочий поэт писал: «Да разве сердце есть у вас, вы звери, людоеды. Вам только б грабить каждый час, вам радость наши беды». Нужно натерпеться, много выстрадать, чтобы сказать так.





Советский Союз – это государство, выросшее среди махрового капитализма 20-го века и ставшее великим. И чего или кого ради мы должны отказываться от него?

Нам говорят, вот ваши Ленин – Сталин были кровожадные тираны. Да, были, но вся история творилась такими, как они – Карл Великий, Кромвель, Петр Первый, Робеспьер и другие. И это жестокая правда. Но где и когда нечто великое в истории создавалось добренькими людьми через «будьте добры, сударь» или «не ушиблись ли вы, друг мой?». Было, пожалуй, только одно потрясающее исключение – это царь Ашока, который был потрясен увиденным на поле боя и прекратил войны.

Величие государства в том, что оно изменило мир. Тайна, через которую создается великое государство, выше нашего ума. Вот иногда США сравнивают с Римом, но Октавиан Август стал основателем Римской империи, победив не на выборах Хиллари Клинтон или Трампа, а Наполеон, чтобы завоевать Европу, сначала безжалостно расстрелял народ на улицах Парижа.

И лишь Марк Аврелий – император-философ, подобно Ашоке, во время похода на германцев писал в походной палатке: «А всегда прекрасно и своевременно все, что полезно целому». Много ли их, милосердных правителей, завоевателей? Поэтому некому упрекнуть Россию в том, что она как-то по-особенному жестока. Скажут, что я апологет насилия, но я лишь констатирую его значение в истории и не более того.

Чем была Россия до революции? В 1917 году 80% народа было неграмотно. Это же Черчилль сказал, что Сталин взял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой. После 1917 года при всех ужасах революции народ словно проснулся.

Мне рассказывал академик Александр Данилович Александров, в прошлом ректор Ленинградского университета, что в 20-х годах он сам учил ломового извозчика грамоте. И сказал, что тогда все грамотные люди обучали нескольких человек читать и писать.

При всех издержках революции был мощный порыв. И через несколько лет все население новой страны умело читать и писать. Если сравнить, то русский народ в 1917 и 1941 годах – это два разных народа.

Вместе с тем Россия – это часть западной цивилизации, заслуги последней в науках и технологиях огромны. Это великая цивилизация, которая изменила мир. Куда ни посмотри – все создано умом человека, принадлежащего западной цивилизации.

И Россия, и СССР внесли свой вклад в нее. Это нужно понимать и ценить. Но теперь пришло наше время, время России. Мне скажут, что бюджет России мал, а рубль слаб. Я же скажу, что хотя это и наивно звучит, но сила в правде и милосердии. Это так, и нет ничего другого для человека.

Мы чувствуем, что именно России есть что предложить народам мира. Это нечто еще не сказано, еще вызревает, но оно уже ощущается и стучится к нам из глубин тысячелетнего российского бытия. Да и кто еще даст миру животворящую идею? США? Польша? Китай?

И нам не нужно бояться брать на себя много. И хватит нам заглядывать в глаза им. Нужно наконец-то выдохнуть старое и вздохнуть свободно!

Мне бесконечно жаль множество несчастных жертв, беспомощных и беззащитных перед страшной машиной насилия при Сталине, но если быть честным, то тогда другого пути у нашей страны попросту не было.

Теперь же с какой стати мои внуки должны стыдиться величия своей страны, где им бог дал счастье родиться и приобщиться к нашим пространствам? Мы должны смотреть куда как выше горизонта и воспринимать мир через эти пространства.

И пусть это звучит высокопарно, но в новом году я бы хотел пожелать, чтобы мы все – русские, буряты, ненцы, татары, лопари, нганасаны, башкиры – на нашем едином пространстве начали вместе строить Россию как империю нового типа – Империю Влияния, взгляд которой на мир как на огромное поле приложения людских сил даст всем народам шанс не выродиться в универсального потребителя, «раба Ротшильда» или фанатика, но стать гражданином мира людей, созданных не по образцу обезьяны, но по образу Божию.

И все-таки истинное величие государства состоит в том, что оно делает людей милосерднее.

Виктор Пляшкевич

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