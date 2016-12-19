В России проходят испытания танков-невидимок

В России испытывают двадцать образцов новых танков «Армата» с уникальными свойствами, сказал в эфире «Русской службы новостей» заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» по спецтехнике Вячеслав Халитов. Он уточнил, что одна из таких особенностей машины – невозможность её обнаружения противником.

«Армата» на сегодняшний день практически не имеет аналогов по защищённости, так как впервые на её платформе реализована четырёхуровневая система защиты. Системы первого уровня предназначены для того, чтобы противник не смог обнаружить машину на поле боя. Прежде всего, мы используем GALS-технологии, связанные с защитой машины специальным покрытием, создание светоотражающей поверхности для того, чтобы в различных диапазонах невозможно было определить, что это за объект: как в радиолокационном, инфракрасном, так и оптическом диапазонах», – рассказал Халитов.





Второй уникальной особенностью моделей станет способность уничтожать подлетающие к танкам снаряды, отметил Халитов.

«Это так называемая система хардкилл – активная защита. С помощью неё мы уничтожаем подлетающие боеприпасы в случае, если противник нас обнаружил и выстрелил, к примеру, противотанковой ракетой или каким-то другим снарядом. То есть, у нас есть система, которая предназначена для уничтожения подлетающих ракет», – уточнил эксперт.

Кроме этого, есть третий уровень защиты, на котором система уничтожает снаряд в том случае, если он преодолел два первых уровня. Четвёртый уровень предназначен для того, чтобы обеспечить живучесть самой машины и экипажа, добавил Халитов.

Он уточнил, что испытания сейчас проходят модели Т-14 и Т-15, которые поступят на вооружение в 2016-2017 годах.

По данным Халитова, обеспокоенные мощностью «Арматы» страны Европы не смогут за короткое время создать его аналоги.

«Есть сообщения о неком совместном проекте Германии и Франции. Будем смотреть, что предложат наши коллеги за рубежом. Дело в том, что мы сделали такой качественный скачок вперед, создав платформу «Армата», то мы опередили их, наверное, лет на 8-10. Поэтому создание сейчас образца типа «Арматы» – это повторение, а за это время мы уйдём значительно дальше», – заверил замгендиректора «Уралвагонзавода».

«Армата» —разработанная «Уралвагонзаводом» тяжёлая гусеничная платформа. Широкой публике изделия на базе платформы были представлены на Параде Победы в 2015 году. Кроме гусеничной платформы, боевые машины семейства «Армата» имеют общие систему управления боем и общие средства связи по ИК-каналам в режиме «радиотишины» (связь без использования радиоэфира), общую систему активной защиты «Афганит», общие средства обнаружения и уничтожения мин, а также прочие общие узлы и компоненты.

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