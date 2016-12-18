Экономический триумф России в Сирийской войне: военные контракты на триллион

Первый полномасштабный триумф российского оружия в Сирии оказался довольно непрямым: в результате боевых действий в этой стране на мировых площадках резко возрос интерес к российским системам вооружения.

Что, в принципе, безусловно, вполне ожидаемо, но всё равно приятно.





Особенно с учетом того, что этот рынок более чем высокотехнологичен, а это означает рост загрузки именно в наукоемких областях российской промышленности.

Да и суммы новых экспортных контрактов тоже вполне впечатляют.

Напомним: на август текущего года были подписаны экспортные контракты на общую сумму 40 миллиардов долларов.

А к середине декабря, в конце года, эта сумма выросла до 57 миллиардов долларов.

То есть на треть.

Просто для сравнения: эти самые 17 млрд. долларов (или 1,25 триллиона рублей), на которые вырос объем заказов в экспорте российского военно-промышленного комплекса – это размер всей помощи Украине со стороны Международного валютного фона на несколько лет вперед. 19 декабря президент Путин даже был вынужден заявить, что ВПК страны готов в случае необходимости принять дополнительные меры по обеспечению исполняемости контрактов.

И это довольно наглядный, кстати, ответ нашей «либеральной оппозиции», устраивающей перманентную истерику по поводу «влезания в очередную дорогостоящую военную аферу». При этом стоит напомнить, что российские ВКС дополнительных ассигнований «на войну в Сирии» даже и не просили.

Все в рамках утвержденного годового бюджета.

Вот.

Такие дела.

И тут следует отметить одну важную вещь: безусловно, российские авиация, флот и ПВО находятся на территории Сирийской арабской республики отнюдь не «в рекламных целях», а в рамках проведения жизненно необходимой нашей стране контртеррористической операции. ТОЗР ИГИЛ – это прямая и явная угроза в том числе и безопасности наших граждан (террористический акт с гражданским самолетом на Синае тому прямое подтверждение) и территории нашей страны.

Но, как выясняется, иногда и правильные и добрые дела тоже не остаются без, так сказать, прямого экономического вознаграждения.

И это очень приятно осознавать, потому как это не только доходы предприятий, но и дополнительные поступления в бюджет. И, кстати, новые рабочие места в совсем еще недавно, в славные «демократические 90-е», «депрессивных» промышленных регионах.

И вполне качественные шаги в сторону новых технологий и все теми же «демократами» неоднократно декларированного «слезания с нефтяной иглы».

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