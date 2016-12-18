Как быть с "миллионами невинно убиенных"?

Главный редактор известного патриотического сайта Русская Народная Линия (РНЛ) Анатолий Дмитриевич Степанов об эпохе Сталина, личности советского вождя и понимании нашего прошлого …

В эти предрождественские дни я получил короткое, но очень важное письмо от нашего читателя из Киева, который просил в целях безопасности своих близких не называть его имя публично (к слову: что творится на Украине?! небезопасно, оказывается, быть читателем русского православного портала!!!). Письмо следующего содержания:





«Дорогой Анатолий Дмитриевич! Мне 78 лет. Я киевлянин, православный христианин Московского Патриархата. Довольно регулярно читаю РНЛ. Очень уважаю Вас лично. А вопрос к Вам разрешите вот какой: Я бы с удовольствием вернулся в СССР и к Сталину. Храню в компьютере красивый портрет Сталина. Но... как же быть с миллионами невинно убиенных???»

Вопрос непростой. Я бы даже сказал - принципиально важный для понимания этого сложнейшего этапа в нашей недавней истории. И чувствуется, что задает его читатель не из праздного любопытства, а из-за того, что сам искренне ищет ответ на этот вопрос. Что ж, давайте поразмышляем вместе.

Прежде всего, надо внести необходимое уточнение о числе жертв репрессий, ибо на этом часто спекулируют записные антисталинисты. С нелегкой руки Н.С.Хрущева, А.И.Солженицына, западных советологов (Р.Конквест, С.Коэн и др.) и некоторых отечественных историков и публицистов распространяется миф о «миллионах невинно убиенных».

Между тем, уже хорошо известны исследования историков, опиравшихся не на сомнительные расчеты и прикидки, а на архивные данные, которые ставят вопрос о масштабах репрессий на реальную почву. К примеру, скончавшийся в прошлом году авторитетный специалист по вопросу репрессий доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Виктор Николаевич Земсков в своих работах доказал, что по политическим статьям (контрреволюция и антигосударственная деятельность) было расстреляно около 800 тыс. человек, около 3 млн. человек были арестованы и приговорены к тюремному (лагерному) заключению и ссылке. И это не за годы так называемого «большого террора», т.е. 1937-1938 гг., а за 32 года после гражданской войны и до смерти И.В.Сталина (1921-1953 гг.).

Конечно, 800 тысяч расстрелянных и 3 млн. посаженных и сосланных, а среди них было много действительно ни в чём неповинных людей, - это тоже много, это огромная трагедия для страны, для народа. Но, согласитесь, люди, которые манипулируют цифрами, фальсифицируют данные жертв террора (6 млн., 9 млн., а то и 30 млн.!), не могут быть нравственными авторитетами для общества. И в этом смысле возмутительно, когда солженицынский «Архипелаг ГУЛаг» включают в программу для обязательного изучения в школе. А.И.Солженицын, конечно, заметная фигура в нашей литературе ХХ века, но зачем его самую политизированную и основанную на вымысле книгу заставлять изучать детей?!

Хочу сразу сказать, что репрессии коснулись и моей семьи. Мой дед по матери Федор Денисович Азаров, который был председателем колхоза в Курской области, накануне войны был арестован по пресловутой статье «за колоски», получил 4 года лагеря, в 1943 году был мобилизован и направлен в штрафбат. Воевал артиллеристом, награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу», несколько раз был контужен. После войны вернулся в родное село и снова стал председателем колхоза. Умер в 1946 году 40 лет от роду, не дожил немного до рождения своего младшего сына, моего дяди, сказались последствия контузий. Так что и моих предков коснулись репрессии, но я никогда ни от бабушки, ни от мамы, ни от дяди не слышал ни одного слова осуждения Сталина. Хотя они и не были церковными людьми, но по-православному относились к этому сложному вопросу нашей истории.

Я думаю, что при обсуждении вопроса о Сталине правильно разделить две темы: личность Иосифа Виссарионовича Сталина и эпоха Сталина, или, точнее, эпоха сталинизма.

Личность Сталина

Конечно, судить Сталина - занятие безсмысленное, поскольку Господь уже вынес о нем Свой справедливый Суд. Но, поскольку Сталин был личностью исторического масштаба, мы вынуждены давать ему и свои человеческие оценки.

Парадоксально, что гигантская кампания по дискредитации образа Сталина, на которую выделялись огромные финансовые ресурсы (сколько в 90-е и 00-е годы фильмов и телепередач снято, сколько книг издано?!) дала обратный эффект, - популярность и притягательность имени Сталина в обществе выросла. Народную совесть не обманешь! Это связано, с одной стороны, с тем огромным вкладом Сталина в победу в Великой Отечественной войне и в превращение нашей страны в великую державу, что не исказить никакими ангажированными сочинениями, с другой стороны, с его личной скромностью в быту, что особенно бросалось в глаза на фоне безудержного обогащения демократической элиты, развалившей и разворовавшей страну.

Лично для меня Сталин был и остается загадочной личностью. Лет пятнадцать назад я написал статью, которую так и назвал: «Загадочный вождь». С тех пор загадок не убавилось, а скорее прибавилось, особенно в вопросе религиозности Сталина.

Вот что я в последнее время слышал от священнослужителей, которые ссылались на свидетельства очевидцев:

Иосиф Сталин был не только верующим человеком, но и даже принял перед смертью монашеский постриг с именем Георгий. Святейший Патриарх Алексий не только заочно отпевал Сталина, но ночью по распоряжению сына вождя генерала Василия Джугашвили гроб с телом Сталина доставили в Елоховский собор, где Святейшим было совершено полноценное отпевание.

В любом случае, кстати, сам факт отпевания свидетельствует о том, что Патриарх был убежден, что Сталин восстановил свою связь с Матерью-Церковью, - ведь никто из руководства СССР не заставлял и не мог заставить Святейшего отпевать Сталина. И что загадочная смерть на операционном столе митрополита Киевского Николая (Ярушевича), которую многие в Церкви считают насильственной, была местью ему за то, что он исповедовал и причащал Сталина.

И это говорят священники хорошие, традиционного образа мысли, чуждые обновленчеству и модернизму (неообновленцы как раз охаивают Сталина). Они ссылаются на то, что сами слышали от своих наставников и духовных чад. Поэтому я не могу так лихо по-кураевски отмахнуться от этих суждений, мол, письменных источников нет - и разговора нет.

Да, Сталин был жестоким, немилосердным правителем. Но ведь народ наш не захотел в 1917 году подчиняться Государю, желавшему править любовью! Какие же были основания ждать, что Господь снова пошлет милосердного Вождя? Революция и гражданская война нанесли огромный урон общественной нравственности и самим устоям общества. Чего можно было ожидать, когда были порушены основы нравственного общежития, когда брат поднимал руку на брата, а сын на отца, когда целенаправленно разрушалась семья, когда ограбление большинство народа стало считать добродетелью («земля - крестьянам»). Восстановить управляемость страной, вернуть общество к традиционному образу жизни, а одновременно отодвинуть от управления страной те силы, которые смотрели на Россию, как на «кучу хвороста» для разжигания мирового пожара, - всё это нельзя было сделать без насилия и жестокости.

Эту миссию Сталина в русской истории поняли, кстати, самые чуткие из наших церковных лидеров и авторитетов. «Богоданным Вождем» называли Сталина священноисповедник архиепископ Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) и Святейший Патриарх Алексий (Симанский), который, кстати, до революции возглавлял Тульский отдел Союза Русского Народа. Один из духовных лидеров эмиграции митрополит Нестор (Анисимов) говорил по свидетельству его духовных чад: «Мы ничего не простили Ленину, но мы многое простили Сталину за победу в войне».

А вот что писал еще один подвижник благочестия митрополит Вениамин (Федченков), эмигрант, сознательно вернувшийся на родную русскую землю:

«Советская власть - очень сильная власть. И она единственная из всех властей революционного времени смогла подавить анархию и устроить жизнь в “порядке”... Недаром здесь везде принято: “Все в порядке!” И это привело к подавлению безграничного, “абсолютного” самовластия, безпардонной “свободы”. А такое состояние чрезвычайно и с религиозно-церковной точки зрения! Как смирились! А вспомнить 1917-1918 годы!».

Какая глубокая мысль! Сталин смирил русский народ, вышедший из берегов во время второй русской смуты. А смирить без насилия и жестокости ведь невозможно. Кстати, в этом ощущается родство Сталина с Петром Великим, который тоже смирил русскую гордыню, отдав русских в управление иностранцам (правда, его преемники оказались не на высоте петровского понимания потребностей страны). Недаром Сталин очень уважал Иоанна Грозного и Петра Великого, ощущая схожесть исторических ситуаций, в которых оказывались эти вожди русского народа.

Эпоха Сталина, или эпоха сталинизма, чрезвычайно сложна для понимания. И репрессии, особенно в отношении представителей Церкви, давшие нам сонм Новомучеников и Исповедников Российских, - здесь ключевой вопрос. Некоторые говорят, что Сталин не знал о масштабе репрессий и о том, что страдают не только его политические противники. Отчасти это правда. Ведь в ходе репрессий погибли и некоторые «сталинисты», а не только «троцкисты». Ну, хрестоматийный пример с великим русским писателем М.А.Шолоховым, которого Сталин лично спас от расправы, свидетельствует, что репрессии в ряде случаев носили неуправляемый характер.

Но по большому счету Сталин не только знал о репрессиях, но и принимал по ряду случаев личные решения о судьбе тех или иных репрессируемых. Более того, я полагаю, что Сталин вполне сознательно спровоцировал репрессии, чтобы, во-первых, победить своих врагов-троцкистов, а, во-вторых, чтобы встряхнуть и мобилизовать общество накануне неизбежной мировой войны. Метод встряски был по-восточному жесток, но, надо признать, весьма эффективен. Хотя под каток репрессий попадали и невиновные, ведь многое зависело от качества работы сотрудников карательных органов.

Но была в репрессиях и другая сторона, не зависевшая даже от Сталина. Репрессии носили, по сути, промыслительный характер, это была кара Божия русскому народу за то, что он отказался жить по Правде Божией.

Известный православный богослов, мыслитель и математик, старейшина нашего православно-публицистического цеха Виктор Николаевич Тростников рассказал мне одну примечательную историю. Его друг, выдающийся русский математик и мыслитель, академик Игорь Ростиславович Шафаревич решил попытаться выявить какой-то алгоритм репрессий, понять, против кого они были нацелены. И пришел к выводу, что у репрессий не было логики.

Из этого уже сам Тростников сделал примечательный богословский вывод: репрессии были наказанием всему народу за революцию и гражданскую войну. Прямо по Евангелию:

«Тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется» (Мф. 24: 40-41).

И тому масса примеров, когда люди одинаковой биографии, одного образа мысли, одной сферы деятельности оказывались по разные стороны колючей проволоки.

Записные антисталинисты (часто дети или внуки репрессированных в 30-е годы врагов Сталина) пытались создать лживый образ тотального страха, царившего в обществе в 30-е годы, образ сталинского общества, когда «половина сидела, а половина охраняла». Это разбивается о реальные свидетельства. К примеру, один мой добрый знакомый рассказывал, что его дед, занимавший ответственный пост в сфере хлебозаготовок, ждал репрессий после того, как выяснилось, что один эшелон с хлебом был отравлен крысиным ядом. Сталин его вызвал к себе, семья готовилась к худшему, но, разобравшись, его сняли с должности.

Это, кстати, свидетельствует, что диверсии не были выдумкой органов. Шла настоящая война против советской власти, часть белой эмиграции продолжала гражданскую войну.

У нас любят рассказывать об ужасном преступлении чекистов, похитивших и убивших руководителей Российского общевоинского союза (РОВС) генералов А.П.Кутепова и Е.К.Миллера. Но если посмотреть с другой стороны, то и генералы Кутепов и Миллер, занимаясь подрывной деятельностью против СССР, совершали преступление.

Для некоторых гражданская война продолжалась, как продолжалась она для генералов Краснова и Шкуро даже во время гитлеровского нашествия. И это наша русская трагедия.

Что же нам отказываться от прекрасных русских генералов: Деникина, Юденича, Маркова, Каппеля, Врангеля, Кутепова, Миллера? Нет, мы не должны этого делать. Но мы не должны отказываться и от военачальников-самородков Чапаева, Щорса, Фрунзе, Буденного, Думенко, Блюхера.

Это наша общая боль и трагедия. Вот когда человек белых взглядов искренне посочувствует гибели Чапаева, Щорса и других красных командиров, а человек красных взглядов признает гражданскую войну трагедией народа, а не славной победой красных, тогда мы продвинемся в поиске общенационального примирения. Пока этого мало. Но движение в этом направлении есть, и это отрадно.

Я не думаю, что нам нужно возвращаться к эпохе Сталина. Да и возвратиться нет никакой возможности, как, впрочем, нет и необходимости. Речь сегодня должна идти об адекватном понимании эпохи Сталина, о понимании преемственности нашей истории. И, возможно, об использовании каких-то технологий сталинского времени для решения задач национальной консолидации. Речь может идти об обновлении элиты, поскольку нынешняя элита не в состоянии решать задачи национального восстановления.

Анатолий Степанов

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