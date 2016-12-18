7 причин отметить сегодня Старый Новый год

Старый Новый год — праздник уникальный. Это очевидно даже по его названию. Однако многие сегодня не понимают его сути и не отмечают лишь потому, что не знают причин его празднования. На самом деле историй, традиций и примет, связанных со Старым Новым годом, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Надеемся, перечисленное убедит вас сегодня устроить себе и близким еще один замечательный праздничный вечер.

1. Вспомнить историю





Для начала вкратце объясним, как появился Старый Новый год. До 1918-го года Россия жила по юлианскому календарю. А потом перешла на более точный, григорианский. Разница между ними в XX и XXI веках — 13 дней. Русский народ быстро сориентировался и стал отмечать Новый год дважды — по старому и новому стилям: 1-го января — по календарю, 14-го — в дань традиции. Кстати, интересный факт: учитывая, что разница между старым и новым стилем летоисчисления растет, с 2101-го года Старый Новый год будет отмечаться на день позже — 15-го января.

2. Можно есть с чистой совестью

Эта причина важна для всех православных христиан. Дело в том, что РПЦ продолжает отмечать все церковные праздники по старому стилю. И Рождественский пост для верующих заканчивается только в ночь на 7-е января. Соответственно, календарный Новый год многие православные провели без мяса, яиц, молока и прочих радостей живота. А это значит, что оливье и холодец еще только ждут своего «звездного часа» на столах многих наших соотечественников.

3. Отдать дань традициям

14-го января (по новому стилю) отмечается день святого Василия. А накануне (13-го числа) — Васильев вечер. Это народный христианский праздник, которому многие века. У него много названий — Щедрый вечер, Богатый вечер, Богатая кутья, Щедрец, Меланка, Овсень… Наши предки верили, что обильный ужин на Васильев вечер обеспечит семье благополучие на целый год. Кутья (каша из пшеницы) и поросенок на праздничном столе были особенно важны. А кроме как поесть, в этот вечер было принято наряжаться, ходить в гости, колядовать и гадать.

4. Проверить, сбываются ли приметы

Со Старым Новым годом в народе связано множество примет. Попробуйте проследить за ними — а вдруг сбудутся?

Если 14-го января первым в ваш дом войдет мужчина — повезло! Значит, год для всех домочадцев будет удачным. А если женщина – ждите беды. В общем, зовите 14-го числа в дом гостя сильного пола. И не открывайте дверь «прекраснополым». Ну, на всякий случай… Примете-то уже пара сотен лет. В Старый Новый год не стоит считать мелочь. Предвещает слезы. Ни 13-го, ни 14-го января не советуют давать в долг деньги. Иначе, мол, сами в долгах год проведете. Народная примета также гласит, что не к добру произносить в канун Старого Нового года и в первый его день слово «тринадцать». А еще не надо выносить из дома мусор. С ним можно вынести и счастье.

Есть, конечно же, и погодные приметы, связанные со Старым Новым годом. К примеру, если небо в канун праздника ясное, видны звезды и выпал снег — весна будет ранней. Но если вечер выдастся слишком уж морозным — потеплеет не раньше мая.

5. Погадать на будущее

В народе считалось, что в Васильев вечер будущее можно узнать наверняка. Поэтому, конечно же, много гадали. Особенно девушки. Вечно им не терпится узнать, когда замуж возьмут. Но и в наши дни желающих погадать немало. Поэтому можно воспользоваться методами наших прабабушек-прадедушек.

Самым популярным на Руси гаданием для девушек было выйти на улицу в ночь на Новый год и гулять, пока не встретишь какое-то животное. Таким, мол, и суженый будет. Ежели первой попадется овца — то покорным, тихим. А если собака — агрессивным, крикливым. Но учитывая реалии нынешних городов, всем одиноким девушкам попадутся какие-то кобели… Так что верность этого гадания в наши дни под большим вопросом.

Гораздо легче барышням будет положить под подушку гребешок и сказать перед сном «Суженый — ряженый, расчеши мне голову». Во сне будущий жених и явится.

Интересно гадать на варениках. Хозяйка лепит вареники и в несколько из них ставит неожиданную «начинку». Кому что попадется — то ему и суждено. Пуговица — к обновкам, белая нитка — к долгой дороге, соль — к слезам, монетка — к крупному выигрышу, кольцо — к свадьбе, перец — к острым ощущениям, лавровый лист — к карьерному росту и т.д. Только не забудьте предупредить гостей о возможных сюрпризах!

6. Помириться с друзьями и соседями

В Васильев вечер было принято мириться с друзьями и соседями, чтобы Новый год встретить в согласии. Провинившиеся или просто решившие больше не «дуться» шли в гости и предлагали мир. Отказаться было нельзя. Традиция, чего уж там. В наше время тоже можно сослаться на авторитет древнего обычая, чтобы примириться с теми, кто вам дорог.

7. Провести время с близкими

Ну и закончим обычным и понятным всем желанием продлить зимние каникулы. Старый Новый год — отличный повод вновь собрать семью и друзей за праздничным столом. Праздников много не бывает! А в ночь с 13-го на 14-е можно отметить Старый Новый год спокойно, без всей этой привычной нам суеты, шума и гама вечера 31-го декабря… Тихо, приятно, по-семейному.

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