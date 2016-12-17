Ольга Берггольц — голос блокадного Ленинграда

Признание пришло к Ольге Фёдоровне в годы войны: стихи и очерки узнала вся страна, голос услышали по радио. «Этот юный голос лебединый, равный всем событьям мировым», — так скажет потом в стихотворном послании поэт Павел Антокольский.

Все 900 дней не покидала Ольга Берггольц своего поста на радио. Её стихи, звучавшие в передачах «Говорит Ленинград», шли от сердца к сердцу. Она сама их читала: негромкий, задушевный, с лёгкой картавинкой, всегда хорошо узнаваемый голос сочувствовал, утешал, а главное — вселял веру, помогал выжить, выстоять, победить врага.





На плечи хрупкой женщины легло много своих невозвратимых утрат: она похоронила маленьких дочерей, мужа. «...Находила силы, — пела там, где можно умирать», — скажет о ней годы спустя Михаил Дудин, склонив в благодарном поклоне голову перед современницей, мужественной женщиной.

Жизненные испытания изменили Ольгу Берггольц. С лица ушла весёлая беспечность. Горькие морщинки легли у глаз. Во взгляде появилась суровость. А сквозь неё по-прежнему светила доброта, душевная отзывчивость, человечность.

В стихотворениях поэтессы часто повторяются слова «память» и «верность». Они стоят и в заглавиях книг. Это не просто слова. Верность Родине, друзьям, традициям Пушкина и Блока, верность родному городу — чувство, которое постоянно звучит в строчках стихов поэтессы. Без памяти о прошлом, о том, что пережито страной, о трудных и героических страницах нашей истории, Ольга Берггольц не мыслила ни жизни, ни творчества.

Ольга Берггольц - Ленинградский салют

...И снова мир с восторгом слышит салюта русского раскат. О, это полной грудью дышит освобожденный Ленннград!

...Мы помним осень, сорок первый, прозрачный воздух тех ночей, когда, как плети, часто, мерно свистели бомбы палачей.

Но мы, смиряя страх и плач, твердили, диким взрывам внемля: — Ты проиграл войну, палач, едва вступил на нашу землю!

А та зима... Ту зиму каждый запечатлел в душе навек — тот голод, тьму, ту злую жажду на берегах застывших рек.

Кто жертв не предал дорогих земле голодной ленинградской — без бранных почестей, нагих, в одной большой траншее братской?!

Но, позабыв, что значит плач, твердили мы сквозь смерть и муку: — Ты проиграл войну, палач, едва занес на город руку!

Какой же правдой ныне стало, какой грозой свершилось то, что исступленною мечтой, что бредом гордости казалось!

Так пусть же мир сегодня слышит салюта русского раскат. Да, это мстит, ликует, дышит! Победоносный Ленинград!

27 января 1944

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